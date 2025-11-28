Thi công chức ở Trung Quốc: 6.470 người ứng tuyển một vị trí

Số lượng người tham dự kỳ thi công chức tại Trung Quốc vào cuối tuần này tăng lên mức kỷ lục từ trước đến nay. Khoảng 3,7 triệu người đã đăng ký dự thi trong hai ngày 29 và 30/11.

Ứng viên tham gia kỳ thi công chức ôn bài trước khi vào điểm thi đặt ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 26/11/2023. Ảnh: CNS.

Kỳ thi công chức năm nay cũng là kỳ thi đầu tiên diễn ra sau khi chính phủ Trung Quốc nâng giới hạn độ tuổi đối với ứng viên. Giới hạn độ tuổi đối với toàn bộ thí sinh nâng từ 35 lên 38 tuổi. Đối với người có bằng sau đại học, giới hạn độ tuổi nâng lên 43 tuổi.

Hàng triệu ứng viên cạnh tranh trong kỳ thi khốc liệt, trong khi chính quyền chỉ đưa ra 38.100 chỉ tiêu tuyển dụng trên khắp cả nước. Trung bình 97 người sẽ cùng cạnh tranh cho một vị trí công việc.

Một số công việc có mức độ cạnh tranh rất cao. Theo dữ liệu được truyền thông Trung Quốc công bố, vị trí nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển nhất là nhân viên kiểm soát xuất nhập cảnh tại thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nơi đây giáp biên giới Myanmar. Vị trí này chỉ tuyển dụng một nhân sự, nhưng có tới 6.470 người nộp hồ sơ ứng tuyển.

Hiện tượng này phản ánh tư duy mới của người lao động Trung Quốc, họ tìm tới biên chế nhà nước mong có được sự ổn định.

Kỳ thi công chức tại Trung Quốc nổi tiếng khắc nghiệt, với các câu hỏi bao phủ nhiều lĩnh vực, gồm luật, vật lý, sinh học, chính trị, tư duy logic...

Từ năm ngoái, đề thi còn bổ sung phần lý luận chính trị để kiểm tra khả năng “phân tích và giải quyết vấn đề của ứng viên, dựa trên các chủ trương và chính sách mới của nhà chức trách Trung Quốc.

Đề thi năm ngoái có câu hỏi liên quan đến các bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chuyên gia George Magnus (Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Oxford) nhận định: “Cơ cấu nghề nghiệp trong thị trường lao động Trung Quốc đã thay đổi đáng kể trong hơn một thập kỷ qua. Từ công việc lương cao, đòi hỏi kỹ năng cao trong ngành sản xuất và xây dựng, giờ những công việc phổ biến nhất chỉ có mức lương thấp, đòi hỏi kỹ năng thấp trong mô hình kinh tế gig đặc trưng với các công việc ngắn hạn, linh hoạt.

Trong nền kinh tế gig (mô hình việc làm ngắn hạn, nhận việc theo từng dự án hoặc từng ca), phúc lợi và hưu trí của người lao động thường thiếu ổn định, hợp đồng lỏng lẻo. Mỗi năm, Trung Quốc có 12 triệu sinh viên tốt nghiệp bước vào thị trường lao động, việc họ ưu tiên công việc ổn định trong lĩnh vực công là điều dễ hiểu”.

Tháng 10 năm nay, chính quyền Trung Quốc thông báo tăng giới hạn tuổi thi công chức để phù hợp với việc nâng tuổi nghỉ hưu. Dân số già hóa cùng áp lực đối với ngân sách hưu trí khiến Trung Quốc đã phải điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu vốn được duy trì từ thập niên 1950.

Năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt kế hoạch tăng dần tuổi nghỉ hưu. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của phụ nữ làm lao động phổ thông nâng từ 50 lên 55 tuổi, phụ nữ làm công việc văn phòng nâng từ 55 lên 58 tuổi; nam giới nâng từ 60 lên 63 tuổi.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc đang ở mức 5,1% đối với lực lượng lao động nói chung và 17,3% đối với nhóm lao động trẻ 16-24 tuổi (không tính sinh viên).

Căng thẳng thương mại và sức mua yếu đang khiến kinh tế Trung Quốc suy giảm. Nhiều người trẻ chọn gia nhập trào lưu “nằm im”, nghĩa là không làm gì, thay vì nhận các công việc mà họ cho rằng không tương xứng với trình độ học vấn, hoặc không đem lại phúc lợi xứng đáng.