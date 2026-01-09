Nhìn khối không khí khiến TP.HCM lạnh 17 độ trên app

Chế độ xem nhiệt độ và hướng gió trên các ứng dụng như Zoom Earth và Windy giúp người dùng theo dõi xu hướng thời tiết tại nhiều khu vực khác nhau.

Bản đồ nhiệt lúc 4h sáng 9/1 cho thấy TP.HCM lạnh 18 độ C. Ảnh: Zoom Earth.

Sáng 9/1, nhiệt độ tại TP.HCM giảm sâu, có lúc đạt 17 độ C vào khoảng 5-6h, mức nhiệt thấp nhất tại thành phố kể từ năm 2016.

Ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết đợt giảm nhiệt những ngày qua chịu tác động đồng thời của 3 yếu tố, gồm sự khuếch tán mạnh của không khí lạnh từ phía Bắc, đặc trưng mùa khô ở TP.HCM và độ ẩm không khí thấp.

Thay vì cảm nhận qua xúc giác hay ứng dụng dự báo thời tiết mặc định trên smartphone, người dùng có thể quan sát hiện tượng thông qua các app theo dõi chuyên dụng.

Một trong những ứng dụng cập nhật thời tiết phổ biến là Zoom Earth. Dù không có chế độ theo dõi khối khí lạnh, người dùng vẫn có thể theo dõi hiện tượng nhờ kết hợp vài chỉ số.

Ví dụ, chế độ Temperature (Nhiệt độ) thể hiện các mảng màu sắc theo nhiệt độ khu vực. Lúc 4h sáng 9/1, khu vực TP.HCM nghiêng về xanh lá nhạt, cho thấy nhiệt độ dưới 20 độ C. Những nơi khác như Đồng Xoài lạnh 16 độ C, còn Đà Lạt lạnh 8 độ C.

Những nơi nhiệt độ thấp hơn sẽ chuyển mảng màu sang xanh dương và tím, trong khi màu vàng và cam thể hiện nhiệt độ cao. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, TP.HCM và nhiều nơi lân cận đã tăng nhiệt độ, các mảng vàng và cam xuất hiện nhiều hơn.

Chuyển sang lớp dữ liệu Wind (Gió), có thể thấy hướng gió di chuyển từ hướng Đông Bắc xuống Tây Nam. Điều này phù hợp các dự báo về nhiệt độ lạnh sáng 9/1. Cụ thể trong tháng 1, các khối không khí lạnh liên tục được bổ sung và lan sâu xuống phía Nam.

Chế độ xem hướng gió, sức gió và nhiệt độ trên ứng dụng Zoom Earth.

Khi tới TP.HCM, khối khí này suy yếu và ấm dần, nhưng vẫn đủ sức đẩy khối khí nóng tại chỗ ra xa, làm hạ nền nhiệt toàn khu vực. Có thể thấy lúc 4h sáng, ứng dụng ghi nhận các khu vực Quy Nhơn, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột sức gió mạnh từ 12-20 km/h, nhưng đến TP.HCM còn 7 km/h.

Dù không quá mạnh, việc kết hợp nhiệt độ thấp và hơi ẩm ban đêm khiến người dùng có cảm giác lạnh. Đến 11h30, sức gió tại TP.HCM giảm còn 5 km/h.

Ngoài Zoom Earth, một ứng dụng khác là Windy cũng hỗ trợ các chế độ xem tương tự, bao gồm nhiệt độ và thông tin gió. Các app này đều cho phép chỉnh thời gian để nhìn rõ các thay đổi, cung cấp thông tin thời gian thực và dự báo tương lai.

Ngoài theo dõi nhiệt độ và hướng gió, Windy hay Zoom Earth đều hữu ích trong việc theo dõi các hiện tượng thời tiết như bão.

Windy được đánh giá tốt nhờ giao diện đơn giản, có tiếng Việt, nhưng cần làm quen với các tính năng để đọc bản đồ. Riêng Zoom Earth còn cho phép xem ảnh chụp từ vệ tinh chất lượng cao.