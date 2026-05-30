Thí sinh nói đề Văn vào lớp 10 Hà Nội hay, sáng tạo

Đề thi Ngữ văn được nhiều thí sinh nhận xét là hay, phân hóa tốt.

Là một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng, Linh Đan (học sinh trường THCS Nghĩa Đô) đánh giá đề thi năm nay hay, mới mẻ và có phần sáng tạo hơn các đề thi thử em từng làm.

Đan ấn tượng với phần Nghị luận xã hội yêu cầu đề xuất giải pháp về sự gắn kết trong xã hội hiện đại. Nữ sinh nói khó nhất là việc kiểm soát dung lượng bài viết, do đề thi mở. “Em nghĩ em được khoảng 8,5 điểm”, Đan nói.

Phương Anh (học sinh trường Archimes) cũng chung cảm nhận. Nữ sinh nói đề hay, nhất là câu 4 phần đọc hiểu, yêu cầu học sinh phân tích “lời gọi trăng của những đứa trẻ trong khổ thơ cuối”. Em mất 110 phút để hoàn thành đề thi này, còn 10 phút để kiểm tra lại bài. Nữ sinh nói đề thi phân hoá tốt, có phần ghi điểm cho những thí sinh học tốt Ngữ văn.

Ngày 30/5, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn Hà Nội chính thức diễn ra. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi môn Ngữ văn như sau:

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập - cao kỷ lục trong 10 năm trở lại đây. Với chỉ tiêu khoảng 82.600, tỷ lệ có suất học là hơn 56% so với số tốt nghiệp.

Chiều nay, 14h, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút.