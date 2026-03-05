Thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường

Đang giao dịch buổi tối, chủ tiệm vàng tại xã Sông Hinh hoảng hốt tri hô khi thấy một thanh niên bịt mặt, đội mũ gắn đèn pin bước vào tiệm với biểu hiện bất thường.

Sáng 5/3, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc một thanh niên xông vào tiệm vàng trên địa bàn xã Sông Hinh với biểu hiện nghi đe dọa, gây hoang mang cho người dân.

Theo camera ghi lại, vào khoảng 20h27 ngày 4/3, một thanh niên đội mũ bảo hiểm màu đen, bịt kín mặt, đeo bao tay đen, trên mũ có gắn đèn pin và đeo balo phía sau bước vào tiệm vàng Y.K. Thời điểm này, bên trong tiệm có chủ tiệm và một khách hàng đang giao dịch mua vàng.

Hình ảnh camera ghi lại thanh niên chỉ tay về phía chủ tiệm.

Nhân chứng cho biết sau khi vào tiệm, thanh niên này cầm một vật lạ nén xuống nền nhà với biểu hiện bất thường. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, chủ tiệm lập tức tri hô "cướp, cướp" để cảnh báo và nhờ người xung quanh hỗ trợ.

Ngay sau tiếng hô hoán, thanh niên trên chỉ tay về phía chủ tiệm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng khiến những người có mặt không khỏi hoảng sợ.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, trước khi rời khỏi tiệm vàng, thanh niên này có để lại một số giấy tờ tùy thân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc trích xuất camera an ninh, lấy lời khai của các nhân chứng để truy tìm người liên quan, đồng thời làm rõ mục đích, động cơ của hành vi nói trên.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, đêm 11/2, Công an xã Hiệp Phước, đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phối hợp với Công an xã Vĩnh Phước Tây (tỉnh Tây Ninh) đã bắt Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại tỉnh Tây Ninh), nghi phạm cướp tiệm vàng sau gần 5 giờ gây án.

Theo đó, lúc 19h ngày 11/2, Nguyễn Thanh Hùng đi bộ đến tiệm vàng Kim Chi 2 ở đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước (TP.HCM) hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm vàng đưa xem một nhẫn vàng 24K loại 2 chỉ, thì Hùng cầm nhẫn vàng bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hiệp Phước triển khai lực lượng xuống hiện trường. Lực lượng chức năng tập trung truy xét theo hướng tẩu thoát và hướng di chuyển của đối tượng đến và tẩu thoát khỏi tiệm vàng.