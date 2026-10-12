The Elite - Charmora City giao thoa kiến trúc Champa và Pháp

Nha Trang kể câu chuyện của vùng đất bằng kiến trúc với dấu tích Champa bên sông Cái, đường nét thanh lịch thời Pháp thuộc và vẻ phóng khoáng của đô thị biển.

Ở The Elite - Charmora City, hành trình ấy được đưa vào từng dãy nhà, hàng cột, màu gạch đất nung và khoảng hiên rộng mở. Để bước vào mỗi tư dinh ven sông không chỉ toát lên nét sang trọng, mà còn cảm nhận được bản sắc xứ sở.

Dấu ấn di sản Champa trong đường nét kiến trúc

Một thế kỷ trước, Nha Trang chỉ là vùng đất ven hạ nguồn sông Cái với vài làng chài nhỏ. Giờ đây, đô thị biển đã dần thành hình và trở thành nơi giao thoa của sông, biển, thiên nhiên và lớp văn hóa lâu đời. Tại The Elite - Charmora City, dấu ấn Champa được chắt lọc để tạo nên chuẩn sống đa thế hệ mang hơi thở đương đại.

Dự án bất động sản càng giàu bản sắc càng được đón nhận và có giá trị thương mại cao. Ảnh phối cảnh.

Sự đậm đặc của văn hóa được đặt vào kiến trúc tỷ lệ thuận với sự yêu thích của giới tinh hoa và giá trị căn nhà. Nghiên cứu trên tạp chí Kỹ thuật và Kiến trúc (Đại học Umm Al-Qura / Springer Nature, 2025) chỉ ra rằng dự án bất động sản càng giàu bản sắc càng được người mua đón nhận và mang lại giá trị thương mại cao. Khi đô thị hiện đại dễ rơi vào sự đơn điệu của khối kính hộp sao chép, công trình biết đánh thức ký ức bản địa sẽ tạo lập tính độc bản, bảo chứng cho sức sống lâu dài.

Charmora City do Sun Group phát triển tiên phong làm điều này. Trong đó, phân khu thấp tầng The Elite tại Elite Island được định vị là chốn an cư cao cấp, nơi văn hóa bản địa thành cội rễ kiến tạo không gian sống.

Cùng đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế Broadway Malyan qua định hướng “Exploring the Roots of Nha Trang”, Sun Group đưa văn hóa Champa bên sông Cái và Tháp Bà Po Nagar thành cảm hứng chủ đạo cho The Elite. Dấu ấn này hiện diện rõ nét dọc trục Festival Street chạy xuyên suốt đảo an cư. Tuyến phố được thiết kế như “hành trình qua các thời đại”, nơi DNA Champa giữ vai trò chân đế vững chãi tại tầng trệt, trước khi tiếp nối lên tầng trên mang nét kiến trúc Pháp thuộc hay hiện đại.

Tinh hoa bản địa được chắt lọc qua tỷ lệ đầm chắc, hàng trụ ốp giật cấp gợi nhịp điệu tường tháp cổ, kết hợp vòm nhọn và sắc cam ấm của gạch đất nung (terracotta). Kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là đặt văn hóa làm cội rễ để công trình vừa tôn vinh quá khứ, vừa tự tin bước vào nhịp sống đương đại, giúp ngôi nhà tạo dấu ấn riêng không thể hòa lẫn”.

Kiến trúc The Elite phân hóa nhịp nhàng giữa nhà phố thương mại và biệt thự an cư. Ảnh phối cảnh.

Tư duy này phân hóa nhịp nhàng theo công năng, trong đó nhà phố thương mại dùng hàng hiên đất nung 2 tầng chạy liền mạch quanh góc phố để tối ưu nhận diện kinh doanh, còn biệt thự an cư tiết chế bằng vữa clay plaster màu cát mộc mạc ở cổng và tường rào, giữ trọn sự kín đáo, thanh lịch cho gia chủ.

Nghệ thuật tổ chức không gian đa chức năng

Từ lớp kiến trúc bước vào đời sống thực tế, giá trị của tư dinh cao cấp nằm ở khả năng nâng đỡ nếp sống của từng thế hệ. Với gia đình Á Đông, điều quan trọng nhất là làm sao để dung hòa giữa không khí ấm cúng của tổ ấm chung và khoảng trời riêng tư của mỗi cá nhân. Người lớn tuổi cần sự tĩnh tại dưỡng sinh, thế hệ trụ cột cần nơi tái tạo năng lượng, còn con trẻ cần không gian rộng mở để phát triển.

Hệ cửa kính lớn giúp không gian luôn ngập tràn ánh sáng cùng tầm nhìn hướng sông. Ảnh phối cảnh.

Tại The Elite, bài toán này tìm thấy lời giải nhờ mặt tiền thoáng rộng từ 7,5 m ở Townhouse và từ 10 m ở biệt thự song lập. Bước vào bên trong, hệ cửa kính lớn mở trọn tầm nhìn panorama hướng sông, giúp tầng chức năng luôn ngập tràn ánh sáng và đối lưu luồng khí mát lành từ sông Quán Trường và sông Tắc. Đi cùng lợi thế cấu trúc là tiêu chuẩn bàn giao thô hoàn thiện mặt ngoài - giải pháp trao trọn quyền chủ động để gia chủ tự do thiết kế không gian sống.

Mặt tiền thoáng rộng cùng thiết kế phân tầng giúp tối ưu nhu cầu ở lẫn kinh doanh. Ảnh phối cảnh.

Nhờ quy mô bề thế 5 tầng của townhouse hay 3-4 tầng của biệt thự, ngôi nhà được tổ chức linh hoạt và thông minh. Tầng trệt rộng rãi có thể bố trí sảnh đón sang trọng hoặc kinh doanh boutique. Tầng thấp mở thẳng ra khoảng xanh là nơi an dưỡng lý tưởng cho ông bà với thiết kế sàn phẳng an toàn. Lên tầng trung tâm, phòng khách mở liên thông gian bếp lớn trở thành trái tim sum vầy của cả gia đình trong mỗi bữa cơm chung. Các tầng trên cùng dành riêng cho phòng ngủ master biệt lập của bố mẹ cùng thế giới học tập, sáng tạo độc lập của con trẻ.

Sống cân bằng giữa ốc đảo an cư và thế giới phồn hoa

Sức hút của The Elite càng trọn vẹn khi đặt trong tổng thể đảo khép kín Elite Island với an ninh 3 lớp nghiêm ngặt. Giá trị chăm sóc sức khỏe được chăm chút mỗi ngày nhờ đặc quyền khoáng nóng tự nhiên dẫn thẳng vào Clubhouse Onsen hơn 3.000 m2 và hệ thống biệt thự nội khu, biến trải nghiệm ngâm khoáng và dạo bộ ven sông thành thói quen phục hồi năng lượng mỗi ngày.

Giá trị chăm sóc sức khỏe được chăm chút mỗi ngày với Clubhouse Onsen hơn 3.000 m2 tại Elite Island. Ảnh phối cảnh.

Song hành nốt trầm tĩnh tại, cư dân chỉ mất vài bước chân để hòa mình vào đảo lễ hội Festival Island kề cận - trung tâm giải trí và kinh tế đêm 24/7 của Charmora City với hồ nhạc nước 7,3 ha, pháo hoa và chuỗi chợ đêm VUI-Fest. Hơn cả ốc đảo an cư riêng tư, The Elite còn là nơi quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa, chuyên gia quốc tế và công dân toàn cầu. Sống giữa môi trường đa văn hóa và văn minh, con trẻ có cơ hội tiếp xúc tự nhiên với tư duy hội nhập từ thềm nhà, đưa nơi đây trở thành đòn bẩy nâng tầm chuẩn mực và chất lượng sống cho người dân Nha Trang.

Cư dân The Elite tận hưởng sự cân bằng giữa an cư biệt lập và nhịp sống phồn hoa. Ảnh phối cảnh.

Hiện căn mẫu đầu tiên thuộc dãy shophouse tại đảo Elite Island đã mở cửa, mang đến cho khách tham quan cơ hội trực tiếp trải nghiệm không gian sống thực tế. Sở hữu pháp lý đất ở lâu dài tại quỹ đất ven sông đắt giá của nam Nha Trang, bộ sưu tập The Elite của Sun Group không chỉ xác lập chuẩn an cư mới hôm nay, mà còn khẳng định vị thế khối gia sản truyền đời bền vững cho mai sau.