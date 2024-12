Thêm loạt dự án điện vào Quy hoạch điện VIII

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký quyết định phê duyệt bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, trong đó bổ sung hàng loạt dự án điện mới, nhiều nhất là điện gió.

Hàng loạt dự án điện gió với tổng công suất hơn 8.218 MW được bổ sung vào Quy hoạch điện VIII. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký quyết định phê duyệt bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Quyết định này ban hành phụ lục bổ sung, cập nhật danh mục dự án nguồn điện để thực hiện Quy hoạch điện VIII. Trong đó, bổ sung, cập nhật danh mục các loại hình nguồn điện, lưới điện vận hành giai đoạn tới năm 2030.

Cụ thể, điều chỉnh giai đoạn vận hành thủy điện Đắk Mi 1 (Kon Tum) và thủy điện tích năng Bác Ái (Ninh Thuận) thành 2026-2030.

Ở danh mục các dự án nhà máy điện linh hoạt, bổ sung, cập nhật nhà máy điện linh hoạt tại Ninh Bình có công suất 300 MW, giai đoạn vận hành 2026-2030.

Các dự án thủy điện nhỏ gồm thủy điện Bộc Bố (Bắc Kạn), thủy điện Sông Vố (Bình Định), thủy điện Vạn Hội (Bình Định); thủy điện Ma Thì Hồ (Điện Biên); thủy điện Nậm He Hạ (Điện Biên); thủy điện Nậm He Thượng 1 (Điện Biên); thủy điện Giao An II (Hà Tĩnh)...

Nguồn điện được bổ sung nhiều dự án nhất là điện gió, với tổng công suất hơn 8.218 MW trải khắp 22 tỉnh thành. Điển hình là các dự án điện gió gần bờ gồm Xuyên Mộc (Vũng Tàu) giai đoạn 2; điện gió Thiên Long Ngân Sơn (Bắc Kạn); điện gió VPL Bến Tre; điện gió Vân Canh Bình Định (Bình Định)...

Danh mục các dự án điện sinh khối được bổ sung gồm dự án An Giang 1; điện sinh khối Núi Tô I (An Giang); điện sinh khối Bắc Kạn 1; điện sinh khối Đồng Tháp; nhà máy xử lý điện rác và phát điện tại Bắc Giang; điện rác Long Mỹ (Bình Định); điện rác Sóc Sơn (Hà Nội); hệ thống pin lưu trữ thí điểm (Khánh Hòa)...

Nhiều công trình biến áp, đường dây cũng có trong danh sách xây mới gồm trạm biến áp Phú Bình 2; đường dây Phú Bình 2 - Rẽ Thái Nguyên - Bắc Giang; đường dây điện gió Trường Sơn - Đô Lương và mở rộng 2 ngăn lộ 220 kV tại trạm biến áp 220 kV Đô Lương; đường dây điện gió Savan 1 - trạm biến áp 220 kV Lao Bảo...

Theo quyết định vừa được phê duyệt, các địa phương cần tiếp tục rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra đối với những dự án nằm trong các kết luận thanh tra; các vấn đề pháp lý của từng dự án điện liên quan tới chồng lấn các quy hoạch khác trong quá trình thực hiện.

Đối với những dự án có chồng lấn với các quy hoạch khác, địa phương cần xin ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định, đảm bảo từng dự án chỉ được triển khai khi đã khắc phục toàn bộ vướng mắc pháp lý, chồng lấn quy hoạch khác và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không hợp thức hóa cái sai.

Trong văn bản kiến nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương khẳng định đã rà soát kỹ, đầy đủ, toàn diện trên cơ sở đảm bảo khách quan, công tâm, không để lợi ích nhóm, tiêu cực lãng phí.

Ngoài ra, Bộ cũng đang đề nghị các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thu thập số liệu phục vụ tính toán, hoàn thiện đề án để điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan phải thực hiện nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đảm bảo tiến độ, chất lượng và dự kiến trình Thủ tướng dự thảo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trước ngày 28/2/2025.