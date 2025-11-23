Thanh tra Chính phủ nêu sai sót của 2 dự án Tràng An và Bái Đính

Sở Du lịch Ninh Bình ban hành 2 quyết định điều chỉnh giảm mạnh giá trị dự toán tại 2 dự án hạ tầng du lịch lớn của tỉnh sau khi rà soát phát hiện sai lệch về khối lượng và đơn giá.

Theo đó, dự án Tràng An giảm hơn 100 tỷ đồng và dự án Bái Đính giảm hơn 2,2 tỷ đồng .

Nhiều sai sót trong quản lý đầu tư dự án Tràng An

Thanh tra Chính phủ cho biết UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu Sở Du lịch (chủ đầu tư) rà soát toàn bộ hồ sơ dự toán các hạng mục công trình thuộc dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An và dự án hạ tầng khu núi chùa Bái Đính để khắc phục sai sót. Trên cơ sở đó, Sở Du lịch đã ban hành Quyết định 137 giảm dự toán dự án Tràng An hơn 100 tỷ đồng và Quyết định 138 giảm dự toán Bái Đính hơn 2,2 tỷ đồng .

Dự án Tràng An do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2004 với vốn bố trí lũy kế đến nay hơn 1.158 tỷ đồng . Dù đã hết thời hạn thực hiện từ năm 2023, nhiều hạng mục vẫn dang dở và dự án gặp hàng loạt vướng mắc cả về quy hoạch, nguồn vốn và giải phóng mặt bằng.

Theo kết luận thanh tra, quá trình thực hiện dự án tồn tại nhiều hạn chế, quy hoạch chồng lấn, thiếu đồng bộ, quy hoạch chi tiết không phù hợp quy hoạch tổng thể; Phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, gây chậm tiến độ; Dự án thuộc nhóm A, nhưng không được đưa ra HĐND tỉnh lấy ý kiến, không xin thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở từ bộ quản lý chuyên ngành; UBND tỉnh khi quyết định điều chỉnh, tăng vốn đã xác định toàn bộ nguồn vốn do ngân sách Trung ương cấp, nhưng không có cơ sở, dẫn tới thiếu cân đối nguồn lực, khiến dự án kéo dài, ách tắc.

Dự án Bái Đính mở rộng quy mô nhưng không thẩm định

Cũng theo kết luận, Dự án hạ tầng khu núi chùa Bái Đính, dự án thành phần thuộc Tràng An, bắt đầu từ năm 2005, đã được cấp hơn 1.838 tỷ đồng . Dù thời hạn thực hiện đến hết năm 2025, thanh tra nhận định dự án khó có khả năng hoàn thành đúng tiến độ do nhiều tồn tại tương tự Tràng An.

Kết luận thanh tra nêu hàng loạt vi phạm: Quy hoạch không đảm bảo tính kế thừa giữa các cấp quy hoạch; Điều chỉnh quy hoạch không đúng nguyên tắc; Thu hồi đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; Không trình bộ chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở khi phê duyệt và điều chỉnh dự án; Bổ sung, điều chỉnh nội dung đầu tư làm tăng diện tích đất, tăng tổng mức đầu tư nhưng không thẩm định lại thiết kế cơ sở theo quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình khẩn trương xử lý vướng mắc, sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết hai dự án; đồng thời rà soát toàn bộ hạng mục, nội dung đầu tư của Tràng An, Bái Đính và các dự án thành phần để bảo đảm quản lý chặt chẽ và đúng quy định.

Kết luận nêu rõ: "Trong quá trình thực hiện các kiến nghị, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phải chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định".