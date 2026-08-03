Thanh Trúc gây lo lắng

Thanh Trúc cho biết cô bị suy giáp nên dễ thay đổi cân nặng. Nữ diễn viên cũng thường mệt mỏi, rụng tóc.

Trong livestream ngày 3/8, Thanh Trúc chia sẻ về tình hình sức khỏe và cuộc sống hiện tại. Cụ thể, khi có khán giả bày tỏ mong muốn được thấy diễn viên trở lại với dự án mới, Thanh Trúc cho biết khoảng 3-4 năm nữa cô mới tiếp tục đóng phim. Lý do là cô muốn sinh em bé thứ 2.

Theo diễn viên, sau khi sinh con đầu lòng, cô phát hiện bị suy tuyến giáp dẫn đến rối loạn cân nặng, trao đổi chất. Cô dễ bị mệt mỏi, sưng cổ họng, rụng tóc. Nữ diễn viên còn thấy mặt mình sưng lên nên ảnh hưởng tới vẻ ngoài mỗi khi lên hình.

Thanh Trúc chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ảnh: FBNV.

“Cách đây không lâu, tôi giảm xuống còn 55 kg. Hiện tại tôi dừng giảm cân vì về quê chồng, ai cũng thấy tôi ốm quá. Mọi người nói mặt tôi hốc hác. Thời gian qua, tôi bận công việc, livestream nhiều mà lại không ăn uống được. Tôi còn ăn kiêng vì trước đấy, nhiều người nhận xét tôi mập, tôi buồn lắm. Thế nhưng, tôi giảm cân nhiều quá, anh Phong cũng la. Thế nên, trong khoảng hơn 2 tháng nay, tôi lên lại 5 kg. Tôi rất mau lên cân. Đó là biểu hiện của người bị suy giáp”, cô nói.

Thanh Trúc cũng nói thêm về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên khẳng định ngoài làm răng sứ, cô chưa sử dụng phương pháp chỉnh sửa nào trên gương mặt. Tuy nhiên, ở độ tuổi hiện tại, Thanh Trúc thừa nhận cô xuất hiện một số dấu hiệu tuổi tác, chẳng hạn bọng mắt. Thanh Trúc tâm sự cô thường xuyên thức đêm và livestream liên tục nên phần nào bị ảnh hưởng tới ngoại hình.

Thanh Trúc và ca sĩ Châu Khải Phong chính thức công khai mối quan hệ tại tiệc thôi nôi của con gái Thư Kỳ, diễn ra ngày 1/7/2025. Mới đây, Thanh Trúc gây chú ý khi khoe ảnh mặc váy cưới, làm dấy lên tin đồn cô sắp tổ chức lễ cưới với Châu Khải Phong. Ở phần bình luận, Châu Khải Phong cũng dành lời khen cho vợ.