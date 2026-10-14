The Global City do Masterise Homes phát triển trên tổng diện tích 117,4 ha ở phường Bình Trưng, TP.HCM, trên đường Đỗ Xuân Hợp, ngay gần kề cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

4 năm trước, nhiều người vẫn nghĩ dự án cách khá xa trung tâm TP.HCM, nhưng hiện tại, đây có thể xem là một phần trung tâm mới của siêu đô thị TP.HCM.

Tuyến Liên Phường đi xuyên qua dự án đã được đưa vào khai thác, trong khi các hạng mục thuộc nút giao An Phú lần lượt hoàn thiện. Cùng với kế hoạch phát triển Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ngay ở khu vực Thủ Thiêm (phường An Khánh), The Global City dần được đặt vào một không gian đô thị kết nối rộng hơn.

Nhưng nếu chỉ chờ hạ tầng hoàn thiện thì có lẽ chưa đủ. Điều tôi thấy rõ khi đến đây là The Global City đang chủ động tạo ra những lý do để dòng người tìm đến: Từ các concert, liveshow, lễ hội thu hút hàng chục nghìn người mỗi cuối tuần, cho đến loạt tiện ích, trải nghiệm như khu kênh đào nhạc nước, tổ hợp giải trí - thể thao City Park, hay rạp chiếu phim ngoài trời theo phong cách drive-in theater…

Trong lúc chờ hạ tầng khu vực hoàn thiện, cách nhanh nhất là đầu tư vào hệ tiện ích và host hàng loạt sự kiện quy mô lớn để kéo dòng người về trước Vĩnh Phú Host

Tại The Global City, phân khu SOHO với khoảng 915 căn nhà phố và biệt thự cũng đã được bàn giao. Theo quan sát của tôi, sau thời gian đưa vào sử dụng, khu vực này đã trở nên sôi động hơn, nhiều căn được khai thác làm văn phòng, showroom, cửa hàng, bên cạnh nhu cầu ở.