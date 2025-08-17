Thêm Vệ binh Quốc gia đổ về thủ đô Mỹ

Ba bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo thông báo sẽ triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Washington theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia D.C. được chụp ảnh trên đường Jefferson Drive SW hôm 12/7. Ảnh: Washington Post

Theo Washington Post, bang West Virginia thông báo sẽ cử từ 300 đến 400 binh sĩ. Bang South Carolina cam kết triển khai 200 người, trong khi bang Ohio cho biết sẽ gửi 150 binh sĩ trong vài ngày tới.

Các đợt điều động này đánh dấu sự gia tăng đáng kể lực lượng liên bang hiện diện ở thủ đô.

Việc điều động diễn ra trong bối cảnh người biểu tình tại Washington D.C, nơi có truyền thống nghiêng về đảng Dân chủ, phản đối sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật liên bang và Vệ binh Quốc gia.

Họ phản ứng gay gắt sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp, liên bang hóa cảnh sát địa phương và huy động khoảng 800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia thủ đô.

Ông Trump muốn tăng cường kiểm soát thủ đô bằng cách đưa thêm binh sĩ từ các bang khác vào hỗ trợ. Đồng thời, ông cũng đẩy mạnh sự hiện diện của lực lượng liên bang tại đây. Tổng thống cho rằng đây là biện pháp khẩn cấp để ứng phó với tình trạng tội phạm và vô gia cư đang gia tăng.

Tuy nhiên, các quan chức địa phương cho rằng việc này là không cần thiết. Họ chỉ ra rằng tỷ lệ tội phạm bạo lực hiện nay thấp hơn so với giai đoạn đầu ông Trump nắm quyền.

Ba thống đốc bang West Virginia, South Carolina và Ohio khẳng định họ điều động lực lượng theo yêu cầu từ Nhà Trắng.

Thống đốc West Virginia Patrick Morrisey cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng của mình lên đường tới Washington D.C. Ông nói bang của mình “tự hào được sát cánh cùng Tổng thống Trump trong nỗ lực khôi phục vẻ đẹp và lòng tự hào cho thủ đô”.

Thống đốc South Carolina Henry McMaster nói rằng ông đồng ý triển khai Vệ binh Quốc gia theo đề nghị của Lầu Năm Góc. Ông cũng nhấn mạnh rằng trong trường hợp có bão hoặc thiên tai, lực lượng này sẽ được triệu hồi ngay lập tức.

Thống đốc Ohio Mike DeWine cho biết các binh sĩ của bang sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra và tăng cường an ninh tại thủ đô. Ông nói rằng lực lượng dự kiến sẽ đến nơi trong vài ngày tới. Theo ông, yêu cầu điều động được đưa ra bởi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll.

Ngày 16/8, một cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại Washington D.C. với hàng nghìn người tham gia, tuần hành về phía Nhà Trắng để phản đối sắc lệnh của Tổng thống Trump.

Morgan Taylor, một trong những người tổ chức biểu tình, cho biết họ muốn tạo ra làn sóng phản đối đủ mạnh để buộc chính quyền phải thay đổi hướng đi trong các chính sách về tội phạm và nhập cư.

Sắc lệnh mà ông Trump ký hôm 11/8 tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Washington. Lý do được đưa ra là chính quyền thành phố không đảm bảo được trật tự công cộng.

Tổng thống thứ 47 của Mỹ cho rằng tình hình hỗn loạn tại thủ đô đang cản trở chính phủ liên bang vận hành hiệu quả. Theo ông, điều này đe dọa đến sự an toàn của nhân viên và gây ảnh hưởng đến lợi ích lớn hơn của đất nước.