Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ ở TP.HCM

  • Thứ tư, 13/8/2025 13:07 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Sau khi anh Khánh rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ, người thân không thể liên và lặn lội tìm kiếm khắp nơi hơn nửa tháng nhưng vẫn không có kết quả.

Ngày 13/8, Công an phường Bình Tiên (TP.HCM) phát đi thông tin truy tìm nam thanh niên rời khỏi nhà trọ hơn nửa tháng và người thân không thể liên lạc.

Mat tich xe om TP.HCM anh 1

Camera ghi cảnh anh Khánh rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ.

Trước đó, ngày 1/8, bà Trần Thị Vui (SN 1968, quê Sóc Trăng cũ) đến Công an phường Bình Tiên trình báo về việc con trai là Huỳnh Quốc Khánh (SN 1990) rời khỏi nhà trọ ở phường Bình Tiên từ ngày 28/7 và không trở về.

Người thân cho biết, anh Khánh từ quê lên TP.HCM đã nhiều năm và thuê trọ tại địa chỉ 10/59 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tiên. Trước khi mất liên lạc, anh Khánh làm việc, phụ buôn bán cùng người quen tại TP.HCM để phụ giúp gia đình và thi thoảng chơi game trên điện thoại.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, chiều 28/7, sau khi đi làm về anh Khánh đón xe ôm công nghệ rời đi. Kể từ thời điểm này, gia đình không thể liên lạc và cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào từ anh. Gần nửa tháng nay, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có kết quả và đã trình báo cho Công an phường Bình Tiên để giúp đỡ.

Mat tich xe om TP.HCM anh 2

Đặc điểm nhận dạng của anh Khánh.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Tiên đã lập hồ sơ ban đầu và phát thông báo đến Công an 168 xã, phường, đặc khu cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) để phối hợp tìm kiếm.

Đặc điểm nhận dạng của anh Khánh, cao khoảng 1,70 m, nặng khoảng 70 kg, tóc đen ngắn, dáng người đậm. Khi đi, anh Khánh mặc áo thun màu xanh, quần jeans dài màu xanh và không mang theo hành lý.

Công an đề nghị ai biết thông tin về anh Khánh liên hệ Công an phường Bình Tiên qua số điện thoại 028.3967.1001, hoặc gọi cho chị Vui (số điện thoại 0357.897.363) để phối hợp xử lý.

Nam thanh niên mất tích sau lời nhắn vào TP.HCM làm việc

Sau lời nhắn với gia đình sẽ vào TP.HCM làm việc, nam thanh niên 19 tuổi ở xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng bặt vô âm tín nhiều ngày.

19:01 11/7/2025

Phát hiện thi thể nam sinh sau hai ngày mất tích ở TP.HCM

Sau hai ngày mất tích, nam sinh một đại học ở TP Thủ Đức, TP.HCM được người dân phát hiện tử vong dưới sông.

16:00 21/3/2025

Bất ngờ tìm thấy người ông mất tích khi đưa cháu đi học ở TP.HCM

Người ông 66 tuổi từ quê vào TP.HCM, đưa cháu đi học rồi mất tích. Mới đây, gia đình đã tìm thấy ông ở Bình Thuận.

21:44 10/2/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/nam-thanh-nien-mat-lien-lac-sau-khi-roi-nha-tro-bang-xe-om-cong-nghe-post1768868.tpo

Hoàng Thuận/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Mất tích xe ôm TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Thanh niên mất tích Mất tích TP.HCM Mất tích xe ôm Xe ôm công nghệ Huỳnh Quốc Khánh

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý