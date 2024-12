Thảo Trang nhập viện khi ghi hình Chị đẹp

Thảo Trang kể cô được chẩn đoán mắc sỏi đường mật. Thời gian qua, lịch trình bận rộn, chế độ sinh hoạt không khoa học khiến bệnh trở nặng.

Mới đây, Thảo Trang chia sẻ về những chuyện khó quên khi ghi hình chương trình Chị đẹp. Thảo Trang cho biết khi đang ghi hình cho Công 2, cô kiệt sức, đau đớn nên được ê-kíp đưa vào bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán nữ ca sĩ mắc sỏi đường mật, khi bệnh trở nặng sẽ lên cơn đau.

Theo đại diện của Thảo Trang, hiện sức khỏe nữ ca sĩ đã ổn định. Nữ ca sĩ đang tập trung chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt cho khoa học. Thảo Trang chia sẻ thời gian qua, cô có lịch trình công việc bận rộn, đặc biệt quá trình chuẩn bị cho các phần thi và ghi hình Chị đẹp đạp gió nên sinh hoạt chưa điều độ, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Thảo Trang chia sẻ hình ảnh khi phải nhập viện. Ảnh: FBNV.

Thảo Trang hiện là một trong những nghệ sĩ tham gia Chị đẹp đạp gió. Ở công diễn 2 vừa lên sóng, Thảo Trang cùng Ngọc Phước và Tuimi thể hiện ca khúc Diva. Cả 3 có màn trình diễn ấn tượng. Giọng hát nội lực của Thảo Trang, Tuimi ghi điểm với khán giả. Đặc biệt, họ không chỉ thể hiện vũ đạo sexy mà còn mạo hiểm đu mình trên cao với đèn chùm khổng lồ và múa lửa.

Thảo Trang sinh năm 1987, có giọng hát mezzo-soprano nội lực, thể iện tốt nhiều thể loại khác nhau. Bay lên nhé, Breathe Again, Feel The Life, Năm cánh hoa, This Love, Come And Get It... là những dự án nổi bật của nữ ca sĩ. Năm 2022, cô xuất hiện trong chương trình The Masked Singer Vietnam với mascot Kỳ Đà Hoa.

Đầu năm, Thảo Trang xác nhận đang hẹn hò bạn trai Alex. Tuy nhiên, cô không chia sẻ thông tin về người yêu.