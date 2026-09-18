Thế lực đứng sau đà phát triển của webtoon

Các studio sản xuất webtoon đang dần trở thành động lực chính của ngành khi vừa tìm kiếm tác giả mới, định hình nội dung, phối hợp sản xuất, vừa đa dạng hóa các kênh truyền tải.

Ảnh: Screen Rant.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) và Cơ quan xúc tiến xuất bản Hàn Quốc (KPIPA), các công ty webtoon và tiểu thuyết mạng nước này đã đạt doanh thu 3.635,6 tỷ won trên thị trường nội địa và quốc tế vào năm 2024. Con số này cao gấp 3 lần doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc (1.194,5 tỷ won) trong cùng năm.

Các kênh phân phối webtoon và tiểu thuyết mạng của Naver và Kakao đã tích lũy hơn 470.000 tác phẩm nội địa Hàn Quốc và 67,5 triệu tác phẩm nước ngoài trong suốt 20 năm qua. Theo The Chosun Daily, kho tàng nội dung khổng lồ này, kết hợp với năng lực sản xuất K-content, đang bùng nổ tiềm năng phát triển.

Sự nổi lên của các tác giả ngôi sao

Theo The Chosun Daily, vào những năm 2000, khi webtoon mới xuất hiện, các "tác giả ngôi sao" như Jo Seok (với bộ Mind’s Voice), Kim Gyusam (Elite Private Jungle High School) và Kang Full (Timing) là những người dẫn dắt ngành công nghiệp này. Thời điểm đó, các thể loại như đời thường, hài hước và bí ẩn chiếm ưu thế.

Số lượng tác phẩm chuyển thể từ webtoon và tiểu thuyết mạng theo năm. Ảnh: Chosun.

Sang thập niên 2010, các tác phẩm ăn khách chuyển hướng sang bối cảnh trường trung học và đại học. Những câu chuyện xoay quanh học sinh, sinh viên như God of High School (Park Yongje), Fashion King (Kian84), Lookism (Park Taejoon) và Cheese in the Trap (Soonki) đã trở nên phổ biến. Đến thập niên 2020, các thể loại võ thuật, giả tưởng và lãng mạn lại chiếm lĩnh phần lớn các bảng xếp hạng hàng đầu.

Khác với các ngành công nghiệp nội dung khác, webtoon có những nền tảng riêng, ví dụ Challenge Comics, nơi bất kỳ ai cũng có thể đăng tải tác phẩm theo từng kỳ. Những tác phẩm được độc giả yêu thích và quan tâm sẽ được đơn vị sản xuất lựa chọn để phát hành chính thức. Bên cạnh đó, các cuộc thi cũng được tổ chức thường xuyên. Các nhà sản xuất sẽ đánh giá các tác phẩm gửi về để chọn ra những cái tên xuất sắc.

Với mô hình dựa trên tác giả này, một bộ webtoon thường do một hoặc hai tác giả thực hiện, đôi khi có thêm người học việc hoặc trợ lý hỗ trợ.

Vị thế lớn mạnh của studio sản xuất

Ngày nay, khi ngành công nghiệp webtoon ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hóa, nguồn cung tác phẩm đang chuyển dần từ các tác giả cá nhân sang các studio sản xuất, khi họ phân chia quy trình sản xuất, bao gồm lên kịch bản phân cảnh, phác thảo, tô màu, vẽ phông nền và chỉnh sửa hoàn thiện, để nhiều người sáng tạo cùng thực hiện.

Hiện tại, độc giả thường lựa chọn tác phẩm dựa trên tên tuổi của studio thay vì tên tác giả. Red Ice Studio, đơn vị sản xuất các tác phẩm đình đám như Omniscient Reader’s Viewpoint, Tomb Raider và Gear Ratio, là một ví dụ điển hình. Studio LICO, một công ty con của Naver Webtoon, nổi bật với các tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn như Marry My Husband.

Các tác phẩm do studio sản xuất huy động nguồn nhân lực lớn hơn nhiều so với các dự án cá nhân, dẫn đến chất lượng hình ảnh công phu và chi tiết hơn. Một số họa sĩ chuyên đảm nhận các phân cảnh đòi hỏi độ chi tiết cao như hiệu ứng "phép thuật" hay cảnh "chiến đấu".

Trong bối cảnh ngày càng nhiều tiểu thuyết mạng được chuyển thể thành webtoon, vai trò của các biên kịch chuyển thể cũng trở nên quan trọng hơn. Mặc dù cường độ làm việc cao vẫn là một vấn đề nan giải, việc phân công lao động đã phần nào giảm bớt các vấn đề sức khỏe kinh niên thường gặp ở những người sáng tạo nội dung.

Studio đẩy mạnh dự án chuyển thể

Ở vai trò nhà sản xuất chuyên nghiệp, các studio cũng đang là những đơn vị đẩy mạnh trong việc các dự án chuyển thể và hợp tác. Studio N (nhánh sản xuất tại Hàn Quốc của Webtoon Entertainment) lần đầu tiên góp mặt tại Liên hoan Phim truyền hình Series Mania năm nay với buổi công chiếu toàn cầu của tác phẩm chuyển thể từ webtoon The Legend of Kitchen Soldier.

Theo Variety, hệ sinh thái nền tảng của Webtoon Entertainment sở hữu khoảng 160 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, mang lại cho Studio N quyền tiếp cận nguồn IP dồi dào.

Hình ảnh trong phim chuyển thể webtoon Thư ký Kim sao thế? Ảnh: Imdb.

CEO Studio N Mikyung (Michelle) Kwon nói: "Truyện tranh đọc trên di động với định dạng cuộn dọc đã trở thành chuẩn mực cho thế hệ người hâm mộ và nhà sáng tạo mới. Đây là những câu chuyện giàu tính hình ảnh; nhiều tác phẩm có nhiều mùa và các tuyến truyện dài hơi, đi kèm với lượng người hâm mộ sẵn có. Đó là sự kết hợp hoàn hảo để phát triển thành các thương hiệu giải trí lớn".

Tư duy phát triển thương hiệu này đang được thể hiện rõ nét qua danh mục dự án của họ. Chicken Nugget, loạt phim do Studio N sản xuất cho Netflix, đã mang về cho Webtoon Entertainment đề cử giải Emmy đầu tiên ở hạng mục hài kịch năm 2025.

Bộ phim năm 2025 của studio mang tên My Daughter Is a Zombie, tác phẩm chuyển thể từ bộ webtoon đạt hơn 500 triệu lượt xem toàn cầu, đã trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất năm 2025 và đứng thứ ba về tổng doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc trong năm đó.

Các studio cũng đang theo sát các xu hướng văn hóa đang diễn ra. Kwon đề cập đến thành công của K-pop Demon Hunters, điều cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nội dung Hàn Quốc (K-content). “Khởi điểm của chúng tôi là sự quan tâm sẵn có từ người hâm mộ trên các kênh của chúng tôi, và chính điều đó góp phần biến các dự án của chúng tôi thành những sản phẩm thành công vang dội với khán giả toàn cầu”, CEO này đánh giá.