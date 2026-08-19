Hết thời tăng trưởng 'khủng', Webtoon chuyển chiến lược phát triển IP

Webtoon đang chuyển dịch từ việc khai thác IP thông qua thu hút tác giả và gia tăng lượng người dùng sang trở thành nhà đồng sở hữu IP và đa dạng sản phẩm sáng tạo.

Đối với nền tảng truyện tranh di động toàn cầu Webtoon, kết quả kinh doanh quý gần nhất mang lại cả tín hiệu tích cực lẫn những thách thức lớn. Korea Herald dẫn số liệu tài chính mới cho thấy doanh thu quý hai của Webtoon (chưa điều chỉnh tỷ giá) giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 338,5 triệu USD .

Tuy nhiên, công ty cho biết, sau khi điều chỉnh theo biến động tỷ giá, doanh thu tăng 5,2%. Số lượng người dùng hoạt động hàng tháng vẫn duy trì ở mức ổn định, đạt khoảng 156 triệu người trên toàn cầu.

Theo Forbes, khi phân tích sâu hơn vào những con số này, bức tranh kinh doanh lại phức tạp hơn nhiều. Tình hình kinh doanh tại các khu vực có sự chênh lệch khá lớn. Hàn Quốc, thị trường nội địa của công ty, ghi nhận mức tăng trưởng 20% (tính theo tỷ giá cố định), trong khi Nhật Bản, thị trường lớn thứ hai, lại sụt giảm 6,7%.

Lấn sân mảng game và anime

Trong khi Webtoon thành công trong việc duy trì tỷ lệ người dùng, đà tăng trưởng chững lại cho thấy một dấu hiệu không mấy khả quan. Ban lãnh đạo công ty đã nhận thức rõ các vấn đề này và đang triển khai hàng loạt sáng kiến mới nhằm thúc đẩy cả tăng trưởng lẫn khả năng thương mại hóa. Trong phần của thư gửi cổ đông về Mở rộng quy mô mảng kinh doanh IP thông qua các khoản đầu tư chiến lược, CEO Junkoo Kim viết:

Sự phát triển mạnh mẽ thời gian qua đã đưa Webtoon lên sàn Nasdaq từ tháng 6/2024. Ảnh: Webtoon.

"Chúng tôi đang xem xét các phương án thương mại hóa trực tiếp ở những mảng mang lại lợi ích chiến lược, đồng thời vẫn duy trì hoạt động cấp phép nội dung hiện có. Các nền tảng của chúng tôi cung cấp nguồn dữ liệu phong phú. Chúng tôi nắm rõ những câu chuyện nào đang thu hút khán giả và hiểu rõ đối tượng khán giả đó ngay cả trước khi bắt tay hợp tác với các đối tác. Với kho nội dung phổ biến đồ sộ, cùng với việc hiểu lý do khán giả yêu thích nội dung của mình, chúng tôi có cơ hội đặc biệt để khai thác thêm giá trị từ các dự án chuyển thể".

Một động thái rõ ràng của chiến lược này là việc Webtoon mua lại 60% cổ phần của nhà phát triển trò chơi Hàn Quốc RI Games Holdings với giá khoảng 100 triệu USD .

RI Games, được Kevin Tail Han thành lập vào năm 2022, vận hành hai studio là GrayGames và Offbeat, những đơn vị sẽ chịu trách nhiệm phát triển các đầu game mới. Theo thỏa thuận, cả hai công ty dự kiến ​​ra mắt hàng loạt trò chơi trong bốn năm tới, dựa trên các bộ webtoon nổi tiếng như Overgeared, Doom Breaker và Omniscient Reader.

Mục tiêu của Webtoon là tối đa hóa tiềm năng của mỗi thương hiệu thông qua nhiều phương thức, chẳng hạn phát hành phiên bản anime chuyển thể từ các bộ webtoon, tiếp nối bằng việc ra mắt các tựa game.

Ảnh: Screen Rant.

Ví dụ, Overgeared, tác phẩm xoay quanh thế giới game sẽ có phiên bản anime do Crunchyroll sản xuất ra mắt vào tháng 10, theo sau là sự kiện phát hành toàn cầu một tựa game nhập vai trực tuyến.

Bên cạnh thương vụ với RI Games, Webtoon cũng cho biết họ đã cùng công ty mẹ Naver thành lập một quỹ trị giá 100 triệu USD vào tháng 7 để trực tiếp đầu tư vào các dự án chuyển thể từ các tác phẩm của mình.

Ví dụ, tác phẩm chuyển thể của Webtoon có tên Teach You a Lesson đã lọt vào danh sách các chương trình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix, với 62 triệu lượt xem.

Các chiến lược khai thác IP

Chìa khóa cho toàn bộ chiến lược này có lẽ nằm ở phía những người sáng tạo. Mô hình nền tảng của Webtoon đã chứng minh được sự thành công trong việc ươm mầm những tiếng nói, thể loại và nội dung mới, với các chính sách cho phép tác giả tạo ra thu nhập và cơ hội từ chính tác phẩm của mình, đồng thời thu hút người dùng mới đến với nền tảng.

Khi doanh nghiệp chuyển hướng sang mô hình phát triển IP, họ đang đầu tư vào các hệ thống "dây chuyền", thường nhằm phát hiện các tác phẩm tiềm năng và hỗ trợ đưa chúng phát triển lên quy mô lớn.

Theo Bloomberg, hiện tại, các IP giàu tính cốt truyện đang trở thành tài sản ngày càng có giá trị đối với ngành công nghiệp trò chơi, khi các công ty giải trí tìm cách chuyển đổi cộng đồng người hâm mộ hiện có thành các nguồn doanh thu mới.

Netflix và Amazon.com đã mở rộng sang lĩnh vực trò chơi bên cạnh mảng kinh doanh dịch vụ phát trực tuyến, trong khi Crunchyroll đang tận dụng trò chơi để phát triển vượt ra ngoài lĩnh vực cốt lõi là anime.

Các thương hiệu tiểu thuyết và truyện tranh lớn từ Harry Potter đến Marvel Comics đã chứng minh rằng những câu chuyện có chỗ đứng có thể chuyển hóa thành các đầu game đình đám, giúp người hâm mộ mới khám phá các nhân vật, đồng thời cho phép độc giả lâu năm dành nhiều thời gian hơn để gắn bó với chúng.

Tuy nhiên, chiến lược mới của Webtoon không phải không có rủi ro. Việc đa dạng hóa mảng kinh doanh đòi hỏi một nguồn đầu tư lớn, chưa kể các thách thức hiện tại như sự chững lại về số lượng người dùng và doanh thu, các chỉ số sụt giảm tại thị trường trọng điểm Nhật Bản, những phức tạp trong việc triển khai AI, cũng như nguy cơ khi chuyển hướng từ mô hình cấp phép sang sở hữu IP. Cần thời gian để kiểm chứng những bước đi tiếp theo của họ.