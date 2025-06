Thanh niên vô cớ bị người đàn ông ‘tung cước’ ở Bình Dương

Để bạn biết vị trí đang đứng chờ, thanh niên đã dùng điện thoại chụp ảnh đường. Sau đó một người đàn ông đã chạy tới đấm, đá túi bụi vì cho rằng anh này chụp ảnh mình.

Người đàn ông đánh thanh niên ở Bình Dương Ngày 20/6, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cảnh một thanh niên bị người đàn ông đánh đập. Dù nạn nhân cố gắng giải thích hiểu nhầm song người đàn ông vẫn hung hăng “tung cước”.

Ngày 20/6, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên bị người đàn ông đánh đập. Dù nạn nhân cố gắng giải thích hiểu nhầm song người đàn ông vẫn hung hăng “tung cước”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 18/6, trên đường Chu Văn An (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thanh niên đứng chụp hình trên đường và bị người đàn ông đánh đập. Ảnh cắt từ clip.

Thời điểm trên, một thanh niên đứng chờ bên đường, dùng điện thoại chụp hình vị trí để gửi cho bạn đến. Lúc này, một người đàn ông đứng gần đó tưởng thanh niên đang chụp ảnh mình nên lớn tiếng chửi.

Dù thanh niên cố gắng giải thích việc chụp ảnh đường chỉ để gửi cho bạn biết nơi đang đứng chờ, nhưng người đàn ông vẫn chạy tới dùng chân, tay đánh túi bụi.

Chứng kiến vụ việc, một số người ở gần đó chạy tới can ngăn song bất lực trước sự hung hăng của người đàn ông. Những người vào can ngăn đều cố gắng giải thích giùm cho thanh niên về việc chỉ chụp ảnh gửi cho bạn biết vị trí, nhưng người đàn ông vẫn bỏ ngoài tai.

Vụ việc chỉ dừng lại khi một trong số những người can ngăn lên tiếng dứt khoát “tao nhịn mày nãy giờ”. Sau đó mọi người giải tán ra về và vụ việc không cần đến cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp.