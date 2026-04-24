Thêm ngày nghỉ và hưởng nguyên lương cho người lao động

Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo giải trình tiếp thu trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Về phát triển văn hóa Việt Nam sáng 24/4. Ảnh: Quốc hội.

Với đa số đại biểu tán thành thông qua, sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Về phát triển văn hóa Việt Nam.

Với 13 điều, nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Tại Điều 2, Nghị quyết quy định: Ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày này, áp dụng chính sách miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương của người lao động được tăng từ 11 lên 12 ngày. Ngoài ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, các ngày nghỉ được hưởng nguyên lương khác gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5), Quốc khánh (2 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch).

Về nguồn lực phát triển văn hóa, Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ; đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

Nghị quyết cũng quy định cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa. Cụ thể, Chính phủ đề xuất áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 5% đối với sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật; miễn 100% thuế nhập khẩu, phí hải quan để đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm ở nước ngoài được mua đấu giá đem về Việt Nam không vì mục đích lợi nhuận để trưng bày; thí điểm mô hình đô thị di sản; ưu tiên quỹ đất cho xây dựng các các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ở cơ sở và sử dụng trụ sở công dôi dư để thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao...

Trong các nhóm chính sách khác, Chính phủ đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm thu hút, khơi thông nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa; bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống và bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm.

Chính phủ cũng đề xuất các chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; chính sách đặt hàng, khoán chi đối với hoạt động sáng tạo văn hóa sử dụng ngân sách Nhà nước; chính sách quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm, thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam; chính sách chuyển đổi số và phát triển hạ tầng văn hóa số.