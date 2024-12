Sẽ thu hồi giá ưu đãi đối với dự án điện tái tạo hưởng không đúng

Bộ Công Thương cho biết sẽ thu hồi lại các khoản giá FIT ưu đãi đối với dự án điện tái tạo được hưởng không đúng quy định thông qua bù trừ thanh toán tiền mua điện.

Dự án điện tái tạo không đủ điều kiện hưởng giá ưu đãi sẽ phải xác định lại giá mua bán điện theo quy định. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Công Thương mới đây đã có báo cáo gửi Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án điện năng lượng tái tạo.

Việc tháo gỡ cho các dự án được thực hiện trên cơ sở nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2024. Theo đó, Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo thuộc diện thanh tra.

Về vấn đề bổ sung quy hoạch, kết luận số 1027 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra việc Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung và tham mưu Thủ tướng phê duyệt 154 dự án điện mặt trời với tổng công suất 13.837 MW không có căn cứ, cơ sở pháp lý về quy hoạch.

Do đó, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng ban hành văn bản hoặc quyết định cập nhật danh mục dự án điện mặt trời trong cơ cấu nguồn điện đến năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII.

Trong số đó, sẽ loại bỏ những dự án có vi phạm liên quan đến quy định về an ninh quốc phòng, quy hoạch các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Đồng thời, cập nhật các dự án đã rà soát hiệu quả kinh tế - xã hội để lưỡng dụng quy hoạch.

Với các dự án đang được hưởng biểu giá điện ưu đãi (FIT) nhưng không đáp ứng đầy đủ điều kiện được hưởng, Bộ Công Thương khẳng định những dự án này sẽ không được hưởng giá FIT mà phải xác định lại giá mua bán điện theo quy định.

Đồng thời, thu hồi lại các khoản giá FIT ưu đãi đã được hưởng không đúng thông qua bù trừ thanh toán tiền mua điện.

Phương án xử lý tối ưu dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá, so sánh lợi ích về kinh tế - xã hội và hạn chế tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh năng lượng quốc và hài hòa lợi ích Nhà nước - nhà đầu tư.

Về hướng xử lý, Bộ Công Thương đưa ra phương án giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư các dự án xác định điều kiện hưởng giá khuyến khích.

Các dự án không được hưởng giá khuyến khích, EVN báo cáo cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định về giá mua bán điện để các bên có liên quan làm căn cứ bù trừ thanh toán tiền mua điện.

Với các dự án điện mặt trời mái nhà xây dựng trên đất nông, lâm nghiệp, Bộ Công Thương đề xuất hướng xử lý là EVN rà soát, lập danh sách các dự án để báo cáo UBND cấp tỉnh, xác định đất để làm trang trại, nuôi trồng. Nếu có xác định vi phạm về đất, dự án sẽ không được hưởng giá FIT mà phải xác định lại giá mua bán điện.