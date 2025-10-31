Thay đổi đáng chờ đợi của iPad mini

Sau thời gian dài chờ đợi, Apple dự kiến trang bị màn hình OLED cho nhiều sản phẩm trong đó có iPad mini.

iPad mini A17 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple có kế hoạch trang bị màn hình OLED cho một số dòng sản phẩm như iPad mini, iPad Air và MacBook Air.

Tương tự iPhone hay iPad Pro, công nghệ OLED cho màu sắc chân thực, màu đen sâu và độ tương phản tốt hơn LCD. Trong khi OLED được trang bị kể từ iPhone X, Apple mới chỉ tích hợp công nghệ này lên iPad Pro từ năm ngoái.

Trong 3 thiết bị, iPad mini có thể là sản phẩm đầu tiên được nâng cấp. Tin đồn dự đoán phiên bản màn hình OLED dự kiến ra mắt sớm nhất năm sau.

Động thái mới nhất cho thấy chiến lược chuyển sang màn hình OLED để thu hút người dùng. Dù doanh số iPad và Mac được dự báo tăng trưởng năm nay, chúng vẫn thấp hơn giai đoạn 2021-2022, khi đại dịch thúc đẩy nhu cầu mua máy tính.

Việc chuyển sang màn hình OLED khiến thiết bị tăng giá. Theo đó, iPad mini thế hệ mới (tên mã J510) có thể đắt hơn 100 USD so với phiên bản hiện tại.

Không chỉ màn hình OLED, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple còn thiết kế vỏ mới trên iPad mini với khả năng kháng nước, tương tự các dòng iPhone gần đây.

“Apple đang phát triển hệ thống loa sử dụng công nghệ rung. Thay đổi này cho phép loại bỏ các lỗ loa mà nước có thể lọt vào.

Cách tiếp cận này khác so với thiết kế kháng nước trên iPhone, vốn giữ nguyên lỗ loa nhưng có thêm gioăng và keo dán để ngừa hư hỏng”, Gurman viết.

Thế hệ mới nhất của iPad mini vừa ra mắt cuối năm 2024 với chip A17 Pro, hỗ trợ Apple Intelligence. Thiết kế sản phẩm giữ nguyên so với bản tiền nhiệm.

Cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh kế hoạch vẫn có thể thay đổi hoặc hoãn lại. Ví dụ, dự án iPad màn hình gập (kích thước màn hình 18 inch) vừa bị lùi ngày ra mắt đến năm 2029.

Các mẫu MacBook Air được trưng bày tại cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Apple cũng có thể trang bị màn hình OLED cho iPad Air từ năm 2027. Sau thời điểm này, ngoại trừ dòng cơ bản, các mẫu iPad còn lại đều trang bị màn hình OLED. Điều này đồng nghĩa phiên bản tiếp theo, dự kiến ra mắt đầu 2026 vẫn sử dụng màn hình LCD.

Đối với máy tính, MacBook Pro sẽ là thiết bị đầu tiên dùng màn hình OLED, ngay sau phiên bản M5 vừa ra mắt giữa tháng 10.

Dòng laptop phổ biến nhất của hãng là MacBook Air cũng sớm sở hữu công nghệ tương tự, dù thời gian ra mắt có thể đến năm 2028. Trong khi đó, thế hệ MacBook Air tiếp theo, dự kiến ra mắt đầu 2026 với chip M5 vẫn dùng màn hình LCD.

“Sự dịch chuyển sang OLED của ngành công nghiệp vẫn trong giai đoạn đầu. Hầu hết tablet và laptop hiện vẫn sử dụng LCD, trừ các dòng cao cấp mới trang bị OLED như iPad Pro hay Samsung Galaxy Tab S11”, Gurman nhấn mạnh.

Apple lần đầu áp dụng OLED cho Apple Watch từ năm 2015. Công nghệ này tiếp tục xuất hiện trên smartphone với iPhone X năm 2017.

Đầu năm nay, mẫu iPhone cuối cùng với màn hình LCD (iPhone SE thế hệ 3) bị Apple ngừng bán để thay bằng iPhone 16e. Màn hình trên kính Vision Pro cũng sử dụng công nghệ tùy biến từ OLED, mang tên micro-OLED.