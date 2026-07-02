The Vietnam Grand WeddX 2026 làm thị trường cưới sôi động trước giờ G

Trước giờ khai màn, The Vietnam Grand WeddX 2026 xuất hiện nhiều trên mạng xã hội trong các bài viết về ngành cưới.

Hơn 60 thương hiệu hàng đầu, loạt bộ sưu tập lần đầu ra mắt, xu hướng sẽ định hình mùa cưới 2026, công nghệ trình diễn chưa từng xuất hiện tại triển lãm cưới Việt Nam... Tất cả sẽ cùng hội tụ trong 2 ngày 4-5/7 tại VinPalace Cổ Loa trong khuôn khổ The Vietnam Grand WeddX 2026 do Vinpalace tổ chức.

Ngay trước giờ khai màn, sự kiện khuấy động thị trường cưới, thổi bùng bầu không khí đếm ngược và trở thành điểm hẹn được các cặp đôi lẫn giới làm nghề mong chờ trong mùa cưới năm nay.

Ngành cưới cùng đếm ngược về một điểm hẹn

Trước giờ khai màn, The Vietnam Grand WeddX 2026 gần như "phủ sóng" mạng xã hội của ngành cưới. Từ wedding planner, thương hiệu váy cưới, studio hình ảnh, chuyên gia trang điểm đến đơn vị tổ chức tiệc cưới liên tục hé lộ hình ảnh hậu trường, bộ sưu tập mới và màn "úp mở" về trải nghiệm sẽ mang tới sự kiện, khiến bầu không khí trước giờ G nóng lên.

The Vietnam Grand WeddX dần trở thành tâm điểm của thị trường trước mùa cưới năm nay. Với nhiều thương hiệu đình đám, đây được xem là "màn ra mắt lớn” trong năm, nơi những bộ sưu tập, dịch vụ mới và ý tưởng được đầu tư công phu nhất đồng loạt trình làng sau nhiều tháng chuẩn bị.

"The Vietnam Grand WeddX không chỉ là triển lãm cưới, mà là lần đầu tiên cộng đồng ngành cưới ba miền cùng hội tụ trên nền tảng quy mô lớn để kết nối, chia sẻ và kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành cưới Việt Nam. Ai cũng muốn mang những gì đặc biệt nhất đến The Vietnam Grand WeddX. Từ bộ sưu tập, không gian trưng bày đến cách mang trải nghiệm tới khách tham quan - được đầu tư nhiều thời gian và tâm sức”, ông Tạ Đình Phong, Tổng giám đốc Phong Design, đơn vị đồng tổ chức chia sẻ.

Sức nóng được dự báo còn tăng lên khi sự kiện chính thức khai màn. Hàng loạt màn ra mắt, bộ sưu tập mới, workshop, ưu đãi và trải nghiệm đặc biệt sẽ diễn ra liên tục trong hai ngày, biến VinPalace Cổ Loa thành nơi những xu hướng mới nhất của mùa cưới cùng hội tụ.

"Chúng tôi sẽ mang đến nhiều thiết kế mới vừa hoàn thiện, cập nhật xu hướng được yêu thích trong khu vực. Đặc biệt, khách tham quan sẽ được xem, thử trực tiếp và cảm nhận từng thiết kế thay vì chỉ nhìn qua hình ảnh", đại diện thương hiệu Camile Bridal cho biết.

Không gian wedding showcase kết hợp giữa immersive led và 3D mapping. Ảnh chụp từ website.

Đó cũng là lý do trong thời gian 4-5/7, VinPalace Cổ Loa được dự báo trở thành điểm hẹn sôi động bậc nhất của thị trường cưới. Hơn 60 thương hiệu hàng đầu cùng hội tụ trong một không gian - từ wedding planner, váy cưới, vest, trang sức, make up, decor, studio hình ảnh đến địa điểm tổ chức tiệc và nghỉ dưỡng trăng mật. Thay vì mất nhiều tuần đi qua từng showroom, các cặp đôi có thể cập nhật xu hướng trong một ngày, trải nghiệm dịch vụ và hoàn thiện gần như toàn bộ kế hoạch cho ngày trọng đại.

Tại sự kiện, hơn 4.000 voucher ưu đãi tới 50% cùng nhiều quà tặng độc quyền từ các thương hiệu như LAT Bridal, Hà Cúc, Én Bridal, Camile Bridal, Tada Wedding Film, TuArt Wedding, Phi Điệp Wedding, Adam Store, Lunedi Bespoke, Doji... sẽ được tặng cho khách đăng ký tham dự.

Đặc biệt, cặp đôi đặt tiệc cưới tại VinPalace trong thời gian diễn ra triển lãm được hưởng chính sách ưu đãi 15% giá trị gói tiệc cưới bao gồm cả venue và thực đơn tại cơ sở Vinpalace Cổ Loa, Vinpalace Ocean City, Almaz. Đồng thời, khách hàng được tặng kỳ nghỉ trăng mật 3 ngày 2 đêm tại cơ sở nghỉ dưỡng Vinpearl trên toàn quốc. Ưu đãi này có số lượng giới hạn và chỉ áp dụng cho khách đặt cọc sớm.

Bước vào "Vũ trụ tình yêu" tại The Vietnam Grand WeddX

Điều khiến The Vietnam Grand WeddX 2026 được chờ đợi không chỉ là sự quy tụ của hàng chục thương hiệu hàng đầu, mà còn ở chuỗi trải nghiệm được đầu tư với quy mô hiếm thấy. Trong 2 ngày, VinPalace Cổ Loa sẽ liên tục bùng nổ show trình diễn công nghệ, fashion show, workshop và hoạt động tương tác, tạo bầu không khí sôi động của lễ hội cưới đẳng cấp.

Điểm nhấn mở màn là Immersive 3D Mapping Show đầu tiên xuất hiện tại triển lãm cưới ở Việt Nam. Trên hệ thống Immersive LED rộng hơn 240 m2, công nghệ trình chiếu thế hệ mới cùng hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và ánh sáng sẽ biến đổi không gian, mở ra "Vũ trụ tình yêu" sống động. Đây được kỳ vọng là một trong những trải nghiệm thị giác ấn tượng và điểm check-in không thể bỏ lỡ của sự kiện.

Một trong những gian hàng tại triển lãm cưới The Vietnam Grand WeddX 2026. Ảnh chụp từ website.

Nhịp sôi động được đẩy lên tại sân khấu trung tâm với wedding showcase và chuỗi show thời trang quy tụ bộ sưu tập mới nhất từ Adam Store, Én Bridal, LAT Bridal, Bella Couture, Lunedi Bespoke, Hoàng Khánh Wedding & Event... Những xu hướng cưới nổi bật của mùa 2026 sẽ đồng loạt bước lên sàn diễn trong màn trình diễn được đầu tư công phu, mang đến cơ hội để khách tham quan trở thành những người đầu tiên chiêm ngưỡng và cảm nhận thiết kế sẽ sớm dẫn dắt thị trường.

Chuỗi show thời trang sẽ có các bộ sưu tập dẫn đầu xu hướng 2026 tại The Vietnam Grand WeddX. Ảnh chụp từ website.

Không khí tiếp tục nối dài với hơn 15 workshop và talkshow suốt sự kiện. Từ chế tác nhẫn cưới, làm hoa cưới, thiết kế phụ kiện đến phiên chia sẻ của các wedding planner, nhà thiết kế và chuyên gia, khách tham quan có thể trải nghiệm, thực hành, trao đổi và mang về nhiều ý tưởng hữu ích cho ngày trọng đại.

"Làm nghề nhiều năm nhưng tôi hiếm khi thấy sự kiện hội tụ nhiều thương hiệu lớn, nhiều ý tưởng và trải nghiệm đến vậy. Đây không chỉ là dịp để cập nhật xu hướng, mà còn là cơ hội khám phá công nghệ trình diễn mới, gặp gỡ những người đang tạo ra xu hướng và cảm nhận thị trường ngành cưới trước mùa mới. Với chúng tôi, đây là sự kiện không thể bỏ lỡ”, một wedding planner chia sẻ.

Trong hai ngày cuối tuần, khách tham quan có thể cập nhật xu hướng mới nhất, trực tiếp trải nghiệm công nghệ trình diễn thế hệ mới, gặp gỡ thương hiệu, chuyên gia hàng đầu và hoàn thiện gần như toàn bộ kế hoạch cho ngày trọng đại. Sự kiện hứa hẹn tạo trải nghiệm "tất cả trong một" của mùa cưới 2026.