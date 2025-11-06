Thế hệ nhân sự mang mã gene AI-First

Khi AI dần trở thành “mã gene” của nhiều doanh nghiệp, thế hệ nhân sự tương lai cũng cần được trang bị tư duy AI-First để trở nên khác biệt.

Khi AI dần trở thành “mã gene” của nhiều doanh nghiệp, thế hệ nhân sự tương lai cũng cần được trang bị tư duy AI-First - tư duy rèn luyện khả năng hiểu, hợp tác và sáng tạo cùng AI để gia tăng giá trị khác biệt, thay vì chỉ “sử dụng” AI như một công cụ trào lưu hay lo sợ AI sẽ “cướp mất việc” của mình.

Từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm, khi bước vào mùa khám sức khỏe tổng quát cho CBNV của FPT, đội ngũ nhân sự - nơi chị Minh Phương công tác - lại vào giai đoạn cao điểm nhất. Hàng chục nghìn nhân viên trên toàn quốc cần được sắp xếp lịch cho hai đợt: Lấy mẫu xét nghiệm và khám tổng quát.

"Mỗi đợt, hộp thư nhân sự của công ty trên cả nước phải gửi đi xấp xỉ 23.000 email, mỗi ngày nhận về cả nghìn phản hồi xin đổi lịch hoặc bổ sung thông tin. Cả đội gần như phải trực 24/7, lọc trùng, chỉnh bảng Excel chằng chịt dữ liệu cá nhân, cùng lúc đó là cân đối, điều phối lịch với bệnh viện - đầu lúc nào cũng căng như dây đàn. Đó từng là ‘cơn ác mộng’ của đội ngũ HR chúng tôi", chị Phương nhớ lại.

Suốt nhiều tuần liền, dù là “cao thủ bảng biểu”, các nhân viên hành chính nhân sự vẫn phải xoay vòng liên tục với chuỗi tác vụ thủ công: Lọc dữ liệu, trả lời thắc mắc, chuẩn bị logistics, xử lý phát sinh… để đảm bảo quá trình khám sức khỏe cho hàng chục nghìn người tại ba miền Bắc - Trung - Nam diễn ra chính xác và hiệu quả.

Năm 2025, "cơn ác mộng" ấy đã được hóa giải phần nào nhờ một trải nghiệm hoàn toàn khác. Đội ngũ HR đã tái thiết kế toàn bộ quy trình và điểm chạm, để Maya, “cô trợ lý nhân sự ảo” mang cái tên khá Tây, tiếp nhận và hỗ trợ tự động ở nhiều công đoạn, trở thành “đồng nghiệp ảo” vận hành song song cùng HR.

Chỉ trong vài ngày, Maya thay mặt HR gửi hơn 20.000 tin nhắn qua nền tảng nội bộ (lịch lấy mẫu, lịch khám, lịch trả kết quả), trả lời thắc mắc, chủ động gửi khảo sát phản hồi và tổng hợp kết quả chỉ sau vài giờ. Hệ thống còn phân tích bình luận, lọc từ khóa, chỉ ra điểm cần cải thiện, giúp HR phản ứng gần như tức thì và phản ánh với bệnh viện - điều mà trước đây là khối lượng việc thủ công khổng lồ.

“Điều ấn tượng nhất là tốc độ và độ chính xác. Đội ngũ không còn phải thức đêm rà bảng biểu, mà có thời gian dành cho phần việc mang giá trị hơn - lắng nghe nhân viên, cải thiện trải nghiệm. Cảm giác như có thêm một ‘đồng nghiệp ảo’ siêu năng suất trong team,” chị Phương chia sẻ.

Không chỉ là công cụ hỗ trợ, Maya nhanh chóng trở thành “đồng nghiệp quen thuộc” trong đời sống nội bộ công ty.

Trung bình mỗi tháng, “cô trợ lý nhân sự ảo” này xử lý hơn 50.000 yêu cầu hỗ trợ của hơn 13.000 nhân viên từ đăng ký nghỉ phép, làm việc tại nhà, đặt phòng họp, đến các tác vụ nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa trong hành trình trải nghiệm nhân viên. Maya sẽ tự động nhắc khi nhân viên quên gửi đơn nghỉ phép hoặc thiếu giờ làm việc, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện những phần còn thiếu chỉ bằng một cú click. Chính những tương tác giản đơn ấy lại khiến nhân viên cảm nhận rõ rệt rằng tổ chức đang chăm sóc mình nhanh hơn, linh hoạt hơn và thấu đáo hơn.

Ngoài ra, Maya còn giúp tiết kiệm thời gian hoàn thành các tác vụ nội bộ của nhân viên lên tới 70%, nhờ việc tích hợp với các công cụ nội bộ và hoàn thành tác vụ chỉ trong một dòng chat. Những con số đã phản ánh rõ tác động thực sự của AI trong vận hành doanh nghiệp.

Maya không phải một “cá nhân kỳ diệu”. Phía sau “cô trợ lý nhân sự ảo” là nền tảng AI Agent được FPT xây dựng dựa trên kho dữ liệu lớn của hàng chục nghìn nhân viên - nơi mọi thông tin, quy trình và hành vi tương tác đều được kết nối. Chính nhờ đó, Maya có thể hiểu bối cảnh, phản hồi chính xác và thích ứng linh hoạt với từng tình huống.

Ở mỗi điểm chạm trong tổ chức, con người là trung tâm. AI không thay thế, mà cộng hưởng cùng con người trong tư duy làm việc, giao tiếp và ra quyết định, tạo ra những “nhân sự” mang mã gene AI-First.

Trong khi đội ngũ HR tăng năng suất nhờ cô trợ lý nhân sự ảo Maya, thì ở khối sản xuất, các kỹ sư và quản lý dự án toàn cầu của FPT cũng có “người bạn đồng hành” mang tên SkyTrans - trợ lý dịch thuật AI đang thay đổi hoàn toàn cách họ làm việc xuyên biên giới.

Trong môi trường làm việc toàn cầu, tốc độ và độ chính xác trong giao tiếp đa ngôn ngữ không chỉ là lợi thế, mà là điều kiện bắt buộc để cạnh tranh. Với các dự án trải dài tại nhiều quốc gia, việc dịch và kiểm soát hàng nghìn tài liệu kỹ thuật đa ngôn ngữ từng là “nút thắt” lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và sự hài lòng của khách hàng.

SkyTrans ra đời như một “lời giải” toàn diện cho bài toán dịch thuật nội bộ: Tốc độ - độ chính xác - chi phí - khả năng mở rộng - bảo mật. So với các công cụ dịch thuật bên ngoài, SkyTrans được phát triển dựa trên kho dữ liệu nội bộ, tích hợp thuật ngữ chuẩn theo từng chuyên ngành, giúp bản dịch bám sát ngữ cảnh, giảm tối đa công sức chỉnh sửa thủ công.

Theo ghi nhận của hệ thống nội bộ, SkyTrans có khả năng dịch một triệu ký tự trong chưa đầy một phút, rút ngắn công việc vốn mất hàng tuần xuống còn vài phút mà vẫn đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên đám mây riêng của FPT, được mã hóa xuyên suốt quá trình truyền tải. Với các dự án đòi hỏi tiêu chuẩn bảo mật cao, hệ thống còn vận hành trong môi trường khép kín, không chia sẻ dữ liệu ra ngoài và không dùng cho huấn luyện AI công khai.

“Gã trợ thủ đắc lực” này còn có thể tùy chỉnh giọng văn, giữ nguyên định dạng tài liệu gốc và hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ cùng 20 định dạng khác nhau. Đặc biệt, tính năng biên - phiên dịch hội thoại của SkyTrans giúp các cuộc họp xuyên quốc gia trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Giờ đây, kỹ sư phần mềm ở Nhật có thể trao đổi liền mạch với đồng nghiệp ở Hà Nội, hay chuyên gia ở Slovakia có thể nắm trọn nội dung dù không nói chung ngôn ngữ. Rào cản ngôn ngữ gần như xóa nhòa, để mọi người tập trung vào điều quan trọng nhất - làm việc, sáng tạo và kết nối.

Ra mắt từ đầu năm 2025 với chỉ 150 người dùng thử, SkyTrans nay đã cán mốc hơn 8.000 người dùng sau 10 tháng - một tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Tính đến nay, công cụ này đã xử lý hơn 1,1 tỷ ký tự, giúp tiết kiệm hơn 16 tỷ đồng chi phí dịch thuật cho đơn vị.

Thực tế, Maya và SkyTrans chỉ là hai trong hơn 1.000 AI Agent đã được Tập đoàn phát triển để xử lý các mảng nghiệp vụ chuyên sâu, giúp công việc trở nên nhanh, chuẩn và liền mạch hơn.

Bằng tư duy AI-First, FPT đang từng bước triển khai hệ sinh thái AI đi vào đời sống doanh nghiệp một cách rõ nét, không chỉ trong sản phẩm, mà cả trong cách con người làm việc, học tập và sáng tạo. AI không chỉ là công nghệ, mà là hơi thở cuộc sống. FPT đưa AI vào từng ngóc ngách công việc để nâng cao năng lực con người, không phải thay thế con người.

Quan điểm này được cụ thể hóa thông qua các khóa đào tạo AI cho toàn bộ nhân sự FPT như chương trình “AI for everyone” giúp mỗi người hiểu AI, tiếp cận AI đúng cách và tạo ra giá trị từ AI. Năm 2025, hệ sinh thái học tập nội bộ của FPT liên tiếp mở rộng thông qua hợp tác với Mila, Nvidia, Coursera, LinkedIn Learning, Harvard Business Impact... giúp nhân viên tiếp cận chuẩn kiến thức quốc tế và ứng dụng ngay vào thực tiễn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty khuyến khích mỗi đơn vị chủ động phát triển, ứng dụng AI theo đặc thù nghiệp vụ từ nhân sự, lập trình, tài chính đến chăm sóc khách hàng... Có thể kể đến CodeVista - trợ lý lập trình viên, AI Mentor - trợ lý học tập cá nhân hóa, cùng hệ sinh thái quản trị nội bộ gồm FPT Next, FPT Chat và FPT Place.

Tất cả được vận hành dưới triết lý “Nghĩ lớn - Khởi động thông minh - Phát triển tốc độ” (Think big - Start smart - Scale fast): Mỗi AI Agent chỉ được thử nghiệm trong vòng 6-8 tuần, đo lường chặt chẽ bằng các tiêu chí rõ ràng như tăng năng suất, giảm chi phí, hoặc cải thiện trải nghiệm người dùng. Nếu không đạt, dự án sẽ ngừng triển khai - không nuối tiếc.

“Thách thức lớn nhất khi AI đi vào từng ‘ngõ ngách’ doanh nghiệp chính là dữ liệu. Muốn AI thông minh, dữ liệu phải đáng tin cậy. Do đó, chúng tôi buộc phải tái thiết quy trình vận hành để dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa và chất lượng. Nhưng quan trọng hơn hết là tư duy AI-First phải trở thành DNA của từng cá nhân, từ kỹ sư đến lãnh đạo”, ông Đào Duy Cường chia sẻ.

Chính sự linh hoạt ấy giúp FPT liên tục ra mắt công cụ phù hợp thực tế, thay vì rơi vào vòng xoáy “AI cho có” hay đầu tư dàn trải, duy trì tốc độ đổi mới liên tục và hiệu quả.

“Mỗi AI Agent được tạo ra cho nhân viên FPT là một bước tiến để AI trở thành bạn đồng hành, tri kỷ trong mọi nghiệp vụ hàng ngày”, ông Nguyễn Quốc Đông khẳng định. Bởi theo ông, “AI trong tổ chức không phải cỗ máy lạnh lùng, mà là người bạn thầm lặng giúp công việc nhẹ hơn, quyết định chính xác hơn và con người hạnh phúc hơn”.

Đặt trong bối cảnh toàn cầu, chiến lược AI-First của FPT đang đi cùng nhịp với các tập đoàn công nghệ lớn trong việc đặt con người làm trung tâm của chuyển đổi số.

Điểm chung giữa FPT với các tập đoàn quốc tế này là tư duy AI-First - xem AI không chỉ là công cụ tự động hoá, mà là đòn bẩy để nâng cao năng lực tổ chức và kiến tạo hạnh phúc nơi làm việc.

Bằng cách bắt đầu từ những nhu cầu nhỏ nhất của nhân viên, rồi mở rộng dần ra đáp ứng nhu cầu toàn tổ chức, từng bước một, FPT đang kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc bằng công nghệ - nơi AI không thay thế con người mà nâng đỡ để con người làm việc tốt hơn, sáng tạo hơn và phát triển đúng hướng.

Nếu trong nội bộ, AI giúp FPT kiến tạo môi trường làm việc thông minh và gắn kết hơn, thì ở cấp độ toàn cầu, tinh thần AI-First trở thành “kim chỉ nam” cho mọi dự án, mọi giá trị mà FPT mang tới cho khách hàng.

Không chỉ “ứng dụng AI” vào từng dự án, FPT bắt đầu bằng câu hỏi: “AI có thể tái định nghĩa cách doanh nghiệp này vận hành, ra quyết định và sáng tạo giá trị như thế nào?”.

Từ Nhật Bản, Đức, Mỹ đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, câu trả lời ấy đang hiện hữu trong hàng loạt các dự án AI của FPT - nơi AI trở thành năng lực cạnh tranh mới chứ không chỉ là một công nghệ xu hướng.

IvyChat - nền tảng AI kiến tạo vận hành thông minh cho Itochu

Tập đoàn Itochu - một trong những doanh nghiệp thương mại đa ngành hàng đầu Nhật Bản - đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số trên quy mô hàng trăm công ty con. Bài toán đặt ra không chỉ là số hóa một quy trình, mà là tự động hóa toàn bộ vận hành trải dài trên nhiều quốc gia.

Chỉ trong 2 tháng, Itochu đã triển khai thành công nền tảng AI tạo sinh phát triển từ IvyChat - một giải pháp ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn đa tác nhân. IvyChat hỗ trợ tự động phân tích dữ liệu, dịch đa ngôn ngữ và kết nối các nhóm làm việc xuyên biên giới.

Sau một năm, giải pháp đã được mở rộng ứng dụng tại các chi nhánh Itochu ở 65 quốc gia và tiếp tục được triển khai trong nhiều lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, sản xuất tại Mỹ, Nhật và Châu Âu. Ivychat đã “bỏ túi” hai giải thưởng quốc tế lớn: giải Vàng Stevie Awards 2024 và giải Bạc Globee Awards 2025, ghi dấu năng lực AI toàn cầu của FPT.

AIDP - khi AI trở thành đồng nghiệp đáng tin cậy của đại lý bảo hiểm

Trong lĩnh vực bảo hiểm, các đại lý thường đối mặt với quy trình rời rạc, công cụ cũ kỹ và khối lượng công việc thủ công khổng lồ. Do đó, AI Agent Digital Platform (AIDP) - nền tảng AI hợp nhất toàn bộ nghiệp vụ trên một ứng dụng duy nhất do FPT triển khai đã ra đời để giải quyết vấn đề này.

AIDP tích hợp năm trụ cột công nghệ: Chấm điểm khách hàng tiềm năng bằng AI, chatbot tư vấn 24/7, ứng dụng hợp nhất đa kênh, định danh điện tử - hợp đồng số và dashboard KPI thời gian thực.

Hiện nền tảng đã phục vụ hơn 15.000 đại lý tại hai tập đoàn bảo hiểm lớn ở châu Á - Thái Bình Dương.

"Sau một năm triển khai AIDP, chúng tôi chứng kiến những tác động mang tính chuyển đổi mạnh mẽ đối với hoạt động kinh doanh: Quy trình báo giá và quản lý công việc được tự động hóa, năng suất của đội ngũ tư vấn tăng 10%, số lượng báo giá được gửi hàng tháng tăng 25%, và mức độ hài lòng của khách hàng cải thiện rõ rệt. Quan trọng hơn, AIDP đã giúp chúng tôi mở rộng quy mô hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh", đại diện một trong hai tập đoàn chia sẻ về những kết quả ấn tượng mà AIDP mang lại.

Với những tác động thực tiễn và đột phá trong trải nghiệm người dùng, AIDP được vinh danh giải thưởng Sao Khuê 2025 và đang mở rộng ra nhiều thị trường quốc tế. Giải pháp là minh chứng rõ nét cho khả năng biến AI thành công cụ nâng tầm trải nghiệm con người - đúng tinh thần “AI vì con người” của FPT.

Tối ưu vận hành cho ngành Sản xuất - Hóa chất bằng các giải pháp AI

Trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất đang chịu áp lực lớn từ gián đoạn chuỗi cung ứng và thiếu hụt nhân lực, AI được xem như động lực then chốt, định hình tương lai cho sản xuất thông minh. Theo Bain & Company, 75% doanh nghiệp sản xuất tiên tiến coi công nghệ và AI là ưu tiên chiến lược trong R&D.

Với bài toán đó, một tập đoàn hóa chất hàng đầu có trụ sở tại Đức tìm kiếm một đối tác công nghệ vừa am hiểu sản xuất, vừa có năng lực AI sâu sắc và mạng lưới toàn cầu mạnh mẽ và FPT đã được lựa chọn làm đối tác chiến lược cho hành trình chuyển đổi mang tính đột phá đó.

Từ việc phải giải quyết điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng khi phải xử lý hàng nghìn email và yêu cầu mua sắm mỗi ngày, FPT đã phát triển Supply Chain-GPT và Procurement-GPT - hai sản phẩm AI ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn giúp tự động phản hồi, giám sát theo thời gian thực và chuẩn hóa quy trình.

Kết quả mang lại: Thời gian xử lý một email yêu cầu giảm từ vài ngày xuống chỉ 2-5 phút, tiết kiệm 99% thời gian chờ cho người dùng cuối, đồng thời hỗ trợ 20 ngôn ngữ cho hoạt động vận hành toàn cầu.

Đây chỉ là hai trong số hàng chục các giải pháp AI khác nhau được FPT phát triển cho nhiều bộ phận và phòng ban của khách hàng, giúp doanh nghiệp tái định hình hoạt động vận hành. Có thể thấy, bài toán mà FPT đã giải không chỉ là tối ưu quy trình máy móc, mà còn ở cách tái thiết cách con người và hệ thống cộng tác trong môi trường sản xuất hiện đại.

Đột phá trong ngành năng lượng nhờ AI phân tích dữ liệu cáp quang

Trong lĩnh vực dầu khí, việc kiểm tra tình trạng giếng và đánh giá lưu lượng dầu/khí/nước thường cần tới thiết bị đo vật lý cỡ lớn (PLT), vừa tốn kém vừa gián đoạn vận hành.

FPT xoay ngược vấn đề lại: “Nếu AI có thể đọc được dữ liệu ngầm trong cáp quang, liệu chúng ta còn cần thiết bị vật lý?” khi tư vấn và giải quyết thách thức này cho một tập đoàn năng lượng thuộc Fortune Global 500. Kết quả là một giải pháp AI tiên phong, giúp khách hàng tiết kiệm hàng triệu USD mỗi năm và vẫn đạt độ chính xác tới 95%, dù dữ liệu huấn luyện ban đầu còn hạn chế. Điều này đã chứng minh năng lực công nghệ và chuyên môn sâu của đội ngũ FPT trong lĩnh vực dầu khí.

Điểm khác biệt của FPT nằm ở việc không dừng lại ở các dự án thử nghiệm. Mỗi câu chuyện, mỗi giải pháp của AI do FPT triển khai cho các doanh nghiệp trên toàn cầu là kết quả xây dựng từ sự thấu hiểu bài toán ngành, khả năng thích nghi với hệ sinh thái sẵn có của khách hàng. Mỗi giải pháp AI đều bắt đầu từ tư duy AI-First - nghĩ về cách AI có thể trở thành nền tảng cho sự vận hành, chứ không chỉ là công cụ thêm vào.

Nhờ đó, FPT tạo ra những “quick win” (thành quả nhanh chóng) mang lại “real impact” (giá trị thực): Giá trị đo được, cải thiện rõ ràng trong vận hành, và nền tảng để doanh nghiệp tiến xa hơn trên hành trình số hóa.

Theo đó, FPT đặt mục tiêu tích hợp AI vào 100% sản phẩm, dịch vụ và giải pháp trong hệ sinh thái Made by FPT. Điều này đang từng bước khẳng định vị thế một đối tác chuyển đổi AI đáng tin cậy trên bản đồ công nghệ thế giới.

Nhiều năm qua, FPT chủ động xây dựng hệ sinh thái nhân lực AI theo chiều sâu - kết hợp giữa đào tạo nội bộ, hợp tác quốc tế và tuyển dụng chuyên gia cấp cao - hướng đến mục tiêu tạo nên đội ngũ mang tư duy toàn cầu và năng lực AI đẳng cấp thế giới.

Từ năm 2019, FPT thành lập AI Lab như “lò luyện” nhân tài có định hướng dài hơi thông qua mô hình đào tạo song hành cùng nghiên cứu thực tiễn.

AI Lab hợp tác với các tổ chức hàng đầu thế giới như Viện Mila (Canada), Đại học Texas tại Dallas (Mỹ) và Đại học Quốc gia Singapore (NUS)… để xây dựng chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Sau 2 năm, nhiều học viên AI Lab đã trở thành kỹ sư nòng cốt của FPT hoặc giành học bổng tiến sĩ, thạc sĩ tại Stanford, Pennsylvania, EPFL, UCLA và NUS.

Các học viên được tham gia nghiên cứu và trực tiếp triển khai các dự án AI quy mô lớn cho khách hàng toàn cầu, làm việc cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành từ khắp nơi trên thế giới.

Song song với việc nuôi dưỡng nhân tài trong nước, FPT cũng tích cực thu hút chuyên gia AI quốc tế. Đáng chú ý là sự tham gia của ông Binod Rangadore Hampapur, nguyên Phó Chủ tịch Infosys (công ty CNTT Ấn Độ, xếp hạng 4 thế giới theo Brand Finance); ông Frank Bignone, nguyên Giám đốc Chuyển đổi số của Airbus tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc và ông Prajith Nair, nguyên Giám đốc Đào tạo tại Infosys. Những chuyên gia cấp cao này trở thành “hạt nhân” lan tỏa tư duy AI-First trong toàn hệ thống, giúp chuyển đổi không chỉ công nghệ mà cả tư duy quản trị, vận hành và phát triển con người.

Cùng việc đầu tư vào con người, FPT phát triển bài bản về hạ tầng AI vượt trội nhờ hợp tác chiến lược cùng NVIDIA - đối tác GPU hàng đầu thế giới. Nhờ đó, FPT rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện mô hình, đồng thời sẵn sàng triển khai các mô hình AI thương mại với chi phí tối ưu. Đây chính là nền tảng để mọi ý tưởng từ AI Lab có thể nhanh chóng được hiện thực hóa trong doanh nghiệp.

Song song với đào tạo, FPT xây dựng môi trường “học đi đôi với hành” thông qua các sân chơi đổi mới - sáng tạo như FPT AI Hackathon, Bird Tank, diễn đàn chia sẻ ứng dụng AI và iKhiến - chương trình đổi mới sáng tạo nội bộ được khởi xướng từ năm 2017. Mỗi sân chơi là một “phòng lab mở” để nhân viên thử nghiệm ý tưởng, giải bài toán thật và nhìn thấy giá trị thật mà AI mang lại. Từ đó, tinh thần “nghĩ bằng AI - làm bằng AI” lan tỏa tự nhiên trong từng bộ phận, khiến chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể mỗi ngày.

Trung bình mỗi năm, Tập đoàn ghi nhận từ 2.500-3.000 sáng kiến, đặt mục tiêu khoảng 20% liên quan trực tiếp đến AI. Riêng trong năm 2024, nhóm sáng kiến AI mang lại lợi ích gần 200 tỷ đồng , góp phần vào tổng giá trị hơn 865 tỷ đồng mà các sáng kiến iKhiến tạo ra trong cùng năm.

“Năm 2025, chúng tôi đặt mục tiêu 80-100% nhân sự mảng dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài có thể sử dụng AI thành thạo trong công việc hàng ngày để nâng cao hiệu suất và chất lượng đầu ra. Trong đó, khoảng 20% kỹ sư sẽ trở thành các kỹ sư ứng dụng AI (AI Application Engineers) - lực lượng tiên phong xây dựng và triển khai giải pháp AI hữu dụng cho khách hàng”, ông Vũ Tiến Đạt chia sẻ.

Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng chương trình AI Ready for Excellent Delivery, hướng tới 1.500 lập trình viên sẵn sàng tham gia dự án AI toàn cầu.

Trong tương lai gần, mỗi người FPT sẽ có một “trợ lý AI” cá nhân hóa đồng hành trong công việc hàng ngày, cùng bổ sung, cộng hưởng sức mạnh lẫn nhau.

Khi đó, AI không chỉ giúp nhân sự làm việc năng suất hơn, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho công ty mỗi năm, mà còn giúp họ hạnh phúc hơn vì được giải phóng khỏi những công việc lặp lại để tập trung vào sáng tạo và giá trị. Đội ngũ kỹ sư, chuyên viên vận hành cũng liên tục học hỏi, tinh chỉnh mô hình để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Đó là cách FPT đặt chuyển đổi con người song hành cùng chuyển đổi số - nơi AI không thay thế, mà nâng tầm con người.