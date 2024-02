Lingard sang Hàn Quốc là bài học đắt giá cho MU

Jesse Lingard đã thất nghiệp từ hè năm ngoái và động thái chuyển nhượng mới nhất của cầu thủ này chắc chắn khiến Man Utd tiếc nuối.

Vụ Lingard sang FC Seoul theo dạng chuyển nhượng tự do trở thành lời nhắc nhở kịp thời cho Man Utd về tầm quan trọng của việc khi nào nên bán cầu thủ đúng thời điểm. Lẽ ra, "Quỷ đỏ" đã có thể thu về khoản tiền kha khá từ phi vụ này nếu quyết đoán hơn.

Tháng 1/2021, Lingard gia nhập West Ham theo dạng cho mượn từ Man Utd. Trải qua 16 trận đấu tại Premier League, tiền vệ người Anh ghi 9 bàn, thành tích cao nhất trong sự nghiệp bóng đá. Đó chưa kể tiền vệ sinh năm 1992 có thêm 5 pha kiến tạo.

Hè cùng năm, Lingard trở lại Man Utd với giá trị tăng cao. Đó là cầu thủ đã ghi 9 bàn và có 5 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ở West Ham lập công chỉ sau 16 trận tại Premier League. Thời điểm đó, Lingard là ngôi sao và không thiếu sự quan tâm từ những CLB khác.

MU lẽ ra nên bán Lingard khi cầu thủ này vừa trở lại CLB từ West Ham.

Thay vì quyết định bán Lingard, Ole Gunnar Solskjaer lại quyết định giữ chân cậu học trò, thuyết phục cầu thủ ở lại và chiến đấu cho vị trí chính thức tại Man Utd. "Quỷ đỏ" có lẽ nhận ra rằng Lingard hoàn toàn đóng góp vai trò nào đó cho CLB, hoặc chính họ kỳ vọng rằng tiền vệ người Anh sẽ tiếp tục chơi hay để rồi giúp giá trị bản thân tăng vọt.

Dù cho lý do Man Utd giữ Lingard là gì, điều đó không thành công. Man Utd khi ấy giống một đứa trẻ mới biết đi và không cần món đồ chơi giá trị cho đến khi người khác tỏ ra thích thú với món đồ ấy. Trở lại Man Utd, Lingard đánh mất chính mình, để rồi cuối cùng phải khăn gói rời sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong năm cuối khoác áo Man Utd, Lingard chỉ đá chính 2 trận. Ngày tiền vệ sinh năm 1992 rời đi, "Quỷ đỏ" tiếc hùi hụi. Họ ước gì bán Lingard sớm trước đó 1 năm. Thay vào đó, đại diện thành Manchester để mất tiền vệ người Anh miễn phí.

Lingard chọn đầu quân cho Nottingham Forest trong hè 202 vì đãi ngộ hấp dẫn. Anh bỏ qua cơ hội gia nhập West Ham hay Newcastle. Sau tất cả, vì hám tiền, Lingard tiếp tục sa lầy trong sự nghiệp bóng đá. Anh không thể bao giờ có thể trở lại với hình ảnh bùng nổ như xưa.

Tháng 1/2024, sau khi trải qua nhiều tháng thất nghiệp, Lingard chọn Hàn Quốc với FC Seoul làm bến đỗ. Vụ chuyển nhượng này trở thành lời nhắc nhở cho Man Utd về bản chất tàn nhẫn của bóng đá. Với "Quỷ đỏ", họ phải nhận ra rằng khi nào là thời điểm phù hợp để bán một cầu thủ. Man Utd thiếu điều đó vì lòng tham hoặc bởi niềm tin rằng Lingard "rồi sẽ đá hay trở lại".

Lingard sang FC Seoul sau nhiều tháng thất nghiệp.

Dưới thời Erik ten Hag, chính sách chuyển nhượng của Man Utd thay đổi. "Quỷ đỏ" trở nên thông minh hơn trong cách xử lý những bản hợp đồng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB. Họ không ngần ngại đẩy lứa "măng non" khỏi sân Old Trafford khi nhận ra rằng họ không có cơ hội để đá chính hoặc phát triển hơn.

Trường hợp của Dean Henderson, Anthony Elanga, Zidane Iqbal, Matej Kovar, Teden Mengi, Axel Tuanzebe, Ethan Laird, Charlie Savage, Noam Emeran, và Marc Jurado là những ví dụ. Tất cả họ đều rời CLB vào hè 2023.

Dù vậy, mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo. Man Utd vẫn còn mắc kẹt với Anthony Martial. Mũi nhọn người Pháp sắp hết hợp đồng với CLB và sẽ trở thành cầu thủ tự do trong hè 2024. Lẽ ra, Man Utd phải sớm đẩy cựu tiền đạo AS Monaco khỏi "Nhà hát của những giấc mơ" từ nhiều năm trước. Họ không làm điều đó, để rồi giờ hết cách với Martial.

Nhìn sang Man City, khi nhận ra Cole Palmer được Chelsea quan tâm, "The Cityzens" lập tức đưa ra quyết định. 40 triệu bảng là số tiền Man City thu về qua việc bán Cole Palmer cho Chelsea.

Với Man Utd, khả năng đưa ra quyết định đúng thời điểm là điều CLB còn thiếu. Bởi vậy, "Quỷ đỏ" thường xuyên bị giễu cợt trong các phiên chợ mua sắm. Họ mua người không giỏi, bán cũng chẳng hay.

Dù rằng chiến lược chuyển nhượng của Man Utd gần đây "thông minh hơn", nhưng vẫn chưa phải không ngoan nhất. Hè này, "Quỷ đỏ" lại phải chứng kiến Martial rời CLB mà không thu về đồng nào chuyển nhượng. Những trường hợp như vậy cần được hạn chế tối đa.