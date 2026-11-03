Thế giới cổ tích Grimm qua nét vẽ ma mị của Rackham

Những minh họa của Arthur Rackham khắc họa thế giới cổ tích với vẻ đẹp thần tiên, nhưng cũng phơi bày sự tàn khốc và tà ác ẩn sau mỗi câu chuyện.

Truyện cổ Grimm

1909 ◼ Sách in ◼ 20 × 26 cm ◼ 325 Trang ◼ Anh

Jakob và Wilhelm Grimm

Xuất bản năm 1909, tuyển tập truyện cổ tích này của anh em nhà Grimm, với những minh họa trang nhã của Arthur Rackham (1867-1939), được xem là một báu vật hình ảnh của thời Edward. Sự hứng thú của công chúng dành cho truyện cổ tích đã được nhen nhóm từ những năm đầu triều đại Nữ hoàng Victoria, và đến cuối thế kỷ 19 đã trở thành một phần trong văn hóa đại chúng.

Vào một thời đại của những biến chuyển xã hội lớn lao do quá trình công nghiệp hóa và sự di cư ồ ạt từ nông thôn ra những thành thị đang mở rộng, chuyện cổ tích bỗng trở thành một lối thoát đơn giản cho tâm hồn người dân.

Cô bé quàng khăn đỏ đã có từ thế kỷ 10, nhưng phiên bản của anh em Grimm được biết đến nhiều bậc nhất. Cách Rackham dùng màu hút ánh nhìn vào Bé Khăn Đỏ, cho phép nhân dạng thật của con sói phần nào ít bị chú ý do chi tiết xung quanh, nhờ đó tăng ấn tượng hồi hộp. Ảnh trong sách Những cuốn sách thay đổi lịch sử.

Thị trường tranh minh họa truyện cổ tích lúc bấy giờ đã bão hòa, nhưng không ai có thể nắm bắt được tinh thần của các câu chuyện hay trí tưởng tượng của công chúng giống như những minh họa của Arthur Rackham.

Giàu tính biểu hiện và phức tạp, 100 bức vẽ đen trắng bằng bút mực của ông lần đầu xuất hiện trong một ấn bản Truyện cổ Grimm năm 1900, rồi được chỉnh sửa trong ấn bản 1909; các minh họa được trau chuốt chi tiết hơn, và có thêm 40 tranh màu lớn tinh tế.

Được vẽ bằng bút mực sử dụng loại mực Ấn Độ, họa phẩm của Rackham mang vẻ thần tiên ma quái, lột tả được cái tàn khốc và tà ác ẩn trong nhiều câu chuyện, kết hợp với vẻ đẹp và nét quyến rũ mộc mạc hồn nhiên.

Phần truyện đi kèm được dịch bởi bà Edgar Lucas từ những câu chuyện dân gian Đức nguyên bản do anh em nhà Grimm biên soạn vào năm 1812, và cuốn sách sau đó bán rất chạy. Rackham về sau trở thành một trong những họa sĩ Anh nổi danh nhất của thời kỳ Edward.

Anh em nhà Grimm

Jakob Grimm • 1785-1863

Wilhelm Grimm • 1786-1859

Jakob và Wilhelm Grimm là những học giả, nhà nghiên cứu văn học dân gian người Đức. Họ đã thành công và trở thành biểu tượng nhờ phổ biến hàng trăm chuyện cổ tích kinh điển.

Dù họ của hai anh em thường được gắn liền với chuyện cổ tích, Jakob và Wilhelm Grimm lại không phải những tác giả viết truyện cho thiếu nhi. Họ là những học giả và sử gia với niềm đam mê văn học dân gian, thôi thúc họ viết ra những câu chuyện vốn là một phần trong di sản truyền khẩu của châu Âu suốt nhiều thế kỷ.

Sinh chỉ cách nhau một năm, thời thơ ấu Jakob và Wilhelm hầu như không tách rời nhau. Ngay cả khi đã trưởng thành, quan hệ anh em của họ vẫn gần gũi, cùng nghiên cứu và làm việc với những đề tài chung. Hoàn thành việc học luật, cả hai đều trở thành thủ thư, dành sự nghiệp để khảo cứu về nguồn gốc của ngôn ngữ, văn học và văn hóa Đức.

Anh em nhà Grimm đã ghi lại những chuyện dân gian truyền miệng ở châu Âu suốt nhiều thế kỷ rồi xuất bản công trình năm 1812, một tuyển tập 156 truyện tựa đề Kinder-und Hausmärchen (Chuyện kể cho trẻ em và trong gia đình).

Trong vài năm sau đó, họ bổ sung truyện, xuất bản ấn bản thứ hai năm 1815. Dần dần họ hiệu đính và điều chỉnh để những câu chuyện trở nên phù hợp với trẻ em hơn, do nhiều câu chuyện nguyên gốc được cho là chứa quá nhiều yếu tố giới tính và bạo lực.

Họ cũng thường thêm vào các thông điệp đạo lý và chi tiết liên quan đến Cơ Đốc giáo, đồng thời bổ sung để một số truyện được chi tiết thêm. Phiên bản cuối cùng được xuất bản năm 1857, hai năm trước khi Wilhelm qua đời.