Khởi tố đối tượng tung 'liên hoàn cước' khiến bác dâu tử vong

Theo điều tra ban đầu, sáng 12/11, sau khi nhậu say về nhà, Võ Văn Phút thấy cha ruột là ông Võ Văn Út đang xem tivi cùng bà Nguyễn Thị Rở (SN 1956, bác dâu của Phút) thì xảy ra cự cãi.
Trong lúc nóng giận, Phút dùng chân đá liên tiếp vào mặt bà Rở khiến nạn nhân bất tỉnh. Dù được người thân đưa đi cấp cứu, bà Rở đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Bị can Võ Văn Phút khai nhận tại Cơ quan Công an.
Gây án xong, Phút đến Công an xã Thoại Sơn đầu thú và khai nhận hành vi. Đối tượng được xác định từng có nhiều tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp ổn định, thời gian gần đây được vợ chồng bà Rở cho ở nhờ.
