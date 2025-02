Thành viên 2NE1 nhảy ‘See tình’, ăn phở Việt

Sandara ăn phở ngay sau đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM và cho biết cô rất yêu thích món ăn này. Nữ ca sĩ còn cùng Minzy nhảy theo "See tình".

Sandara cùng các thành viên nhóm 2NE1 vừa hoàn thành 2 đêm nhạc tại TP.HCM. Không chỉ ở đêm nhạc, Sandara còn cùng em út Minzy nhảy theo ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh rồi đăng lên mạng xã hội. Video 2 thành viên nhảy See tình nhận được hơn 100.000 lượt thích trên Instagram và nhiều lời khen ngợi. Trước đó, nữ ca sĩ cho biết những việc phải làm khi đến Việt Nam là ăn phở, bánh mì, đội nón là và nhảy See tình. Ngay sau đêm diễn đầu tiên diễn ra tối 15/2, Sandara đăng ảnh đi ăn phở và viết: “Tôi yêu phở”.

2NE1 tổ chức đêm nhạc tại TP.HCM thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Welcome Back. Đây là tour diễn đầu tiên của họ sau 10 năm 6 tháng kể từ [ALL OR NOTHING] in SEOUL vào 3/2014 và cũng là lần đầu nhóm tổ chức liên tiếp 2 concert tại TP.HCM. Do đó sự kiện được hàng nghìn người hâm mộ hưởng ứng. Trong 2 đêm nhạc, nhiều nghệ sĩ Việt tới tham dự, cổ vũ 4 thành viên, chẳng hạn Hoa hậu Thùy Tiên, Đức Phúc, Lyly, MisThy, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến hay MC Mù Tạt...

Sandara đội nón lá khi đến TP.HCM biểu diễn. Ảnh: @Daraxxi.

Hàng nghìn khán giả đã được sống trong không khí bùng nổ, lôi cuốn của hàng loạt bản hit như Come Back Home, I’m The Best, I Don’t Care... hay những bản nhạc đầy cảm xúc, chẳng hạn Lonely, Ugly... Đặc biệt, Sandara lần đầu biểu diễn ca khúc đình đám Kiss dành riêng cho khán giả Việt.

Concert của nhóm nhạc 4 thành viên tại TP.HCM có 6 hạng vé khác nhau dao động từ 2,2 triệu đồng tới 6,5 triệu đồng. Tối 16/2, họ sẽ tổ chức thêm đêm nhạc thứ 2 với khán giả Việt. Trong đó, hạng VIP với giá 6,5 triệu đồng có quyền lợi được xem soundcheck, dây đeo độc quyền, làn ưu tiên, send off (được đứng chào nghệ sĩ khi họ diễn xong). Với hạng vé 5 triệu đồng, quyền lợi khán giả là được xem soundcheck.