Thêm một chủ xe ôtô chơi ngông chạy xuống bãi biển tại Phú Yên

Người đàn ông tại Hà Nội lái xe ôtô chạy xuống biển Tuy Hòa (Phú Yên) với mục đích dạo chơi, tham quan và bị lún, phải gọi cứu hộ kéo lên.

Theo Báo cáo của Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Tuy Hòa, vào lúc 12h30 ngày 11/6, tại khu vực bãi biển đối diện Đồn Biên phòng tỉnh Phú Yên thuộc phường 4 (TP Tuy Hòa), một xe ôtô mang biển kiểm soát 30E-226.82 do ông Nguyễn Văn Ngọc, quê ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội lái, tự ý chạy xuống bãi biển với mục đích dạo chơi và tham quan.

Trong quá trình di chuyển trên bãi cát, xe bị lún và không thể tự di chuyển, buộc ông Ngọc phải gọi xe cứu hộ đến hỗ trợ.

Xe cứu hộ kéo xe của ông Ngọc lên bờ.

Hiện Công an phường 4 đang mời ông Nguyễn Văn Ngọc về trụ sở để làm việc và làm rõ sự việc.

Cách đây 10 ngày, tại biển Tuy Hòa cũng xảy ra tình trạng tương tự. Lúc 13h30 ngày 31/5 (Tết Đoan Ngọ), Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú xã An Chấn, huyện Tuy An) lái xe ôtô bán tải BKS 78A-176.48 chở theo con trai từ bãi biển thôn Long Thủy, xã An Phú đến khu vực bãi biển phường 7, TP Tuy Hòa thì xe bị ngập nước và lún trong cát biển, không thể tiếp tục di chuyển nên phải gọi lực lượng hỗ trợ kéo lên.

Sau khi được “giải cứu”, đến 17h cùng ngày, Cường tiếp tục điều khiển xe lưu hành dọc bờ biển theo hướng ngược lại, bóp còi liên tục làm náo loạn, ảnh hưởng đến người dân và du khách đang tắm biển, dễ gây tai nạn cho các cháu nhỏ đang vui chơi khiến nhiều người dân bức xúc.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Cường về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 01, Điều 318 Bộ luật Hình sự.