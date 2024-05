Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt ở 4 tỉnh, thành phía Nam

Trong tuần qua, 4 tỉnh, thành phía Nam là TP.HCM, Bình Phước, Tây Ninh và Bình Dương đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (trái) trao quyết định cho ông Dương Anh Đức. Ảnh: Thành ủy TP.HCM.

Điều động Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm Bí thư Quận ủy

Sáng 19/5, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc điều động, phân công, chỉ định ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 1.

Trước khi được phân công giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1, ông Dương Anh Đức từng trải qua các nhiệm vụ: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo TP.HCM chúc mừng ông Dương Ngọc Hải (thứ 4 từ trái qua) và bà Trần Thị Diệu Thúy (thứ hai từ trái qua). Ảnh: Ngô Tùng.

TP.HCM có hai tân Phó Chủ tịch UBND

Tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra sáng 19/5, HĐND thành phố đã thực hiện công tác nhân sự cán bộ chủ chốt của thành phố.

Theo đó, kỳ họp tiến hành bầu ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM và bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Kết quả, ông Dương Ngọc Hải và bà Trần Thị Diệu Thúy đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Cũng tại kỳ họp, đại biểu đã bầu ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM làm Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện kế hoạch kỳ họp, HĐND TP.HCM đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dương Anh Đức và ông Ngô Minh Châu, do được điều động, phân công nhiệm vụ khác.

Hai Trưởng ban của Thành ủy được bổ sung vào Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM

Chiều 21/5, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM (Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ sung vào Ban Chỉ đạo đối với ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM và bà Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Trong đó, ông Ngô Minh Châu giữ nhiệm vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ nhiệm vụ Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Ông Ngô Minh Châu vừa được Ban Thường vụ Thành ủy điều động giữ nhiệm vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM từ ngày 19/5.Ảnh: SGGP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy

Sáng 19/5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì Lễ công bố quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Ông Ngô Minh Châu, 60 tuổi, quê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ông có cấp bậc Thiếu tướng, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Châu giữ vị trí Phó Chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 5/2019, phụ trách lĩnh vực nội chính.

Công bố quyết định của UBND TP.HCM về công tác cán bộ

Ngày 23/5, tại UBND huyện Cần Giờ, UBND TP.HCM tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thắm đã công bố quyết định của UBND thành phố phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Hữu Thắng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

Bình Phước có tân Giám đốc Sở Y tế

Sáng 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm bà Đỗ Thị Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Trao quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước, thời hạn bổ nhiệm lại được tính kể từ ngày 1/4.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Văn Thừa được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Điều động, bổ nhiệm cán bộ ở công an tỉnh Tây Ninh

Theo Báo Tây Ninh, chiều 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Văn Thừa giữ chức Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Chiều cùng ngày, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động Trung tá Ngô Thị Trà Giang- Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh; bổ nhiệm lại Thượng tá Nguyễn Văn Liền- Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an Tây Ninh.

Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh có lãnh đạo mới

Ngày 20/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ) giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, từ ngày 20/5.

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Thuận An.

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Thuận An

Ngày 18/5, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi thành phố Thuận An (Bình Dương) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Thuận An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã bầu 31 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN thành phố Thuận An khoá VIII; 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham gia đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hiệp thương tín nhiệm chị Phạm Nguyễn Phương Thà - Bí thư Thành Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Thuận An khóa VIII, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trước đó, anh Nguyễn Thanh Luật - Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTN thành phố Thuận An khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024.