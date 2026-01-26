Thí sinh có thêm 'tấm vé thông hành' cho mùa tuyển sinh đại học 2026

Thay vì các chứng chỉ ngoại ngữ khó nhằn, thí sinh xét tuyển đại học năm nay chính thức có thêm lựa chọn mới.

Thí sinh tìm hiểu về các phương thức xét tuyển tại một chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026.

Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-BGDĐT chính thức công nhận khung tham chiếu cho chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test (VEPT).

Đây được xem là một bước đi chiến lược trong lộ trình đa dạng hóa các phương thức đánh giá năng lực ngoại ngữ, giúp thí sinh có thêm công cụ gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học.

Theo nội dung quyết định, các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh VEPT chính thức được công nhận tương đương với các bậc 1, 2 và 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN).

Trong bối cảnh tự chủ đại học đang được đẩy mạnh, việc bổ sung một chứng chỉ quốc tế uy tín vào danh sách quy đổi sẽ tạo ra sự linh hoạt đáng kể cho cả người dạy, người học và đơn vị tuyển sinh.

Thực tế cho thấy phương thức xét tuyển kết hợp - sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cộng hưởng với học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp đã trở thành lộ trình ưu tiên giúp nhiều thí sinh bước chân vào các trường đại học top đầu bằng cách giảm bớt sự phụ thuộc vào duy nhất một bài thi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của VEPT không đồng nghĩa với việc "dễ dãi" trong tuyển sinh mà là một sự phân hóa mục tiêu rõ nét. Khác với một số chứng chỉ quốc tế khác có biên độ quy đổi rộng hơn, hiện tại, Bộ GD&ĐT chỉ công nhận VEPT tương đương từ Bậc 1 đến Bậc 3.

Đáng chú ý, theo khung quy đổi vừa được công bố, ngưỡng điểm để đạt trình độ tương đương Bậc 3 (B1) chỉ nằm ở mức từ 43 đến 66 điểm VEPT.

Con số này mở ra cơ hội rất lớn cho những thí sinh có năng lực ngoại ngữ khá, muốn sở hữu một chứng chỉ quốc tế đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành không chuyên ngữ mà không cần quá áp lực như các kỳ thi hàn lâm khác.

Chia sẻ về vấn đề này, cô Nguyễn Thu Hà, giáo viên tiếng Anh tại một trường THPT nhận định: "Việc công nhận thêm chứng chỉ VEPT là một tín hiệu rất tích cực. Với khung điểm quy đổi thực tế là 43 điểm để đạt trình độ B1, áp lực tâm lý của học sinh sẽ được giải tỏa đáng kể. Cấu trúc thi 4 kỹ năng trên máy tính của VEPT cũng phản ánh khá sát năng lực thực hành ngôn ngữ của các em".

Em Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 12 tại tỉnh Hưng Yên bày tỏ sự hào hứng: "Em dự định xét tuyển vào khối ngành Kinh tế nên mức quy đổi B1 này rất phù hợp với năng lực hiện tại của em. Việc có thêm lựa chọn này giúp em tự tin hơn khi mùa tuyển sinh 2026 đang đến gần".

Dù mở ra nhiều triển vọng, các chuyên gia tuyển sinh vẫn đưa ra lời khuyên thận trọng cho các bậc phụ huynh và thí sinh. Cần lưu ý rằng Bộ GD&ĐT chỉ đưa ra khung quy đổi chung, còn việc có chấp nhận chứng chỉ VEPT hay không hoàn toàn phụ thuộc vào đề án tuyển sinh tự chủ của từng trường.

Vì vậy, trước khi nộp hồ sơ, thí sinh cần chủ động rà soát kỹ danh mục chứng chỉ được chấp nhận của trường đại học mục tiêu để đảm bảo "tấm vé thông hành" mang tên VEPT được sử dụng hiệu quả nhất.

Có thể thấy trong cuộc đua vào đại học năm 2026, sự hiểu biết về chính sách và việc nắm bắt kịp thời các quy định mới chính là yếu tố quyết định giúp thí sinh chiếm lĩnh ưu thế.

Bảng quy đổi chứng chỉ VEPT sang Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (Theo Quyết định số 58/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT):

Khung thang điểm VEPT Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN) Trình độ tương đương 43-66 Bậc 3 B1 30-42 Bậc 2 A2 10-29 Bậc 1 A1