Thể loại sách yêu thích nói gì về bạn?

Thể loại sách yêu thích nói lên rất nhiều điều về tính cách của bạn. Ảnh: Unsplash.

Thể loại sách bạn yêu thích chắc chắn nói lên rất nhiều điều về con người bạn. Sách có thể định hình bạn, nên việc bạn học hỏi từ các nhân vật trong sách, dù họ là thần tiên, người ngoài hành tinh hay con người bình thường, cũng là điều tự nhiên.

Vậy nên, hãy chọn những cuốn sách, tìm ra thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn yêu thích của mình và sẵn sàng khám phá ý nghĩa của chúng đối với bạn. Hơn cả cung hoàng đạo, thể loại sách yêu thích nhất sẽ hé lộ con người thật của bạn.

Thể loại lãng mạn

Nếu những cuốn sách yêu thích của bạn bao gồm Gone with the Wind của Margaret Mitchell, Me Before You của Jojo Moyes hay Fifty Shades of Gray của E.L. James, bạn thực sự là người rất lãng mạn. Với bạn, không cuốn sách nào là tuyệt vời nếu thiếu đi một câu chuyện tình yêu mãnh liệt. Bạn là một người nồng nhiệt, luôn nỗ lực hết mình để làm hài lòng người mình yêu.

Bạn luôn giữ được cái nhìn tích cực về cuộc sống, ngay cả khi tâm tình chạm đáy. Bạn kỳ vọng rất cao khi hẹn hò, luôn tin rằng tình yêu có thể thay đổi con người, và ngay cả khi nó làm tan vỡ trái tim bạn, bạn vẫn cởi mở đón nhận nó. Ẩn sâu bên trong điều đó có thể là hy vọng thầm lặng rằng ai đó sẽ nhìn nhận bạn theo cách bạn luôn mong muốn được nhìn nhận.

Thể loại kinh dị

Nếu luôn bị hấp dẫn bởi những cuốn sách thể loại kinh dị như Dracula của Bram Stoker hay tập hợp những cuốn sách của Stephen King, bạn thực sự là người gan dạ, không dễ sợ hãi. Bạn luôn tò mò về những điều khiến người khác sợ hãi và cảm giác adrenaline dâng trào trong bạn khi đọc truyện kinh dị gần như gây nghiện. Những câu chuyện này giúp bạn khám phá nỗi sợ hãi và vượt qua chúng.

Bạn là người thích mạo hiểm nhất trong một nhóm, và khi đến công viên giải trí, bạn là người đầu tiên xếp hàng để được chơi những trò chơi mạo hiểm nhất. Bạn cũng là một người kể chuyện rất cuốn hút, khiến mọi người bị hấp dẫn, thậm chí ám ảnh với những câu chuyện bạn kể.

Nếu bị cuốn hút bởi những tác phẩm của Stephen King, bạn thực sự rất yêu thích thể loại kinh dị. Ảnh: Reddit.

Thể loại bí ẩn/tội phạm/ly kỳ

Nếu thường xuyên thức khuya đọc những cuốn sách kỳ bí như And Then There Were None của Agatha Christie và The Silent Patient của Alex Michaelides, bạn cực kỳ giỏi trong việc nắm bắt những điềm báo và manh mối trong đời sống thực. Bạn là một người lắng nghe chăm chú, luôn tiếp thu nhiều hơn những gì bạn cho đi.

Bạn nhìn cuộc sống như một điều bí ẩn, và luôn tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn trong mọi thứ. Bạn có phần trầm lặng hơn những người khác, nhưng đó chỉ là vì bạn thực sự thích được là một điều bí ẩn.

Thể loại giả tưởng/khoa học viễn tưởng

Nếu kệ sách của bạn chất đầy những tác phẩm giả tưởng kinh điển như Fahrenheit 451 của Ray Bradbury, A Wizard of Earthsea của Ursula K. Le Guin hay Harry Porter của J.K. Rowling, tâm trí bạn vừa logic vừa rộng mở.

Phù thủy, tàu vũ trụ, tương lai AI, những thế giới đó với bạn không phải là sự trốn tránh thực tại. Có một phần trong bạn không hài lòng với những giới hạn của cuộc sống thường nhật, và điều đó hoàn toàn ổn. Vì vậy, những cuốn sách thể loại giả tưởng chính là nhiên liệu. Bạn là một nhà thám hiểm mơ mộng và đã dành phần lớn thời thơ ấu để lạc vào thế giới do chính mình tạo ra.

Harry Porter là bộ truyện thể loại giả tưởng rất được yêu thích. Ảnh: Momobookstore.

Tiểu thuyết lịch sử

Nếu những tựa sách tiêu biểu của bạn bao gồm các tác phẩm như The Color Purple của Alice Walker và The Pillars of the Earth của Ken Follett, bạn thích chìm đắm vào tiểu thuyết - nhưng cũng yêu thích sự thật. Bạn muốn biết trước những gì sắp xảy ra và không thích những điều bất ngờ. Bạn luôn có một kế hoạch chi tiết bên mình, nhưng thỉnh thoảng lại không ngại tham gia một vài hoạt động ngẫu hứng.

Bạn có con mắt thẩm mỹ chú ý đến chi tiết và đôi khi bị gọi là người cầu toàn trong công việc. Bạn là người hay quan sát mọi người, thích nghe bạn bè và gia đình kể cho bạn nghe những câu chuyện về quá khứ của họ.

Văn học viễn tưởng

Nếu giá sách của bạn chủ yếu là những tựa sách tương tự Buckeye của Patrick Ryan, Heart the Lover của Lily King, với bạn, cốt truyện chỉ là thứ yếu; cảm xúc mới là chủ đạo. Bạn chú ý đến những điều không được nói ra, thế giới nội tâm của các nhân vật quan trọng hơn những yếu tố bên ngoài.

Những người yêu thích tiểu thuyết văn học viễn tưởng thường có thế giới nội tâm phong phú, đôi khi quá mức. Bạn thích nhìn cuộc sống của mình như thể nó là một bộ phim và luôn tự hỏi khi nào tình huống phức tạp tiếp theo sẽ xảy ra.