Pháp luật

Khởi tố đối tượng tung 'liên hoàn cước' khiến bác dâu tử vong

  • Chủ nhật, 23/11/2025 00:06 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Võ Văn Phút (SN 1995, trú xã Thoại Sơn) để điều tra hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, sáng 12/11, sau khi nhậu say về nhà, Võ Văn Phút thấy cha ruột là ông Võ Văn Út đang xem tivi cùng bà Nguyễn Thị Rở (SN 1956, bác dâu của Phút) thì xảy ra cự cãi.

Trong lúc nóng giận, Phút dùng chân đá liên tiếp vào mặt bà Rở khiến nạn nhân bất tỉnh. Dù được người thân đưa đi cấp cứu, bà Rở đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Khoi to doi tuong, bac dau tu vong anh 1

Bị can Võ Văn Phút khai nhận tại Cơ quan Công an.

Gây án xong, Phút đến Công an xã Thoại Sơn đầu thú và khai nhận hành vi. Đối tượng được xác định từng có nhiều tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp ổn định, thời gian gần đây được vợ chồng bà Rở cho ở nhờ.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

https://tienphong.vn/khoi-to-doi-tuong-tung-lien-hoan-cuoc-khien-bac-dau-tu-vong-post1798534.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

