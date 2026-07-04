Thí sinh quy đổi IELTS mất cơ hội nhận học bổng

Thí sinh dùng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm Tiếng Anh vẫn được xét tuyển theo quy định của từng trường, nhưng sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng theo Nghị định 179.

Thí sinh dùng IELTS quy đổi không còn cơ hội xét nhận học bổng.

Hàng loạt thắc mắc về đăng ký nguyện vọng và xét tuyển đại học năm 2026 được phụ huynh, học sinh đặt ra tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng diễn ra ngày 4/7.

Trong đó, vấn đề được quan tâm nhất là điều kiện nhận học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ và việc bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ sau khi hệ thống của Bộ GD&ĐT đã khóa.

Quy đổi IELTS mất cơ hội nhận học bổng

Một trong những câu hỏi thu hút nhiều sự quan tâm tại chương trình đến từ một phụ huynh có con đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Theo phụ huynh này, thời điểm đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đã kết thúc từ ngày 5/5 nên nhiều học sinh lựa chọn không thi môn Tiếng Anh mà sử dụng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm xét tuyển đại học.

Trong khi đó, tổ hợp A01 lại được nhiều trường sử dụng để tuyển sinh các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược - nhóm ngành được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ với mức hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, nghị định quy định điều kiện nhận học bổng là thí sinh phải đạt từ 22,5 điểm trở lên ở ba môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển (Toán và hai trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Tiếng Anh), không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; đồng thời nằm trong nhóm 30% thí sinh có điểm cao nhất của nhóm ngành tương ứng trên phạm vi cả nước.

Điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn liệu những thí sinh không dự thi môn Tiếng Anh mà dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để quy đổi có còn đủ điều kiện được xét học bổng hay không.

Trả lời câu hỏi này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cho biết ngay từ giai đoạn xây dựng dự thảo nghị định trình Chính phủ vào cuối tháng 4, bộ đã công khai điều kiện xét học bổng là căn cứ hoàn toàn vào điểm thi tốt nghiệp THPT của ba môn trong tổ hợp xét tuyển.

"Việc xét học bổng chỉ căn cứ vào điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, không sử dụng điểm quy đổi, điểm cộng hoặc điểm ưu tiên đối với 111 ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược", ông Thảo khẳng định.

Hiện nay, mỗi cơ sở đào tạo hiện áp dụng cách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác nhau nên không thể sử dụng điểm quy đổi làm căn cứ xét học bổng chung trên phạm vi toàn quốc.

Do đó, những thí sinh đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp A01 nhưng thay điểm thi Tiếng Anh bằng điểm quy đổi từ IELTS hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác vẫn có thể được xét tuyển theo quy định của từng trường, song sẽ không thuộc diện xét học bổng theo Nghị định 179.

Đại diện Bộ GD&ĐT cũng nhắc lại học bổng này áp dụng cho người học tại 111 ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Sau khi trúng tuyển, sinh viên đáp ứng điều kiện sẽ được hỗ trợ từ 3,7-5,4 triệu đồng mỗi tháng trong năm học đầu tiên. Các năm tiếp theo, việc tiếp tục nhận học bổng phụ thuộc vào kết quả học tập và rèn luyện tại trường.

Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tại TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Không nên để sát hạn chót mới đăng ký nguyện vọng

Cũng tại ngày hội, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết đến 17h ngày 3/7, hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đã ghi nhận hơn 112.000 thí sinh đăng ký với trên 650.000 nguyện vọng.

Theo ông, số lượng nguyện vọng trong ngày đầu thấp hơn một số năm trước do quy định mới, song thí sinh vẫn còn thời gian đến hết ngày 14/7 để bổ sung, điều chỉnh và sắp xếp lại nguyện vọng.

Đại diện Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh không nên vội vàng đăng ký ngay những ngày đầu mà cần theo dõi ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do các trường công bố trong những ngày tới, cũng như ngưỡng đầu vào đối với khối ngành sức khỏe, sư phạm và pháp luật do bộ ban hành.

Ông cho rằng việc lựa chọn ngành trước hết phải dựa trên khả năng đáp ứng điểm sàn của từng trường. Sau khi xác định được mức điểm phù hợp, thí sinh mới nên cân nhắc thứ tự ưu tiên giữa các nguyện vọng.

Năm nay, điểm mới của công tác tuyển sinh là hệ thống tuyển sinh sẽ tự động đánh số thứ tự nguyện vọng thay vì để thí sinh nhập thủ công như các năm trước. Thí sinh có thể thay đổi thứ tự nguyện vọng nhiều lần trước thời hạn kết thúc.

Tuy nhiên, theo ông Thảo, lỗi phổ biến nhất mà nhiều thí sinh từng mắc phải trong các mùa tuyển sinh trước là thay đổi nguyện vọng nhưng không hoàn tất bước xác nhận bằng mã OTP.

"Mỗi lần điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh đều phải xác nhận bằng mã OTP để hệ thống ghi nhận. Nếu không hoàn tất bước này thì lần điều chỉnh đó sẽ không có giá trị", ông Thảo lưu ý.

Ông cũng khuyến nghị thí sinh không nên chờ đến sát thời điểm 17h ngày 14/7 mới hoàn thành đăng ký vì nguy cơ hệ thống quá tải hoặc phát sinh sự cố đường truyền. Sau khi nộp, thí sinh nên đăng nhập lại để kiểm tra toàn bộ thông tin, bảo đảm thứ tự nguyện vọng đúng với mong muốn.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT khuyến cáo phụ huynh và học sinh chỉ nên tham khảo thông tin tuyển sinh từ website chính thức của các trường đại học, Bộ GD&ĐT hoặc các cơ quan báo chí chính thống, tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Khi nào Bộ Quốc phòng công bố bảng quy đổi điểm?

Bên cạnh các vấn đề liên quan tuyển sinh đại học, nhiều thí sinh đăng ký vào các trường quân đội cũng tranh thủ đặt câu hỏi về thời điểm công bố bảng bách phân vị và quy đổi điểm bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng (QDA).

Một thí sinh cho biết theo kế hoạch đã công bố, Bộ Quốc phòng giao Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng bảng quy đổi điểm trước đầu tháng 7. Tuy nhiên đến ngày 4/7, thông tin này vẫn chưa được công bố nên thí sinh băn khoăn về thời điểm có kết quả chính thức để sắp xếp nguyện vọng.

Trả lời vấn đề này, Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, cho biết Học viện Kỹ thuật Quân sự được giao xây dựng phương án quy đổi và báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự trước ngày 3/7. Sau khi được phê duyệt, Bộ Quốc phòng mới công bố chính thức. Bộ dự kiến sẽ công bố trong tuần tới, ngay khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt.

Đại diện Ban Tuyển sinh quân sự cũng giải đáp hàng loạt thắc mắc liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội đã nộp minh chứng chứng chỉ trên cổng tuyển sinh quân sự đúng thời hạn sẽ được các trường kiểm tra, xác thực để áp dụng chính sách phù hợp.

Việc quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ không được thực hiện trực tiếp trên hệ thống. Thay vào đó, Bộ Quốc phòng đã công khai bảng quy đổi của từng trường, trong đó quy định rõ từng mức chứng chỉ tương ứng với điểm quy đổi. Chẳng hạn, chứng chỉ IELTS từ 5.5 đến dưới 6.0 được quy đổi thành 8 điểm môn ngoại ngữ theo quy định của một số trường quân đội.

Ngoài quy đổi điểm ngoại ngữ, các trường quân đội còn áp dụng chính sách cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh đạt học lực giỏi cả ba năm THPT và có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên. Mức điểm cộng dao động tùy theo kết quả chứng chỉ.

Tuy nhiên, theo quy định tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức là quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ hoặc cộng điểm khuyến khích, không được đồng thời hưởng cả hai chính sách. Vì vậy, Ban Tuyển sinh quân sự khuyến cáo thí sinh tính toán kỹ để lựa chọn phương án có lợi nhất cho mình.

Liên quan việc thay đổi nguyện vọng giữa các trường quân đội, ông Tâm cho biết thí sinh hoàn toàn có thể điều chỉnh nếu đáp ứng điều kiện xét tuyển của trường mới. Tuy nhiên, trước khi thay đổi, thí sinh cần kiểm tra kỹ trường đó có sử dụng mã bài thi đánh giá năng lực tương ứng hay không.

Kỳ tuyển sinh quân sự năm 2026 sử dụng 5 mã bài thi đánh giá năng lực (QD01-QD05). Mỗi trường sẽ quy định sử dụng một hoặc nhiều mã bài thi khác nhau. Vì vậy, việc chuyển nguyện vọng chỉ phù hợp khi trường dự định đăng ký tiếp tục sử dụng đúng mã bài thi mà thí sinh đã dự thi.

Trong trường hợp cụ thể được nêu tại chương trình, cả trường Sĩ quan Chính trị và trường Sĩ quan Lục quân 1 đều sử dụng đầy đủ 5 mã bài thi, nên thí sinh có thể chuyển nguyện vọng giữa hai trường theo quy định.