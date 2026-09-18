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Bẫy bản năng

Dựa trên hàng triệu bộ dữ liệu, các nghiên cứu khoa học và những phân tích hành vi quy mô lớn, cuốn sách chỉ ra rằng con người rất dễ bị chi phối bởi thiên kiến nhận thức, ký ức chọn lọc và cảm xúc nhất thời. Thay vì khuyến khích người đọc sống như những cỗ máy, tác giả hướng dẫn cách kết hợp giữa dữ liệu và sự thấu hiểu bản thân để đưa những quyết định thông minh.

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Ai là người giàu ngầm ở Mỹ?

  • Thứ sáu, 18/9/2026 07:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kiếm được nhiều tiền từ năm này qua năm khác và kết thúc công việc lúc 5 giờ chiều - anh nhận ra điều đó cũng đâu có tệ.

Bạn có muốn nghe một câu chuyện chán ngắt không? (Tôi quả là biết cách mở màn ấn tượng nhỉ?)

Kevin Pierce là một nhà phân phối bia. Anh là chủ sở hữu hãng Beeraro, do ông nội anh thành lập vào năm 1935, ngay sau thời kỳ Cấm rượu. Hồi đó, phân phối bia sỉ là một ngành cực kỳ sôi động. Ông nội anh từng đùa rằng khi ông mới khởi nghiệp, ai có chiếc xe chạy nhanh nhất và khẩu súng to nhất thì sẽ bán được nhiều bia nhất. Nhưng ngày nay, phân phối bia sỉ - giống như nhiều ngành kinh doanh khác - chủ yếu chỉ còn là bảng biểu và họp hành.

Đúng tám giờ mọi buổi sáng, Kevin đến văn phòng rộng hơn một trăm mét vuông mà anh chia sẻ cùng với một giám đốc bán hàng và trưởng nhóm của mình, rồi bắt đầu nhìn vào các con số: Doanh số của ngày hôm trước và xu hướng lợi nhuận gộp.

Kevin có thể có một hoặc hai cuộc họp với các nhà cung cấp, trong đó họ sẽ mặc cả giằng co nhau về giá. Anh có thể sẽ nói chuyện với một tài xế - đặc biệt nếu người đó làm trễ một chuyến giao hàng. Anh cũng có thể thảo luận với nhóm tư vấn định giá mà anh đã thuê - nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho mỗi chuyến giao hàng.

Người giàu ảnh 1

Nhiều công việc triệu đô bị cho là nhàm chán. Ảnh minh họa: CNBC.

Dù bia thường được tiêu thụ vào buổi tối, nhưng ngành phân phối bia sỉ lại chủ yếu hoạt động vào buổi sáng và chiều. Phần lớn các chuỗi bán lẻ muốn hàng được giao vào buổi sáng. Các quán bar và nhà hàng thường muốn hàng đến ngay trước hoặc ngay sau bữa trưa. Vì vậy, ngày làm việc của Kevin thường kết thúc vào khoảng 4 đến 5 giờ chiều.

Kevin cũng kiếm được rất khá. Anh nói rằng sau nhiều năm kinh doanh, anh đã kiếm được hàng triệu đôla. Hóa ra, Kevin tình cờ làm trong một lĩnh vực kinh doanh có khả năng cao nhất giúp một người trở thành triệu phú ở Mỹ. Một ước tính gần đây từ các nhà kinh tế học - dựa trên dữ liệu thuế mới được công bố - cho thấy phân phối đồ uống sỉ là một trong số ít ngành có tỷ lệ lớn các chủ doanh nghiệp lọt vào nhóm 0,1% người có thu nhập cao nhất.

Tiền Kevin kiếm được cũng là nguồn tiền rất ổn định. Trong một năm thuận lợi, lợi nhuận có thể cao hơn dự tính 2–3%. Còn trong một năm tệ, lợi nhuận cũng chỉ giảm khoảng 2–3%.

Kevin thừa nhận rằng nghề nghiệp của anh “tẻ nhạt đến phát điên” và anh đang “ngày càng ghét các loại bảng biểu”. Dù bia có mang lại chút hấp dẫn cho ngành này, anh lưu ý rằng những việc anh làm hằng ngày sẽ chẳng khác mấy nếu anh bán giấy vệ sinh.

Tuy vậy, Kevin vẫn cảm thấy hài lòng khi so sánh sự nghiệp của mình với bạn bè. Kiếm được nhiều tiền từ năm này qua năm khác và kết thúc công việc lúc 5 giờ chiều - anh nhận ra điều đó cũng đâu có tệ. Gần đây, một người bạn của Kevin còn nhận xét về cuộc sống của anh - nhà đẹp, tự do về thời gian, thu nhập ổn định: “Tôi cần một công việc kinh doanh như của cậu đấy,” người bạn ấy nói với Kevin.

Còn đây là cách Kevin tổng kết về sự nghiệp của mình: “Nó thực sự tẻ nhạt. Nhưng mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lại kiếm được nhiều tiền hơn”.

Seth Stephens-Davidowitz/Bách Việt Books-NXB Phụ nữ Việt Nam

Người giàu Giàu ngầm Mỹ Triệu đô

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