Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường

Chỉ vì nhắc nhở việc đỗ xe sai quy định trong sân trường, một thầy giáo ở Đắk Lắk bất ngờ bị đồng nghiệp bóp cổ ngay giữa sân trường, trước mặt học sinh và nhân viên bảo vệ.

Ngày 7/10, một lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, Đắk Lắk) xác nhận đã gửi văn bản báo cáo đến Sở Giáo dục - Đào tạo và Công an xã Ea Ô, đề nghị điều tra và xử lý một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hai giáo viên của trường.



Thầy Nguyễn Trúc Sinh bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ sau khi bị đồng nghiệp hành hung. Ảnh: P.V.

Theo báo cáo, khoảng 7h10 ngày 3/10, tại khu vực sân trường gần phòng bảo vệ, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh và giám sát trật tự theo phân công của Ban Giám hiệu, thầy Nguyễn Trúc Sinh - Bí thư Đoàn trường, giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đã nhắc nhở thầy Đàng Tảng (giáo viên cùng trường) về việc đỗ xe sai vị trí quy định.

Tuy nhiên, thay vì tiếp thu, thầy Đàng Tảng phản ứng dữ dội, dùng lời lẽ đe dọa và hai lần dùng tay bóp mạnh vào cổ thầy Sinh, trước sự chứng kiến của học sinh và nhân viên bảo vệ. Sự việc chỉ dừng lại khi bảo vệ nhà trường can ngăn.

Hậu quả, thầy Nguyễn Trúc Sinh bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ. Nhà trường đã ghi lại hình ảnh thương tích và gửi kèm theo văn bản báo cáo đến các cơ quan chức năng.

Trong văn bản, Ban Giám hiệu nhà trường khẳng định, hành vi của thầy Đàng Tảng không chỉ xâm hại thân thể và tinh thần đồng nghiệp, mà còn gây sốc tâm lý cho học sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục cần sự an toàn và gương mẫu từ đội ngũ nhà giáo.

Ngoài sự việc vừa xảy ra, nhà trường cũng phản ánh rằng thầy Đàng Tảng thường xuyên có thái độ hung hăng, thiếu hợp tác, không tôn trọng đồng nghiệp và học sinh. Thầy này nhiều lần tự ý bỏ họp, vi phạm quy chế làm việc, gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn và tổ chức trong trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trường THPT Võ Nguyên Giáp đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Ea Ô khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và các hành vi vi phạm khác (nếu có) theo quy định pháp luật.

Nhà trường cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, đồng thời mong muốn vụ việc được xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự của cán bộ, giáo viên và học sinh, giữ gìn kỷ cương và môi trường giáo dục lành mạnh.