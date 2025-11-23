CAHN đánh sập đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới

Các trinh sát Phòng CSKT Công an Hà Nội đã đánh sập đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự tinh anh và nhanh nhạy khi thấy những bất thường của 8 công ty kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tháng 9/2020, khi nghe thông tin nhóm đối tượng vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng , tức hơn 1 tỷ USD qua biên giới giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, nhiều người đã mường tượng về một cuộc phục kích, bắt quả tang tội phạm trên đường vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài, rồi hình dung số tiền đó phải chất trên bao nhiêu chiếc ôtô.

Bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự tinh anh và nhanh nhạy khi phát hiện những bất thường của 8 công ty kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã truy vết, bóc gỡ và đánh sập đường dây tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia này.

Đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt.

Công ty nhỏ, đơn hàng lớn

Trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế thời điểm ấy nhớ lại: "Quá trình nắm tình hình địa bàn, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, chúng tôi phát hiện một số công ty có địa chỉ tại nhiều địa bàn trong thành phố Hà Nội, có chức năng kinh doanh tạm nhập tái xuất thường nằm trong ngõ sâu, hoặc các tòa nhà văn phòng có đơn hàng lớn, nhưng người đại diện pháp luật lại bình thường, chủ yếu là người tỉnh ngoài hoặc ở các huyện ngoại thành Hà Nội".

Có những đơn hàng "tạm nhập tái xuất" lên tới hàng nghìn tỷ đồng, nhưng hàng hóa thông quan rất nhỏ, không tương xứng với số tiền. Với người bình thường sẽ không phát hiện ra những điều bất thường, nhưng với các trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế thì những sự bất thường ấy cần được làm rõ.

Các chiến sĩ Cảnh sát kinh tế đã nhìn thấy những điều không bình thường và phối hợp với Hải quan, Ngân hàng tiến hành truy vết từ những điều bất thường ấy, để rồi cả đường dây vận chuyển tiền trái phép qua biên giới đã lộ diện.

Trong Thư khen của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội thời điểm ấy đã khẳng định đó là chiến công xuất sắc. "Thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can, hiện tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài.

Phương thức, thủ đoạn của các bị can tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30.000 tỷ đồng ) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác. Đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", trích Thư khen của đồng chí Bí thư Thành ủy gửi Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tháng 12/2020.

Đường đi của hơn 30.000 tỷ đồng

Sau những tháng ngày ròng rã theo dấu vết các công ty "tạm nhập tái xuất", thủ đoạn tinh vi của các đối tượng dần lộ diện và nếu ai nghiên cứu vụ án này mới thấy rõ, thủ phạm tinh vi một, thì các cán bộ điều tra phải là những người có đầu óc hơn chúng vài bậc...

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài.

Năm 2016, nắm bắt được nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh) để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân của 2 công ty.

Đó là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và XNK Đại Phát. Thuật và Nguyệt thỏa thuận, mỗi bộ hồ sơ tạm nhập, tái xuất để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Thuật bán cho Nguyệt với giá 30-40 triệu đồng.

Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký Giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điện tử, làm thủ tục kê khai hải quan. Thuật và Nguyệt cùng nhau góp tiền mua IC điều khiển tại Trung Quốc của một người Trung Quốc có tên A Vỹ để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi sau đó tái xuất sang Trung Quốc qua các cửa khẩu do A Vỹ chỉ định để chính A Vỹ nhận lại những kiện hàng này rồi chuyển lại cho Thuật.

Thuật mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa của Công ty Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là hơn 52,3 triệu USD , tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD . Bị cáo sử dụng công ty này để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển ra nước ngoài hơn 2.513 tỷ đồng .

Ngoài bán hồ sơ của 2 Công ty Đại Phát cho Nguyệt, Thuật còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại và du lịch XNK BDA do Thuật thành lập, nhờ người đứng tên để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, nhằm chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.

Trong các phi vụ, Thuật là người chịu trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Mỗi lượt làm thủ tục, Thuật được hưởng lợi 10 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định, thông qua các công ty trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.

Hơn 30.000 tỷ đồng đã được vận chuyển trái phép ra nước ngoài bằng thủ đoạn tinh vi.

Sau khi nắm được thủ đoạn và cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, năm 2017, Nguyệt bàn với chồng là Phạm Anh Tuấn (SN 1984) mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình lập 8 công ty nhằm sử dụng pháp nhân của các công ty này lập hồ sơ tạm nhập tái xuất khống để chuyển tiền ra nước ngoài. Đây chính là các công ty có dấu hiệu bất thường đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện.

Để hợp thức các hợp đồng mua hàng tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo em trai là Nguyễn Văn Thắng mua linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc, đóng thành 12 thùng để chuyển sang Singapore, rồi từ Singapore về Việt Nam, sau đó vận chuyển quay vòng. Quá trình thực hiện có sự trợ giúp của V.T.T và Nguyễn Văn Thực (SN 1979, anh trai của Nguyệt).

Sau khi nhận được hàng, Nguyệt chỉ đạo Phạm Việt Hùng (SN 1991, em chồng của Nguyệt) mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho ngân hàng. Nguyệt giao Nguyễn Minh Khang (SN 1995), Nguyễn Văn Việt (SN 1996, em họ Nguyệt) rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền và giao cho Nguyễn Thị Nga (SN 1988, vợ của Nguyễn Văn Thắng) quản lý, theo dõi dòng tiền.

Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà (SN 1979, chị dâu Nguyệt) lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Nguyệt và Tuấn thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền. Bằng thủ đoạn này, Nguyệt và đồng bọn đã chuyển trái phép ra nước ngoài tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng , hưởng lợi 0,1% trên mỗi giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30.498 tỷ đồng , thu lợi bất chính hơn 30,4 tỷ đồng .

Bản án nghiêm khắc của pháp luật

Ngày 21/12/2022, vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Nguyễn Thị Nguyệt cầm đầu cùng 12 đồng phạm đã bị Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử.

Đứng trước vành móng ngựa hầu hết đều là người thân của Nguyễn Thị Nguyệt. Khi nghe người phụ nữ này thừa nhận, quy trình vận chuyển tiền ra nước ngoài đều tự nghĩ ra chứ không phải ai hỗ trợ hoặc "bày cách", chủ tọa phiên tòa đã phải thốt lên "đầu óc của bị cáo cũng ghê gớm, nghĩ ra cái quy trình mà không ai lường trước được".

HĐXX xác định Nguyệt là người chủ mưu khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ nêu trên, thu lợi bất chính số tiền trên 25 tỷ đồng nên có vai trò cao nhất, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để có tính răn đe. Tuấn là người trợ giúp Nguyệt trong quá trình phạm tội, tham gia điều hành mạng lưới chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi trên 6 tỷ đồng nên giữ vai trò cao thứ hai trong vụ án.

Sau 2 ngày xét xử, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Nguyệt mức án 7 năm 6 tháng tù; Phạm Anh Tuấn 5 năm tù; Phạm Hữu Thuật 30 tháng tù; Nguyễn Văn Thắng 4 năm tù; Nguyễn Thị Nga 3,5 năm tù; Nguyễn Thị Hà 3 năm tù treo; Nguyễn Văn Thực 30 tháng tù; Phạm Việt Hùng 27 tháng tù; Nguyễn Xuân Tươi 30 tháng tù treo; Nguyễn Văn Việt 27 tháng tù; Nguyễn Thị Thúy 30 tháng tù treo; Nguyễn Minh Khang 27 tháng tù.