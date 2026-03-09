The NEST - Giải pháp an cư cho người trẻ từ Becamex Tokyu

Becamex Tokyu tiếp tục hành trình hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà đầu tiên cho người trẻ qua dự án The NEST tại Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TP.HCM.

Với những người trẻ tại các đô thị lớn như TP.HCM, bài toán sở hữu nhà ở đang ngày càng trở nên cấp thiết và đầy thách thức, bởi sự khan hiếm nguồn cung phù hợp và đà tăng không ngừng của giá bất động sản.

Mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho người trẻ

Ước tính khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi 22-40 tại TP.HCM đang có nhu cầu sở hữu nhà ở. Và đặc biệt, theo khảo sát của các tổ chức nghiên cứu bất động sản, thế hệ trẻ không chỉ xem căn nhà là nơi an cư, mà còn là nền tảng xây dựng sự nghiệp và định hình phong cách sống riêng.

Nhóm khách hàng này cũng không còn hài lòng với những không gian chật hẹp hay thuê mướn tạm bợ, họ tìm kiếm sản phẩm vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống cao, tích hợp yếu tố sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Theo CBRE Việt Nam, nhu cầu ở thực của người trẻ đang dẫn dắt thị trường, đặc biệt khi hơn 80% người dân đang sinh sống ở TP.HCM bày tỏ ý định mua bất động sản trong vòng 5 năm tới, vượt trội so với các thành phố khác như Hà Nội.

The NEST được phát triển như một giải pháp dành cho người trẻ đang tìm kiếm căn nhà đầu tiên.

Dự án The NEST chính là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển nhà ở dành cho người trẻ của Becamex Tokyu, kế thừa thành công từ các dự án trước đó tại trung tâm đô thị Bắc TP.HCM. Dự án căn hộ này được phát triển như một giải pháp dành cho người trẻ đang tìm kiếm căn nhà đầu tiên trong hành trình xây dựng sự nghiệp và tích lũy tài sản, bằng cách giải quyết bài toán then chốt về tài chính, công năng và môi trường sống.

Tọa lạc tại Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TP.HCM, The NEST mang lợi thế lớn khi gần các tiện ích hiện đại và hạ tầng kết nối như Quốc lộ 13, Vành đai 3 và 4, cùng tuyến metro số 1 giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố.

Tại dự án này, chủ đầu tư Becamex Tokyu ưu tiên thiết kế đa dạng diện tích căn hộ từ 35 đến 117 m2, tập trung vào sự tinh gọn, tối ưu công năng, phù hợp cho người mua lần đầu. Không gian sống sáng tạo với tiện ích như hồ bơi, gym, khu BBQ và công viên xanh không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn thúc đẩy cộng đồng trẻ năng động.

Đầu tư vào tương lai với giải pháp tài chính hợp lý

Trong bối cảnh giá bất động sản tại TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng mới, The NEST nổi lên như một giải pháp tài chính thông minh, giúp người trẻ vượt qua rào cản sở hữu căn nhà đầu tiên.

Theo CBRE Việt Nam, giá căn hộ sơ cấp trung bình tại TP.HCM đã đạt 92 triệu đồng/ m2 vào đầu năm 2026, tăng gần 21% so với cùng kỳ, thậm chí khu lõi trung tâm chạm mốc 120-150 triệu đồng/m2. Điều này khiến giấc mơ sở hữu nhà của nhiều người trẻ, đặc biệt là nhóm có thu nhập trung bình, ngày càng trở nên xa vời.

Áp lực vay ngân hàng càng lớn khi lãi suất cho vay mua nhà đang ở mức cao, dao động 9,6-13,9%/năm tùy kỳ hạn và ngân hàng. Những con số này tạo rủi ro tài chính cao, đặc biệt với người mua lần đầu, khi tỷ lệ nợ phải trả hàng tháng có thể chiếm tới 50% thu nhập.

The NEST - "Dream home" dành cho thế hệ cư dân trẻ phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - thư giãn.

Trong khi đó, The NEST được định vị ở phân khúc hợp lý và là "Dream home" cho người trẻ với hệ tiện ích high-end tiên phong dành cho thế hệ cư dân trẻ, phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - thư giãn.

Đáng chú ý, The NEST sở hữu vị trí đắc địa ngay tại Đô thị Khoa học Công nghệ, nơi đang đón dòng vốn FDI chất lượng cao và phát triển hạ tầng mạnh mẽ. Đặc biệt, giá bất động sản ở khu vực Bình Dương cũ được dự báo sẽ tăng ổn định 6-8% mỗi năm. Theo các chuyên gia, nguồn cung cải thiện nhưng chênh lệch phân khúc lớn sẽ tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho các dự án như The NEST.

Bên cạnh đó, dự án hướng tới phát triển cộng đồng sống và làm việc sáng tạo, nâng tầm giá trị tài sản không chỉ qua vị trí mà còn qua môi trường xanh, bền vững và tiện ích hiện đại. Người trẻ mua The NEST cũng là đầu tư vào tương lai, nơi giá trị gia tăng từ sự bùng nổ kinh tế công nghệ cao tại khu vực bắc TP.HCM. Do đó, đây có thể xem là giải pháp giúp thế hệ mới bước vào hành trình sở hữu tài sản đầu tiên, đón đầu xu hướng nhà ở thực và phong cách sống hiện đại.