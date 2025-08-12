Thi thể mất tích 66 năm hiện ra ở Nam Cực

Ngày 11/8, các nhà nghiên cứu xác nhận đã tìm thấy hài cốt của Dennis Bell, nhà thám hiểm người Anh thiệt mạng trong tai nạn ở Nam Cực năm 1959, sau khi băng tan để lộ ra di vật và thi thể của ông.

Dennis Bell (trái) cùng các đồng nghiệp tại trạm Admiralty Bay năm 1959. Ảnh: Hiệp hội Nam Cực Anh

Theo Guardian, Dennis Bell khi đó mới 25 tuổi, là thành viên của Cơ quan Khảo sát các vùng phụ thuộc quần đảo Falkland (FIDS), nay là Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh (BAS).

Người đàn ông này rơi xuống khe nứt trong lúc làm nhiệm vụ khảo sát và nghiên cứu địa chất tại Vịnh Admiralty, đảo King George. Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau sinh nhật tuổi 25.

Hồi tháng 1 vừa qua, một nhóm nghiên cứu Ba Lan đã phát hiện xương người gần trạm nghiên cứu, cùng hàng loạt vật dụng cá nhân như: thiết bị radio, đèn pin, gậy trượt tuyết, đồng hồ đeo tay, dao Mora Thụy Điển và tẩu thuốc ebonite.

Khu vực phía trước sông băng Ecology, nơi tìm thấy hài cốt và vật dụng cá nhân của Dennis Bell. Ảnh: Trạm Nam Cực Ba Lan

Hài cốt của nạn nhân sau đó được đưa về Quần đảo Falkland rồi vận chuyển tới London bằng máy bay Không quân Hoàng gia Anh. Kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân tại King’s College London cho thấy mẫu ADN trùng khớp với anh chị ruột của Bell.

Người em trai David, hiện sống ở Australia, cho biết: “Khi tôi và chị Valerie nhận tin anh Dennis được tìm thấy sau 66 năm, chúng tôi vừa bàng hoàng vừa xúc động.

Sự hỗ trợ từ Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh, Quỹ bảo tồn di tích Nam Cực Anh và sự nhạy cảm của nhóm nghiên cứu Ba Lan đã giúp gia đình chúng tôi phần nào nguôi ngoai trước mất mát to lớn này”.

Theo tư liệu, vào ngày xảy ra tai nạn, Bell cùng đồng nghiệp là chuyên gia khảo sát Jeff Stokes đã di chuyển qua sông băng Ecology. Sau khi vượt qua khu vực nhiều khe nứt, họ tưởng chừng đã được an toàn.

Tuy nhiên, lớp tuyết dày và mềm dưới chân khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, trong khi đàn chó kéo xe cũng đã quá mệt mỏi với tình hình lúc đó.

Để khích lệ tinh thần, Bell đã đi trước và thúc giục đoàn của mình tiến lên. Bất ngờ, người đàn ông bỗng biến mất trước mặt đoàn khảo sát, để lại một lỗ hổng trên một khe nứt sâu khoảng 30 m.

Dennis 'Tink' Bell (phải) chụp ảnh đang ăn mừng Giáng sinh cùng các đồng nghiệp tại trạm Admiralty Bay vào năm 1958. Ảnh: Hiệp hội Nam Cực Anh

Ngay sau đó, Stokes chạy đến gần, gọi xuống và nghe thấy tiếng trả lời từ phía dưới vọng lên. Stokes đã thả sợi dây thừng xuống và Bell buộc vào thắt lưng.

Khi tưởng chừng đã có thể cứu được Bell lên thì dây thừng bị đứt và Bell một lần nữa rơi xuống hố sâu. Lần này không có bất kỳ phản hồi nào vọng lại trước những tiếng gọi trên miệng hố của Stokes.

Stokes quay trở lại sông băng và gặp nhà khí tượng học Ken Gibson và nhà địa chất Colin Barton trên đường đi. Tuy cố gắng quay trở lại khe nứt sớm nhất có thể nhưng thời tiết xấu đã khiến những nỗ lực của họ trở nên vô cùng khó khăn.

Miêu tả lại tình cảnh lúc đó, Gibson cho biết: "Có lẽ phải mất 12 tiếng chúng tôi mới tìm thấy nơi xảy ra vụ tai nạn. Không có cách nào để anh ấy có thể sống sót".

Dennis Bell gia nhập FIDS năm 1958 với vai trò nhà khí tượng, trước đó từng là nhân viên điều hành vô tuyến của Không quân Hoàng gia.

Phát biểu về người anh trai, ông David cho biết rằng Dennis luôn là người anh hùng trong mắt của mình vì có khả năng làm được mọi việc. "Anh ấy đã tự chế tạo một chiếc radio từ con số 0, dành hàng giờ để ghi lại mã Morse", ông nói thêm.

Trạm Admiralty Bay, nơi Dennis Bell làm việc, được chụp vào năm 1951. Ảnh: Hiệp hội Nam Cực Anh

Giáo sư Jane Francis, Giám đốc BAS, nhận định: “Việc xác nhận hài cốt tìm thấy ở sông băng Ecology là của Dennis ‘Tink’ Bell là khoảnh khắc vừa xúc động vừa ý nghĩa.

Ông là một trong nhiều thành viên FIDS đã cống hiến cho khoa học và khám phá Nam Cực trong thời kỳ đầu với điều kiện vô cùng khắc nghiệt”.

Ông Rod Rhys Jones, Chủ tịch Quỹ bảo tồn di tích Nam Cực Anh cho biết: “Phát hiện này nhắc chúng ta về cái giá của khoa học ở Nam Cực trước đây - thời kỳ mà giao thông và thông tin liên lạc vẫn chưa được cải thiện. Nhiều người mất tích vĩnh viễn, vì thế việc tìm thấy Dennis là điều đặc biệt hiếm có”.