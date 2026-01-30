Thanh Thủy mặc xuyên thấu

Trang phục của Hoa hậu Thanh Thủy trong sự kiện Làn Sóng Xanh 2025 đang vấp phải ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Tối 30/1, Thanh Thủy là một trong những người nổi tiếng tham gia lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 diễn ra tại TP.HCM. Người đẹp mặc chiếc đầm tím ôm sát cơ thể với thân trên dạng cổ yếm. Tuy nhiên, chiếc váy có chất liệu xuyên thấu để lộ phần nịt bụng màu trắng phía trong, đặc biệt khi nàng hậu đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Khi đăng tải video ghi lại màn xuất hiện ở Làn Sóng Xanh lên trang cá nhân, Thanh Thủy nhận những ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng trang phục của nàng hậu trông kỳ quặc, có phần thiếu tinh tế ở một số góc chụp.

Trang phục gây tranh cãi của Thanh Thủy. Ảnh: Hoàng Vũ.

“Thanh Thủy mặc bộ này không phù hợp”, “Mong Thủy giữ vững phong độ trong việc chọn phong cách. Bộ này bỏ phần lót trắng ra là đẹp”... khán giả bình luận. Giữa luồng ý kiến trái chiều, Thanh Thủy chưa lên tiếng.

Thời gian qua, Thanh Thủy vướng tin hẹn hò ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Nàng hậu được cho là di chuyển đến một sự kiện bằng chiếc xe thuộc sở hữu của Trịnh Thăng Bình. Chiếc xe từng được nam ca sĩ sử dụng trong một MV. Không chỉ vậy, cả 2 còn được bắt gặp check-in tại cùng một khu vực hầm gửi xe trong cùng thời điểm. Người hâm mộ cũng chỉ ra 2 người sở hữu một số món đồ tương đồng về kiểu dáng như áo, khăn choàng… được cho là đồ đôi.

Giữa tin đồn hẹn hò, Hoa hậu Thanh Thủy giữ im lặng, không đưa ra phản hồi. Trước đó, người đẹp từng được "đẩy thuyền" với Soobin.

Thanh Thủy sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Năm 2024, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss International tại Nhật Bản và trở thành người đẹp Việt đầu tiên giành ngôi vị cao nhất tại đấu trường này. Cô tích cực tham gia các hoạt động tại nhiều quốc gia như Philippines, Mỹ, Indonesia, Malaysia, Pháp và Angola, trước khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2025.