Thẻ tín dụng KBank tự động hoàn tiền đến 15% cho mọi giao dịch

Thẻ tín dụng KBank Cashback Plus tích hợp tính năng tự động hoàn tiền đến 10% trên hầu hết giao dịch và 15% cho các chi tiêu tại Thái Lan.

Tìm kiếm dịch vụ tín dụng cá nhân đang là “bài toán nan giải” của người dùng Việt khi thị trường đang có đa dạng các loại hình thẻ tín dụng khác nhau. Trong đó, mỗi thẻ sở hữu chính sách và ưu đãi riêng được áp dụng cho một số giao dịch cụ thể.

KBank chính thức ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam từ ngày 25/4.

Trước trăn trở làm sao để lựa chọn loại thẻ phù hợp với nhu cầu, một giải pháp được đa số người dùng thực hiện là trang bị cho mình nhiều hơn một thẻ tín dụng. Tuy nhiên, việc này có thể khiến người dùng chịu cùng lúc nhiều loại phí để duy trì thẻ, ghi nhớ những mốc thời gian sao kê hay phải luân phiên sử dụng các loại thẻ cho từng loại giao dịch để hưởng tối đa quyền lợi.

Một chiếc thẻ có khả năng hoàn tiền trên hầu hết nhu cầu chi tiêu chính hứa hẹn là “chiếc thẻ trong mơ” với nhiều người dùng. KBank đã hiện thực hóa giấc mơ đó với thẻ tín dụng KBank Cashback Plus được phát hành bởi KBank Việt Nam và được giới thiệu là “Một thẻ duy nhất, hoàn tiền mọi nhu cầu”.

Cụ thể, chiếc thẻ này có khả năng hoàn tiền tự động 10% trên mọi nhu cầu chi tiêu chính của người dùng như siêu thị, nhà hàng, mua sắm online và thương mại điện tử, du lịch, giải trí và dịch vụ thanh toán định kỳ, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ thế, đáp ứng nhu cầu “xuất ngoại” ngày một phổ biến tại Việt Nam, chủ thẻ KBank Cashback Plus cho phép người dùng thoải mái chi tiêu tại quê hương của ngân hàng KBank là Thái Lan và nhận hoàn tiền đến 15%.

KBank Cashback Plus mang tới khả năng hoàn tiền “chưa từng có” dành cho người dùng Việt Nam.

Ngoài ra, với lợi thế công nghệ và uy tín quốc tế, người tiêu dùng Việt Nam có thể an tâm với độ an toàn và bảo mật từ KBank, được quản lý trên ứng dụng K Plus Việt Nam. Với sản phẩm mới này, KBank hướng tới việc giúp khách hàng Việt Nam dễ dàng quản lý chi tiêu và tối ưu dòng tiền.

Bên cạnh việc ra mắt loại thẻ có khả năng hoàn tiền tự động trên hầu hết giao dịch, KBank Cashback Plus cũng hướng tới những người dùng đang không ngừng nỗ lực trên con đường xây dựng sự nghiệp và kiến tạo các dấu mốc cho bản thân. Đây chính là lực lượng lao động chính góp phần tạo nên tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và ổn định cho Việt Nam trong vài năm trở lại đây, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới.

Khác với các thế hệ trước, thay vì chỉ tập trung làm việc và chi tiêu để phục vụ cuộc sống, thế hệ Việt trẻ dần nhận thấy tầm quan trọng của việc quản lý dòng tiền. Tham vọng nhưng vẫn lý trí, các giải pháp tài chính với họ không dừng ở việc tiêu dùng mà là câu chuyện tối ưu hóa giá trị từ thu nhập qua các bài toán chi tiêu và đầu tư có tính toán. Vì vậy, dù nhu cầu chi tiêu của người trẻ ngày một đa dạng, nhưng tiêu dùng và đầu tư hợp lý cũng là vấn đề được quan tâm.

KBank Cashback Plus được thiết kế với khả năng hoàn tiền tự động trên hầu hết lĩnh vực. Đặc biệt, 10% hoàn tiền tự động sẽ được thực hiện ngay sau khi phát sinh giao dịch hợp lệ và tính vào sao kê điện tử hàng tháng.

Một thẻ KBank Cash Back Plus hoàn tiền mọi nhu cầu.

Bên cạnh khả năng hoàn tiền trên hầu hết nhu cầu, việc sở hữu chỉ một thẻ tín dụng duy nhất cũng giúp người dùng dễ dàng quản lý chi tiêu thường xuyên, tối thiểu các khoản phí vận hành. Từ đó, người dùng chủ động kiểm soát dòng tiền và tối ưu hóa giá trị từ dòng tiền hiệu quả.

Trong dịp lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, chủ sở hữu thẻ KBank Cashback Plus có thể nhận ưu đãi hoàn tiền đến 1 triệu đồng/tháng và miễn phí thường niên trong năm đầu tiên. Bên cạnh đó, người dùng có thể thoải mái chi tiêu với dịch vụ trả góp 0% trong 3 tháng cho mọi giao dịch từ 2 triệu đồng trở lên và nhiều ưu đãi độc quyền khác được cung cấp trên ứng dụng K Plus Việt Nam.

Bên cạnh hoàn tiền, KBank còn mang đến nhiều ưu đãi giúp người dùng tối ưu trải nghiệm với nhiều đối tác danh mục khác nhau.

Ngoài các lợi ích về mặt tài chính, KBank hiểu rằng thẻ tín dụng giờ đây còn là công cụ để thể hiện phong cách sống của chủ sở hữu. Ngân hàng mạnh mẽ lựa chọn màu đen làm màu chủ đạo, đại diện cho đẳng cấp và quyền năng, kết hợp với logo chữ K màu xanh ánh kim thời thượng, tạo ra một thiết kế thẻ vừa sang trọng nhưng vẫn hiện đại và phong cách, khẳng định phong thái của chủ sở hữu.

KBank cùng cam kết “Vì khách là trên hết từ năm 1945” luôn mang đến những trải nghiệm chất lượng hướng tới người dùng toàn cầu.

Có thể thấy, thông qua việc ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng KBank Cashback Plus, ngân hàng đến từ “xứ sở chùa vàng” đang thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người dùng tại Việt Nam - thị trường tuy sôi động nhưng đầy cạnh tranh trong lĩnh vực tín dụng. Thông qua việc mở rộng không ngừng các dịch vụ có sự nghiên cứu nghiêm túc và tạo ra những giá trị ưu việt, KBank cũng đang chứng thực cho tầm nhìn dài hạn và những cam kết bền vững trong việc mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tới khách hàng.