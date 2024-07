Thế Giới Di Động lãi gấp 69 lần, cắt giảm thêm cả nghìn nhân viên

Thế Giới Di Động ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh quý II, cao nhất kể từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, công ty cũng đã cắt giảm thêm gần 1.100 nhân sự.

Đã có thêm gần 1.100 nhân sự Thế Giới Di Động mất việc quý vừa qua. Ảnh: MWG.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, CTCP Tập đoàn Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.134 tỷ đồng trong quý vừa qua, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhờ cải thiện giá vốn, biên lãi gộp toàn hệ thống đã được kéo tăng từ 18,4% lên 21,4%. Qua đó giúp lãi gộp tăng 34% đạt 7.300 tỷ đồng .

Kỳ vừa rồi, chi phí tài chính và chi phí bán hàng của TGDĐ đều giảm, riêng chi phí quản lý doanh nghiệp (phần lớn chi trả cho nhân viên) tăng 255% lên hơn 800 tỷ đồng .

Đáng chú ý, báo cáo quý II cũng tiết lộ TGDĐ đã cắt giảm gần 1.100 nhân viên trong vòng 3 tháng gần nhất, qua đó thu hẹp quy mô nhân sự xuống gần 59.500 người.

Sau khi trừ thuế và các loại chi phí, tập đoàn bán lẻ của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài báo lãi ròng 1.172 tỷ đồng quý II, tăng 69 lần cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất kể từ cuối năm 2022 mà chuỗi bán lẻ này ghi nhận được.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TGDĐ tăng 16% lên 65.620 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.075 tỷ đồng , tăng gần 55 lần.

Sau 2 năm kinh doanh kém sắc, ban lãnh đạo TGDĐ tỏ ra lạc quan khi đặt kế hoạch doanh thu thuần năm nay đạt 125.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.400 tỷ đồng , lần lượt tăng 6% và gấp hơn 14 lần thực hiện năm 2023.

Như vậy, sau nửa năm kinh doanh, TGDĐ đã hoàn thành 52% mục tiêu doanh thu và 86% chỉ tiêu lợi nhuận.

LỢI NHUẬN CỦA THẾ GIỚI DI ĐỘNG PHỤC HỒI KQKD hàng quý của TGDĐ; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II Doanh thu thuần tỷ đồng 27106 29465 30288 31421 31486 34134 Lợi nhuận sau thuế

21 17 39 90 903 1172

Trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn, chuỗi Điện Máy Xanh và Thegioididong.com (bao gồm TopZone) đóng góp lần lượt 47% và 21%.

Tính riêng tháng 6, tổng doanh thu 2 chuỗi này đạt 7.300 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và giảm nhẹ so với tháng liền trước do đã qua mùa cao điểm máy lạnh.

Hầu hết ngành hàng đang ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, đặc biệt là điện thoại và tivi nhờ hưởng lợi từ sự kiện Euro 2024.

Trong quý II, TGDĐ đã đẩy mạnh rà soát và đóng các cửa hàng không đạt hiệu quả. Mặc dù số điểm bán giảm so với cuối tháng 3 nhưng tổng doanh thu của các chuỗi này tăng hơn 7% so với quý I.

Kết quả của quá trình tái cấu trúc là tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ tích cực, chi phí vận hành tối ưu hơn, dẫn đến gia tăng đáng kể lợi nhuận hoạt động.

Với doanh thu lũy kế 6 tháng tăng 42% lên 19.400 tỷ đồng , chuỗi Bách Hóa Xanh cũng đóng góp gần 30% vào tổng doanh thu TGDĐ.

Riêng tháng 6, doanh thu chuỗi đạt 3.600 tỷ đồng , tăng gần 5% so với tháng liền trước. Doanh thu bình quân trong tháng đạt 2,1 tỷ đồng /cửa hàng.

Tại thời điểm 30/6, tập đoàn đang vận hành 1.046 cửa hàng thuộc chuỗi Thegioididong.com (bao gồm TopZone), 2.093 cửa hàng Điện Máy Xanh (bao gồm các cửa hàng ĐMS), 1.701 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 481 nhà thuốc An Khang, 64 cửa hàng AVAKids và 61 cửa hàng EraBlue liên doanh tại Indonesia.