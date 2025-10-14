'The Makeover 2025' tái định nghĩa quản trị doanh nghiệp và nhân sự

AI đang tác động đến mọi mặt doanh nghiệp từ vận hành đến chiến lược. Một hội thảo về quản trị doanh nghiệp như “The Makeover” do Talentnet tổ chức sẽ kết hợp công nghệ thế nào?

“The Makeover 2025” là hội thảo doanh nghiệp đầu tiên không chỉ bàn về tương lai công nghệ, mà còn trực tiếp ứng dụng AI trong từng khoảnh khắc. Điểm nhấn độc đáo là MC ảo với tên gọi M-AI, được đồng bộ bằng công nghệ AR và điều khiển chuyển động theo thời gian thực, mang đến hình ảnh sống động, hiện đại cùng làn gió công nghệ mới xuyên suốt chương trình.

Không dừng lại ở chủ đề đổi mới thời AI, công nghệ còn “len lỏi” vào nhiều góc trải nghiệm và các hoạt động tại sự kiện. Khách tham dự có thể tạo hình ảnh “AI hóa” của chính mình, tích điểm qua ứng dụng sự kiện để tương tác liên tục, từ check-in đến hoạt động cùng nhà tài trợ. Cùng với đó, sân khấu Neo-Arena với thiết kế tròn 180 độ giúp khán giả được đắm mình trong không gian hiện đại và gần diễn giả hơn trong các phiên chia sẻ.

“The Makeover 2025” sở hữu trải nghiệm công nghệ từ hoạt động “AI hóa” hình ảnh đến ứng dụng tích điểm liên tục và tức thời ngay tại sự kiện.

Bên cạnh trải nghiệm sự kiện, công nghệ còn thấm sâu vào nội dung chuyên môn trong những phiên chia sẻ của hơn 15 chuyên gia quốc tế và Việt Nam từ các tập đoàn đa quốc gia. Các diễn giả sẽ làm rõ những thách thức doanh nghiệp tại Việt Nam đang đối diện, cũng như cách AI có thể trở thành đòn bẩy chiến lược giúp kiến tạo tổ chức linh hoạt trong thời kỳ mới.

“The Makeover” luôn mời diễn giả toàn cầu để chia sẻ tầm nhìn của thế giới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Năm nay, chương trình chào đón “cha đẻ của cuộc cách mạng 4.0 toàn cầu” Henrik von Scheel.

Ngoài ra, các chuyên gia từ Văn phòng Thủ tướng Singapore, LinkedIn Learning, Marsh McLennan Đông Nam Á cùng lãnh đạo cấp cao từ GreenFeed, Home Credit, Nestlé Việt Nam… cũng mang đến những góc nhìn thực tiễn và chiến lược cho chuyên gia nhân sự. Đặc biệt, “The Makeover 2025” còn công bố báo cáo lương, thưởng, phúc lợi thường niên - một nguồn dữ liệu đáng tin cậy của thị trường nhân sự Việt Nam suốt hơn 15 năm qua.

Với báo cáo lương, thưởng, phúc lợi thường niên được Talentnet và Mercer thực hiện, doanh nghiệp sẽ biết cách tận dụng dữ liệu nhân sự trong kỷ nguyên AI để thu hút nhân tài.

Chia sẻ về “The Makeover 2025”, bà Tiêu Yến Trinh, CEO của Talentnet, khẳng định: “Biến động là điều tất yếu, nhưng khác biệt nằm ở cách chúng ta phản ứng: Hoặc bị cuốn đi, hoặc chủ động dẫn dắt bằng chiến lược rõ ràng, AI thực tiễn và dữ liệu nhân sự chuẩn xác. ‘The Makeover 2025’ không chỉ mang đến một trải nghiệm ‘công nghệ hóa’ khác biệt cho sự kiện nhân sự, mà còn mở ra góc nhìn mới về cách công nghệ có thể định hình chiến lược quản trị và phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI”.

Hội thảo thường niên “The Makeover” được Talentnet khởi xướng từ năm 2023 theo từng chủ đề xu hướng, thu hút hơn 40 nhà tài trợ, hơn 1.500 khách tham dự mỗi năm, từ các lãnh đạo, HR của doanh nghiệp đa quốc gia, những công ty nội địa đến nhiều start-up.

Sự kiện còn nhận được sự đồng hành từ nhiều thương hiệu lớn như SAP, GreenFeed, HSBC, IPA Group, OCB, PNJ, British Council, Elsa, goFluent cùng các đối tác triển lãm và truyền thông số, góp phần tạo nên quy mô cùng sức lan tỏa cho “The Makeover 2025”.