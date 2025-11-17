Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định nhân sự tại các sở ngành, địa phương.

Chiều 17/11, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao quyết định cho các cán bộ được điều động, phân công.

Tại hội nghị, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, đã công bố các quyết định cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Thành Chung, Thành ủy viên, Phó giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.

Điều động ông Lê Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội, đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND TP.HCM.

Tiếp nhận, chỉ định bà Lương Thị Lệ Hằng, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng phòng Quy hoạch hạ tầng - kỹ thuật, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định ông Lê Ngọc Hân, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Lê Nguyên Khôi, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Trần Tuấn Anh, Phó bí Thư thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên trao quyết định và chúc mừng các cán bộ nhận quyết định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chúc mừng các cán bộ nhận quyết định công tác ở cương vị mới.

Ông Phong đánh giá đây đều là những cán bộ có kinh nghiệm, từng trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, ở nhiều đơn vị khác nhau. Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM nêu rõ, công tác cán bộ là một trong những nội dung quan trọng, quyết định trực tiếp đến việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc điều động, bố trí cán bộ công tác tại cơ sở là cơ hội để mỗi cán bộ rèn luyện, trưởng thành trong môi trường thực tiễn phong phú; đồng thời góp phần giúp các địa phương, đơn vị có thêm nguồn lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM tin tưởng các cán bộ được phân công sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đoàn kết, góp phần xây dựng các địa phương ổn định, vững mạnh. Lãnh đạo Thành ủy sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.