Thành viên BTS tiếp tục bị chỉ trích

My Daily đưa tin chương trình Newsroom của JTBC vừa công bố CCTV quay lại hiện trường lái xe khi say rượu của SUGA, thành viên nhóm BTS. CCTV cho thấy SUGA đi xe máy điện trên đường ở Yongsan-gu, Seoul vào khoảng 23h 6/8. Khi đến gần nhà, SUGA bị ngã. Một cảnh sát tuần tra đến gần và ngửi thấy mùi rượu nên đưa nam thần tượng đến đồn cảnh sát để kiểm tra hơi thở. Nồng độ cồn trong máu của SUGA ở mức bị thu hồi giấy phép.

Cảnh sát cho biết SUGA sử dụng xe điện chứ không phải ván trượt như Big Hit Music thông báo. Ảnh: My Daily.

Thông tin JTBC đưa ra trái ngược với tuyên bố trước đó của Big Hit Music. Cụ thể, công ty quản lý cho biết SUGA đã sử dụng kickboard (ván điện) và đội mũ bảo hiểm. Sau khi di chuyển được khoảng 500 m, SUGA bị ngã và được một cảnh sát gần đó tiến hành kiểm tra hơi thở. Anh ấy đã bị phạt và thu hồi giấy phép.

Tuy nhiên, theo JTBC, tên chính thức của chiếc xe mà SUGA sử dụng là xe máy điện có yên. Với tốc độ tối đa 30 km/h, nó được xếp vào loại thiết bị di chuyển cá nhân giống ván trượt điện. Tuy nhiên, hình phạt dành cho 2 loại phương tiện này khác nhau.

Nếu phương tiện di chuyển SUGA lái vào thời điểm xảy ra vụ việc được xác định là xe máy điện, anh sẽ bị xử lý như khi dùng xe tay ga và phải tuân theo thủ tục điều tra vi phạm luật giao thông. Do đó, có khả năng rapper sẽ bị áp dụng tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Mặt khác, nếu phương tiện được xác định là kickboard điện, vụ việc sẽ kết thúc và SUGA chỉ bị thu hồi giấy phép, phạt tiền.

Theo News1, tin tức trên tiếp tục khiến SUGA bị chỉ trích. "Hóa ra là xe điện có yên, nhưng kể cả là loại ván trượt thì vẫn có thể xảy ra tai nạn hoặc khiến ai đó thiệt mạng", News1 trích đăng bình luận trên mạng xã hội.

Sáng 7/8, tờ Yonhap News đưa tin SUGA (tên thật Min Yoon Gi), thành viên nhóm nhạc BTS, đang bị cảnh sát điều tra vì sử dụng xe điện sau khi uống rượu. Cùng ngày, Sở cảnh sát Yongsan ở Seoul đưa ra thông báo liên quan đến nam rapper của nhóm nhạc BTS. SUGA bị truy tố về tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ (lái xe khi say rượu).

