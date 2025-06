Thành Long lép vế trước Tom Cruise

"Karate Kid: Legends" do Thành Long đóng chính có màn ra mắt ảm đạm. Doanh thu phòng vé cuối tuần cho thấy tác phẩm đuối sức khi cạnh tranh với hai bom tấn.

Theo Variety, Karate Kid: Legends là phần hậu truyện mới nhất thuộc vũ trụ Karate Kid. Trở lại kinh đô điện ảnh sau 15 năm, Thành Long chật vật trước hai bom tấn Lilo & Stitch và Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Doanh thu phòng vé cuối tuần tại Bắc Mỹ cho thấy Lilo & Stitch phiên bản live-action đứng đầu với 63 triệu USD . Trước đó, Stitch đánh bại Tom Cruise trong cuộc tái đấu hơn hai thập kỷ. Xếp thứ hai là Mission: Impossible – The Final Reckoning với 27,3 triệu USD và thứ ba là Karate Kid: Legends với 21 triệu USD , theo Box Office Mojo.

Với kinh phí sản xuất vỏn vẹn 45 triệu USD , Karate Kid: Legends ban đầu đặt mục tiêu đạt 25 triệu USD . Trên trang Rotten Tomatoes, tác phẩm chia rẽ giới phê bình và khán giả với điểm số lần lượt là 53% và 91%. Song, nghịch lý xảy ra khi doanh thu phòng vé không tương xứng đánh giá tích cực từ khán giả.

Thành Long dẫn dắt thế hệ mới trong Karate Kid: Legends. Ảnh: Sony Pictures.

Karate Kid: Legends do Jonathan Entwistle đạo diễn, bộ phim hợp nhất hai nhân vật nổi tiếng trong loạt phim là Han (Thành Long) và Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Nội dung Karate Kid: Legends là hành trình Li Fong (Ben Wang) theo đuổi tinh hoa võ thuật được huấn luyện, dẫn dắt bởi Han và Daniel LaRusso.

Mùa hè nóng lên cũng là lúc doanh thu phòng vé tăng cao. Theo David A. Gross, nhà điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research nhận định: "Doanh thu phòng vé tăng trưởng mạnh mẽ bắt đầu từ tháng 4 với A Minecraft Movie. Thị trường đang ổn định nhưng còn khó lường".

Tờ Variey kỳ vọng mùa phim hè tiếp tục sôi động khi loạt tác phẩm Jurassic World Rebirth, F1, Fantastic Four: The First Steps và Superman đổ bộ.