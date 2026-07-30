Thanh toán xuyên biên giới liền mạch là chìa khóa mở ra cơ hội mới

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục về lượng khách quốc tế, trọng tâm hiện nay không dừng ở việc hút khách, mà còn là tối ưu hóa giá trị kinh tế.

Những phương thức thanh toán số tiên tiến, liền mạch đang trở thành yếu tố then chốt thúc đẩy chi tiêu của nhóm du khách giá trị cao, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp nội địa phát triển.

Từ tăng trưởng số lượng đến kiến tạo giá trị

Ngành du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Tính riêng năm 2025, thị trường đã chào đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước. Theo báo cáo từ Viện Kinh tế Mastercard (Mastercard Economics Institute), 8 trong số 15 điểm đến du lịch hàng đầu mùa hè 2025 thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Nha Trang lần đầu tiên góp mặt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam.

Du khách ngày càng ưu tiên các giải pháp thanh toán tiên tiến.

Tuy nhiên, khi lượng khách quốc tế tăng nhanh, thách thức không chỉ là thu hút thêm du khách, mà là tối đa hóa giá trị từ mỗi hành trình. Chất lượng trải nghiệm của du khách ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định năng lực cạnh tranh cho điểm đến.

Giúp du khách thanh toán và trải nghiệm như người bản địa

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trải nghiệm du lịch không dừng lại ở điểm đến, mà còn bao gồm cách du khách tìm hiểu thông tin, đặt dịch vụ, thanh toán và tương tác với các doanh nghiệp địa phương.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết này, Mastercard đã và đang đẩy mạnh hợp tác các đối tác trong nước triển khai sáng kiến Mastercard Pay Local tại Việt Nam. Cụ thể, du khách quốc tế có thể quét mã QR nội địa và thanh toán bằng thẻ Mastercard, từ đó mang lại trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới liền mạch, đồng thời giúp các doanh nghiệp tiếp tục tận dụng hạ tầng thanh toán hiện có.

Bằng cách kết nối mạng lưới toàn cầu với các hệ sinh thái nội địa, những giải pháp như Mastercard Pay Local góp phần giảm thiểu rào cản trong thanh toán cho cả du khách lẫn doanh nghiệp, thúc đẩy chi tiêu của khách du lịch và tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp nhỏ cùng cộng đồng địa phương tham gia sâu hơn vào bức tranh tăng trưởng ngành du lịch.

Ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Bên cạnh các giải pháp thanh toán, Mastercard cũng hỗ trợ kết nối du khách với trải nghiệm bản địa thông qua nền tảng Mastercard Pass to Priceless, quy tụ nhiều dịch vụ du lịch, ẩm thực, giải trí và phong cách sống được tuyển chọn kỹ lưỡng. Song song đó là chiến dịch “Điện thoại. Hộ chiếu. Mastercard.” với một thông điệp ngắn gọn: Chỉ cần điện thoại, hộ chiếu và thẻ Mastercard, bạn đã sẵn sàng khám phá trọn vẹn khu vực Đông Nam Á. Chiến dịch thể hiện sự thấu hiểu của Mastercard trước những thay đổi trong thói quen du lịch của người tiêu dùng tại Đông Nam Á: Khi các chuyến đi ngắn ngày trong khu vực ngày càng trở nên phổ biến, du khách cũng mong muốn có thể thanh toán ở nước ngoài một cách thuận tiện, an toàn và quen thuộc như khi ở quê nhà.

Thông qua các công nghệ tiên tiến, mạng lưới chấp nhận thanh toán toàn cầu và hệ sinh thái ưu đãi dành cho du lịch, Mastercard góp phần mang đến trải nghiệm xuyên suốt cho du khách. Nhờ đó, các giao dịch hàng ngày từ di chuyển, ẩm thực đến mua sắm, giải trí đều trở nên đơn giản và thuận tiện hơn, giúp du khách an tâm tận hưởng hành trình ở bất cứ đâu.

Kết nối du khách quốc tế với doanh nghiệp địa phương

Những nỗ lực của Mastercard tại Việt Nam là một phần trong chiến lược của doanh nghiệp nhằm tăng cường kết nối xuyên biên giới và góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán liền mạch.

Một ví dụ điển hình là chương trình hợp tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Mastercard trong giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch thông qua chuyển đổi số, quảng bá điểm đến, nâng cao trải nghiệm cho du khách. Bằng cách kết hợp giải pháp thanh toán tiên tiến với công nghệ và những phân tích chuyên sâu từ dữ liệu, dự án này hứa hẹn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường du lịch như một điểm đến hàng đầu, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái du lịch kết nối.

Lễ công bố hợp tác phát triển du lịch Việt Nam giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Mastercard.

Song song đó, Mastercard cũng không ngừng củng cố sự kết nối giữa các hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế. Thông qua hợp tác NAPAS và các ngân hàng thương mại, Mastercard đã ra mắt thẻ đồng thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam, góp phần kết nối hạ tầng thanh toán nội địa với mạng lưới thanh toán toàn cầu của mình. Sáng kiến này giúp mở rộng phạm vi chấp nhận thanh toán, mang đến người tiêu dùng trải nghiệm thanh toán thuận tiện và liền mạch cả trong nước lẫn quốc tế, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các hệ sinh thái thanh toán trong nước và quốc tế.

Những sáng kiến này thể hiện cam kết của Mastercard trong việc đưa du khách quốc tế đến gần hơn với các doanh nghiệp địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển cho mọi người.

* Bài viết được thực hiện bởi ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào.