Truy nã đặc biệt đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng xã hội

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Trần Thanh Tùng (SN 1989, trú tại ngõ 61 Nguyễn Khiết, phường Hồng Hà, Hà Nội) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Trần Thanh Tùng có hoạt động cung cấp các tài khoản cá độ trên mạng để cho nhiều người đánh bạc. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 16/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Tùng về tội "Tổ chức đánh bạc". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quyết định truy nã Trần Thanh Tùng.

Ngày 6/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Thanh Tùng.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.