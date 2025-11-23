Khởi tố 2 người phụ nữ trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh làm rõ và khởi tố thêm bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra từ năm 2020 đến nay tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác, ngày 17/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố 2 bị can: Cấn Thị Hà (SN 1993) và Phạm Thị Hồng Liên (SN 1987) cùng trú tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Quá trình điều tra xác định Hà và Liên đã mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng ghi tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra dẫn giải đối tượng trong vụ án.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can cùng về tội danh trên.

Từ năm 2020 đến 2025, các đối tượng sử dụng giấy CMND, thẻ CCCD giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với giá khoảng 1,5-2% giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.