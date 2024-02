Thẻ xanh trong bóng đá bị phản đối

Ngay khi xuất hiện thông tin thẻ xanh sắp được đưa vào sử dụng, HLV Postecoglou khẳng định bóng đá vốn đã trở nên phức tạp bởi VAR và lo ngại việc thay đổi sẽ làm các trận đấu trở nên chậm hơn và khiến người hâm mộ chán nản.

Goal dẫn lời HLV Tottenham: “Một đội chỉ còn 10 người trong 10 phút, bạn biết điều đó ảnh hưởng gì đến trận đấu không? Nó sẽ phá hủy bóng đá. Đội bóng đó sẽ cố gắng câu giờ trong 10 phút để chờ một cầu thủ quay lại. Tôi không nghĩ một thẻ màu khác tạo ra khác biệt. Biện pháp đã ở đó. Rút thẻ vàng hoặc đuổi ai đó ra khỏi sân. Điều này đã có trong luật".

“Hầu hết môn thể thao khác đang cố gắng tạo ra các quy tắc để tăng tốc độ diễn biến và giảm bớt sự lộn xộn. Bóng đá đang đi theo hướng ngược lại và tôi thật sự không biết tại sao. Trò này vốn đơn giản nhưng lại dần trở nên phức tạp", nhà cầm quân người Australia kết luận.

HLV Mauricio Pochettino đồng tình: "Tôi yêu bóng đá và thích sự lãng mạn. Công nghệ đang hỗ trợ các quyết định của trọng tài. Nhưng có quá nhiều thứ xuất hiện. Việc giải thích sẽ rất khó khăn trong cùng một thời điểm. Khi biết tin về thẻ xanh, tôi băn khoăn không hiểu nó sẽ được áp dụng như thế nào. Mọi thứ sẽ phức tạp hơn mà thôi".

"Sẽ rất khó để đưa ra các quyết định nhất quán. Tôi không biết liệu nó có mang lại lợi ích cho trận đấu hay không. Chuyện gì xảy ra với thủ môn? Trận đấu có tiếp tục mà không có thủ môn trong 10 phút hay không".

Thẻ xanh là án phạt dành cho cầu thủ có pha phạm lỗi ngăn chặn một pha tấn công được coi là nguy hiểm hoặc nếu cầu thủ này liên tục có thái độ không đúng mực với trọng tài. Cầu thủ nhận thẻ xanh sẽ phải rời sân trong 10 phút.

Một thẻ vàng và một thẻ xanh hoặc hai thẻ xanh sẽ tương đương với thẻ đỏ.

