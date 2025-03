Thanh tra tỉnh Cà Mau xác minh tài sản, thu nhập của 61 người

Ngày 14/3, thông tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho hay, Chánh thanh tra tỉnh này vừa ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch năm 2025 đối với 61 cá nhân thuộc 9 cơ quan, đơn vị: Sở Công thương, Sở GD-ĐT, Sở Y tế, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau, UBND huyện Ngọc Hiển…

Theo đó, thời kỳ xác minh từ năm 2022-2024. Trong trường hợp cần thiết, tổ xác minh có quyền kiểm tra trước hoặc sau khoảng thời gian này.

Quyết định trên cũng chỉ rõ, tổ trưởng tổ xác minh có quyền yêu cầu người được xác minh phải giải trình đầy đủ, rõ ràng bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập.

Người được xác minh có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu, chấp hành quyết định kiểm soát tài sản; có quyền khiếu nại, tố cáo nếu quyết định hoặc hành vi xác minh vi phạm pháp luật...

Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, hoạt động này nhằm đánh giá tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu nhập; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

