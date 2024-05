Thấy gì từ trào lưu filter 'tượng đất sét' gây bão mạng Trung Quốc

Bộ lọc Clay Filter của ứng dụng chỉnh sửa ảnh Remini có khả năng tạo ra những bức ảnh mang phong cách tượng đất sét được đánh giá là "xấu xí một cách dễ thương", theo SCMP.

Là ứng dụng từng gây sốt vào năm 2023, Remini đang thu hút sự chú ý trở lại với tính năng Clay Filter (bộ lọc đất sét) cho phép người dùng biến đổi ảnh chụp thành tác phẩm điêu khắc bằng đất sét.

Thành quả là chủ thể bức ảnh trông giống các nhân vật trong phim hoạt hình tĩnh vật (stop-motion) đình đám như Wallace & Gromit, Shaun the Sheep...

Hiệu ứng của filter mới giúp Remini liên tục đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí của Trung Quốc với khoảng 400.000 lượt tải xuống hàng ngày chỉ trong một tuần (30/4-6/5), theo thống kê của Data.ai.

Các vlog du lịch dịp lễ của giới trẻ Trung Quốc cũng tích cực sử dụng Clay Filter. Một vlog trong số đó thu hút 13.400 lượt thích trên Xiaohongshu.

Vậy điều gì đã làm nên "cơn sốt" filter này?

Vừa xấu xí, vừa dễ thương

Trong bức ảnh theo phong cách tượng đất sét, các đặc điểm trên khuôn mặt được giữ nguyên nhưng chúng sống động và có biểu cảm phóng đại hơn. "Vừa xấu xí, vừa dễ thương" là cách trang Dushikuaibao lý giải về mức độ thịnh hành của Clay Filter.

Vì thế, ngày càng nhiều cư dân mạng Trung Quốc cố ý trở nên xấu xí bằng cách sử dụng filter hài hước để phóng to hoặc thu nhỏ một số đặc điểm trên cơ thể, khuôn mặt.

“Sau khi nhìn thấy khuôn mặt 'na ná nhau' của những người có tầm ảnh hưởng được tạo ra bởi các filter làm đẹp quá mức, mọi người chuyển sang ưa chuộng một phiên bản thực tế còn nhiều thiếu sót hơn là vẻ ngoài hoàn hảo”, Dou Donghui, phó giáo sư tâm lý học tại Đại Học Tài Chính và Kinh Tế Trung ương Bắc Kinh, giải thích.

Những bức ảnh ngộ nghĩnh do Clay Filter tạo ra. Ảnh: Xiaohongshu/SCMP.

Trong cuốn Ugly: The Aesthetics of Everything, tác giả Stephen Bayley từng lập luận rằng sự xấu xí thường mang đến nhiều điều thú vị, bất ngờ hơn so với vẻ đẹp vốn dễ đoán trước.

Quả thật, Clay Filter cũng là nguồn gốc của nhiều trò vui trên mạng khi không ít lần tạo ra những thành quả khó ngờ. Chẳng hạn, nền tảng Xiaohongshu từng lan truyền bức ảnh con sư tử đồ chơi bỗng biến thành chàng trai trẻ có mái tóc vàng và bộ râu trắng.

"Sử dụng filter này giống như mở chiếc hộp mù - bạn sẽ không biết chủ thể thực sự của bức ảnh gốc", một cư dân mạng bày tỏ.

Đồng quan điểm, một người khác bổ sung: "Filter này đã 'cứu' những bức ảnh vô dụng của tôi".

"Chữa lành"

"Hạnh phúc" (42%), "yêu thích" (19%) là hai phản ứng phổ biến của công chúng đối với bộ lọc đất sét, theo một báo cáo phân tích tìm kiếm AI trên Weibo.

Về điều này, nhà trị liệu tâm lý Wang Huiqiu tin rằng Clay Filter gợi lên bản chất tĩnh lặng, "chữa lành" của những bộ phim hoạt hình stop-motion gắn liền với ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ trên toàn thế giới.

Có tuổi đời hơn 100 năm, stop-motion là một kỹ thuật làm phim hoạt hình mà các nhân vật được dựng lên theo từng động tác, sau đó chụp lại và ghép thành phim. Chất liệu thường được sử dụng cho tạo hình nhân vật là silicon hay đất sét.

Bức ảnh do Clay Filter tạo ra hệt như "phân cảnh" trong phim hoạt hình stop-motion. Ảnh: Weixin.

Tính thẩm mỹ độc đáo và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết trong quá trình sáng tạo là hai yếu tố hàng đầu tác động sâu sắc đến người xem. Sự phấn khích càng gia tăng khi mọi người giờ đây có thể tự tạo ra "phân cảnh" hoặc "thước phim" stop-motion nhờ Clay Filter.

“Màu sắc của filter cũng góp phần đưa người dùng trở về với sự đơn giản, đáp ứng khát khao 'bước chậm lại giữa thế gian vội vã'", chuyên gia chia sẻ.

Tuy nhiên, một số người tỏ ra không hào hứng với filter này. Họ chuộng những filter trang điểm, phù hợp với khuôn mặt người châu Á hơn. "Tuổi đời" của "cơn sốt" bộ lọc đất sét vì thế cũng được dự đoán không kéo dài quá lâu.

Bất chấp điều đó, hình ảnh theo phong cách đất sét đang tràn ngập các mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc như WeChat và Weibo.

Sau 7 ngày dùng thử miễn phí, người dùng Remini phải trả 1,1 USD để tiếp tục sử dụng hầu hết tính năng. Còn để truy cập các tính năng cao cấp hơn như Clay Filter, người dùng cần bỏ ra khoảng 10 USD /tuần, theo SCMP.