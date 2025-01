Thanh Hóa xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ 10 cơ quan

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa có quyết định phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 đối với người có nghĩa vụ kê khai hàng năm công tác tại 10 cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm công tác tại 10 cơ quan, đơn vị: UBND TP Thanh Hóa, UBND TP Sầm Sơn, UBND huyện Bá Thước, UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND huyện Thạch Thành, UBND huyện Hậu Lộc, UBND huyện Hoằng Hoá, UBND huyện Quan Hoá, UBND huyện Nga Sơn, UBND huyện Thọ Xuân.

Cơ quan chức năng sẽ xác minh tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu nhập; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Số lượng người được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh phải đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị được xác minh; trong đó, có ít nhất một người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ, không lựa chọn xác minh người có nghĩa vụ kê khai trong trường hợp người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên; người có nghĩa vụ kê khai đã được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 4 năm liền trước đó.

"Tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập phải thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính; mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Uỷ ban MTTQ tỉnh dự, chứng kiến", quyết định nêu.

