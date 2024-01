KBank khẳng định sức mạnh ở đội ngũ bản địa

Chỉ sau hai năm vào Việt Nam, ngân hàng Kbank từ Thái Lan đã thu hút 1 triệu người dùng cho ứng dụng ngân hàng số K Plus Vietnam.

Chính thức đăng ký thành lập tại thị trường Việt Nam từ tháng 1/2021, KBank Vietnam đặt chi nhánh đầu tiên tại TP.HCM với chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số K Plus Vietnam.

Thành lập từ năm 1945 tại Bangkok (Thái Lan), KBank, hay còn gọi là Kasikornbank, được biết đến là một trong ba ngân hàng có tổng giá trị tài sản lớn nhất tại xứ sở chùa vàng. Tại Việt Nam, năm 2023, KBank công bố kế hoạch 2,7 tỷ USD nhằm củng cố định vị ngân hàng số hàng đầu khu vực. KBank cũng đã nâng 2,5 lần vốn điều lệ của chi nhánh TP.HCM lên mức 285 triệu USD vào tháng 5, thể hiện niềm tin và cam kết mạnh mẽ vào tiềm năng tại thị trường này.

Cột mốc 1 triệu người dùng vừa qua của K Plus Vietnam đã gia tăng sự tự tin của KBank cho tham vọng thu hút 8 triệu khách hàng và trở thành một trong 20 ngân hàng hàng đầu tại thị trường mới nổi này vào năm 2027.

Kết nối văn hóa và tinh thần đồng đội toàn cầu

Với quyết tâm chinh phục thị trường Việt Nam, Kbank khẳng định K Plus Vietnam không đơn thuần chỉ là phiên bản Việt của ứng dụng từ Thái Lan. Kbank hướng tới xây dựng đội ngũ linh hoạt và đa dạng, kết hợp thông tin bản địa từ các chi nhánh và đối tác địa phương với chuyên môn của trụ sở chính ở Thái Lan và KBTG (Kasikorn Business Technology Group).

Sự hợp tác đa văn hóa này tạo ra những giải pháp tùy chỉnh cho khách hàng Việt Nam, với mục tiêu đưa trải nghiệm người dùng liền mạch hơn với các tính năng đã được địa phương hóa. Được tạo ra tại Việt Nam và cho người Việt, K Plus Vietnam đã ghi dấu và chinh phục trái tim của người dùng.

K Plus Vietnam thu hút 1 triệu người dùng.

Nhân sự của KBank tại hai văn phòng Hà Nội và TP.HCM chủ yếu là người Việt Nam. Cơ hội việc làm mới liên tục được mở ra, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của người dùng Việt và chinh phục khách hàng một cách nhanh chóng.

Việc tạo ra môi trường mà chuyên môn của từng cá nhân được phát triển đa dạng là DNA của KBank. Ngân hàng tin rằng giá trị “cùng nhau chiến thắng” góp phần cho thành công nhanh chóng của K Plus Vietnam khi ứng dụng đạt 1 triệu người dùng chỉ trong 2 năm. Cột mốc quan trọng này là minh chứng cho sự tận tụy và chuyên môn của đội ngũ. Mỗi thành viên đều có vai trò quan trọng, tự tin đóng góp những kỹ năng của mình cho sự tiến bộ chung.

Kbank tại Việt Nam có đội ngũ nhân sự năng động và nhiệt huyết.

Phát triển trên giá trị cốt lõi

Thành công của K Plus Vietnam là kết quả của sự kết nối chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm liền mạch và chia sẻ kiến thức thường xuyên giữa đội ngũ Việt Nam và Thái Lan. Quá trình học hỏi, phát triển không ngừng được phản ánh ở sản phẩm có tính năng tiện lợi cùng các chiến dịch hiệu quả nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Ngoài ra, nỗ lực từ cả đội ngũ còn khuyến khích sự phát triển của từng cá nhân. Sự hòa hợp giữa 2 nền văn hóa đã đem đến kết quả ấn tượng.

Để thực sự hiểu rõ người dùng, đội ngũ K Plus Vietnam đã tìm hiểu nét văn hóa của Việt Nam, từ văn phòng đến đường phố, trong quán cà phê hay thậm chí tại những gánh hàng rong. Cách tiếp cận chân thực này đảm bảo sự hiểu biết của đội ngũ đa quốc gia dành cho người dùng, tạo nền tảng cho trải nghiệm thân thiện của ứng dụng tại Việt Nam.

Đội ngũ K Plus Vietnam có sự thấu hiểu với người dùng Việt Nam.

Với tương lai kinh tế triển vọng của Việt Nam, KBank sẵn sàng trở thành lực lượng xúc tiến mạnh mẽ cho sự phát triển. Ngân hàng đang tăng cường tuyển dụng các tài năng chủ chốt trong năm 2024 nhằm mở rộng quy mô cũng như tác động tích cực đến nền kinh tế trong khu vực.

Cam kết này được đặt trên 4 giá trị cốt lõi, bao gồm: "Vượt qua giới hạn” (push beyond the limits), "cùng nhau chiến thắng" (win as a team), “luôn học tập và phát triển” (learn and develop) và "xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn" (create a better tomorrow). Những giá trị này là nền tảng hướng đến tương lai thịnh vượng cho ngân hàng và cộng đồng.