TP.HCM dự chi chục nghìn tỷ đồng xây bảo tàng, nhà hát

Các dự án phát triển văn hóa như bảo tàng, nhà hát, khu tập thể thao sẽ được xây dựng tại TP.HCM với tổng số vốn cả chục nghìn tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, TP.HCM lập danh sách hơn 80 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, di tích để sắp xếp ưu tiên đầu tư trong giai đoạn từ nay đến 2030. Trong đó có nhiều dự án có vốn đầu tư lớn.

TP.HCM sẽ thực hiện nhiều dự án xây dựng bảo tàng, nhà hát trong thời gian tới. Ảnh: Đ.V.

Cụ thể, dự án xây dựng mới Bảo tàng TP.HCM có tổng vốn dự án khoảng 2.622 tỷ đồng . Dự án xây dựng Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch tổng vốn sơ bộ khoảng 1.988 tỷ đồng .

TP.HCM cũng dự kiến triển khai Dự án xây dựng mới nhà tập luyện 1 có tổng vốn hơn 1.978 tỷ đồng ; Dự án xây dựng mới nhà tập luyện 2 có tổng vốn khoảng 2.223 tỷ đồng . Hai nhà tập luyện này đều ở Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ. Các dự án do Ban Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư.

Ban Dân dụng và Công nghiệp cũng là chủ đầu tư của Dự án khu hành chính và ứng dụng công nghệ thể thao (phường Phú Thọ) với số vốn khoảng 1.500 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng dự kiến triển khai Dự án Quảng trường Vinh quang kết hợp di dân, giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo vốn 1.080 tỷ đồng . Dự án xây dựng mới Trung tâm Nghệ thuật truyền thống TP.HCM ở phường Phú Thọ với tổng vốn 1.918 tỷ đồng .

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo Bảo tàng TP.HCM vốn 624 tỷ đồng . Dự án trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao khu vực 3, kết hợp nâng cấp sân vận động Lam Sơn (phường Vũng Tàu) với số vốn khoảng 412 tỷ đồng .

Dự án tu bổ, tôn tạo Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (phường Sài Gòn) vốn khoảng 430 tỷ đồng ; Dự án chỉnh lý trưng bày kết hợp mở rộng Bảo tàng Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo) vốn 370 tỷ đồng .